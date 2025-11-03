เอซุส ผู้พัฒนาเทคโนโลยีชื่อดังจากไต้หวัน ภายใต้แบรนด์รีพับลิก ออฟ เกมเมอร์ส (ROG) ประกาศเปิดตัวคอลเล็กชั่นเกมมิ่งโฟนสุดพิเศษ “ROG Phone 9 FE x Honkai Impact 3rd Elysia’s Special Collection”

จัดทำร่วมกับค่าย HoYoverse เจ้าของเกมอนิเมะชื่อดังอย่าง Honkai Impact, Genshin Impact, Honkai Star Rail และ Zenless Zone Zero จากประเทศจีน

หลาก&หลายไอที - เอซุส ROG Phone 9 x Honkai ยอดเกมมิ่งโฟนธีมไวฝุเอลิเซีย

ค่ายเกมชื่อดัง HoYoverse

 

ถือเป็นการเปิดตัวชุดครอสโอเวอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของตัวละคร Elysia (เอลิเซีย) หนึ่งในตัวละครที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้เล่นและชุมชนแฟนจักรวาล Honkai ถือเป็น “ไวฝุ” (waifu) หรือแฟนสาว ในโลกแฟนตาซีของสาวกจักรวาลนี้หลายคน

หลาก&หลายไอที - เอซุส ROG Phone 9 x Honkai ยอดเกมมิ่งโฟนธีมไวฝุเอลิเซีย

เพื่อสาวกเอลิเซีย

 

ด้วยเสน่ห์อันอ่อนช้อยในคอสตูมสีขาว-ชมพู แต่แฝงความเก่งกาจในฐานะเป็นตัวละครสาย DPS เน้นสร้างความเสียหายต่อศัตรูให้มากที่สุด เข้ากับคาแร็กเตอร์ของ ROG Phone 9 FE ที่เป็นราชาเกมมิ่งโฟนสุดแรง พร้อมมอบประสบการณ์ที่ผสมผสานทั้งคุณค่าของการสะสม

และจัดเต็มด้วยประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการเล่นเกมบนสมาร์ตโฟน ภายใต้สโลแกน “Your Game, Lit With Love” (เกมของคุณ สว่างไสวด้วยรัก)

หลาก&หลายไอที - เอซุส ROG Phone 9 x Honkai ยอดเกมมิ่งโฟนธีมไวฝุเอลิเซีย

จำกัดเพียง 100 ชุดเท่านั้น

 

ภายใต้คอนเซ็ปต์ของรีพับลิก ออฟ เกมเมอร์ส (Republic of Gamers : ROG อาร์-โอ-จี) แบรนด์ย่อยของเอซุสที่อุทิศตนเพื่อสร้างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เกมที่ดีที่สุดในโลก

ROG ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 นำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีชื่อเสียงด้านประสิทธิภาพและคุณภาพซึ่งรวมถึงเมนบอร์ด กราฟิกการ์ด แล็ปท็อป เดสก์ท็อป จอภาพ อุปกรณ์เครื่องเสียง เราเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

หลาก&หลายไอที - เอซุส ROG Phone 9 x Honkai ยอดเกมมิ่งโฟนธีมไวฝุเอลิเซีย

กล่องลวดลายพิเศษ

 

ROG มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมเกมระดับนานาชาติที่สำคัญ อีกทั้ง ROG Gear ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างสถิติการโอเวอร์คล็อกหลายร้อยรายการ และยังคงเป็นตัวเลือกที่ชื่นชอบของเกมเมอร์สและผู้ที่ชื่นชอบทั่วโลก

คอลเล็กชั่นนี้มาในโทนสี Romantic Pink ผสมผสานดีไซน์จากตัวละคร Elysia โดยชุด Elysia’s Special Collection Gift Box มีธีมสีชมพูโรแมนติก พร้อมดีไซน์กล่องที่ทำขึ้นมาเพื่อ ROG Phone 9 FE เท่านั้น

หลาก&หลายไอที - เอซุส ROG Phone 9 x Honkai ยอดเกมมิ่งโฟนธีมไวฝุเอลิเซีย

สาวกเอลิเซียห้ามพลาด

 

มีรูปหัวใจสีชมพูอยู่ตรงกลางเพื่อเป็นข้อความพิเศษที่ทาง Elysia ตั้งใจส่งถึงเหล่าแฟนๆ ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ตัวกล่องโทนสีชมพูพาสเทลนี้ได้ผสมผสานเข้ากับองค์ประกอบเทคโนโลยีสไตล์พิกเซล

เพื่อถ่ายทอดตัวตนที่อ่อนหวานโรแมนติกของเธอควบคู่ไปกับนวัตกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ ROG Phone 9 อย่างไฟ AniMe Vision ตรงด้านหลังเครื่อง

หลาก&หลายไอที - เอซุส ROG Phone 9 x Honkai ยอดเกมมิ่งโฟนธีมไวฝุเอลิเซีย

Dreamlink Wand Ejector Pin

 

อีกทั้งเมื่อเปิดกล่องจะให้ความรู้สึกเสมือนกำลังเปิดจดหมายจาก Elysia ที่พร้อมส่งทั้งกำลังใจ ความสง่างาม และความรู้สึกพิเศษเข้าสู่ชีวิตประจำวันของผู้เล่นอย่างลึกซึ้ง

ROG Phone 9 FE ชุด Elysia’s Special Collection Gift Box มาพร้อมกับไอเทมที่รังสรรค์ขึ้นมาอย่างพิถีพิถัน ถ่ายทอดเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของ Elysia ได้อย่างงดงาม ประกอบด้วย Eternal

Elegance Stand สแตนด์ตัวละครแบบอะครีลิกลายประดับสุดหรู เพิ่มความงามของ Elysia ให้โดดเด่นในพื้นที่ของเกมเมอร์ส

หลาก&หลายไอที - เอซุส ROG Phone 9 x Honkai ยอดเกมมิ่งโฟนธีมไวฝุเอลิเซีย

Dreamy Pink Letter Character Card & Envelope

 

Affectionate Badge with Cover เข็มกลัดดีไซน์พิเศษ พกพาความรักที่มีต่อ Elysia ไปได้ทุกที่ Dreamy Pink Letter Character Card & Envelope การ์ดสะสมพร้อมซองจดหมาย ลวดลายอ่อนหวานน่าหลงใหล

Adorable Stickers สติ๊กเกอร์ Elysia สไตล์ชิบิน่ารัก สำหรับตกแต่งของใช้ให้เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งความสนุกสนาน Solid Love Armor Case เคสโทรศัพท์สุดพิเศษ ได้แรงบันดาลใจจากชุดเอ็กซ์คลูซีฟของ Elysia

หลาก&หลายไอที - เอซุส ROG Phone 9 x Honkai ยอดเกมมิ่งโฟนธีมไวฝุเอลิเซีย

วางจำหน่ายแล้ว

 

Love-Powered Cable Guard ตัวป้องกันสายชาร์จลาย Elysia ในรูปแบบชิบิ เพิ่มรอยยิ้มให้ช่วงเวลาการชาร์จ Dreamlink Wand Ejector Pin เข็มจิ้มถาดซิมที่ออกแบบตามอาวุธของ Elysia สื่อถึงพลังแห่งความฝัน

กล่องแต่ละชุดยังมาพร้อมหมายเลขซีเรียลเฉพาะเพื่อให้แฟนๆ สามารถแลกรับไอเทมในเกม Honkai Impact ได้ ได้แก่ Enchanted Phones จำนวน 2 ชิ้น และ Asterite 2,000 หน่วย ซึ่งเป็นสกุลเงินพรีเมียมภายในเกม เพื่อผสานประสบการณ์ระหว่างโลกแห่งเกมและโลกแห่งความจริงเข้าไว้ด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ

หลาก&หลายไอที - เอซุส ROG Phone 9 x Honkai ยอดเกมมิ่งโฟนธีมไวฝุเอลิเซีย

ขยายประสบการณ์ดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบด้วยคอลเล็กชั่นนี้ ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “Your Game, Lit With Love” ซึ่งทาง ROG เปิดตัว Elysia Theme Pack สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ดาวน์โหลดฟรี

เฉพาะบน ROG Phone Theme Store ตั้งแต่วันเปิดตัว โดยแพ็กเกจนี้ประกอบไปด้วยธีม Live Wallpaper, แอนิเมชั่นขณะชาร์จมือถือ หน้าจอรับสาย Always-On Panel และแอนิเมชั่นบน AniMe Vision ตรงหลังเครื่อง เพื่อให้ทุกการโต้ตอบบน ROG Phone 9 FE เต็มเปี่ยมด้วยเสน่ห์และความสง่างามของ Elysia อย่างสมบูรณ์แบบ

บรรดาสาวก Elysia ต้องรีบเพราะสินค้าเป็น Limited Edition อย่างแท้จริง โดย ROG Phone 9 FE ชุด Elysia’s Special Collection Gift Box วางจำหน่ายแล้วในประเทศไทยในราคาชุดละ 25,990 บาท ซึ่งเป็นสินค้า Limited Edition ที่มีเพียง 100 ชุดเท่านั้น! สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่

หลาก&หลายไอที - เอซุส ROG Phone 9 x Honkai ยอดเกมมิ่งโฟนธีมไวฝุเอลิเซีย

Eternal Elegance Stand สแตนด์ตัวละครแบบอะครีลิก

 

ASUS Exclusive Store สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลเชียงราย เซ็นทรัลชลบุรี เซ็นทรัลขอนแก่น เซ็นทรัลนครราชสีมา เซ็นทรัลระยอง เซ็นทรัลเชียงใหม่ เซ็นทรัลนครศรีธรรมราช สาขา A&T Computer จังหวัดระยอง และสาขาใหม่แฟชั่น ไอส์แลนด์ รวมถึง ROG Exclusive Store สาขาฟอร์จูนทาวน์ พระราม 9

ตลอดจนร้านค้าออนไลน์อย่าง ASUS Online Store : https://th.asus.click/yf01ex และ Shopee : https://s.shopee.co.th/AUiL1paQRR ตลอดจน Lazada : https://s.lazada.co.th/s.C97OC?cc สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/ASUSROG.TH

ทีมข่าวสดไอที
ภาพ – เอซุส (ประเทศไทย)

