หลาก&หลายไอที - เอซุส ROG Phone 9 x Honkai ยอดเกมมิ่งโฟนธีมไวฝุเอลิเซีย

เอซุส ผู้พัฒนาเทคโนโลยีชื่อดังจากไต้หวัน ภายใต้แบรนด์รีพับลิก ออฟ เกมเมอร์ส (ROG) ประกาศเปิดตัวคอลเล็กชั่นเกมมิ่งโฟนสุดพิเศษ “ROG Phone 9 FE x Honkai Impact 3rd Elysia’s Special Collection”
จัดทำร่วมกับค่าย HoYoverse เจ้าของเกมอนิเมะชื่อดังอย่าง Honkai Impact, Genshin Impact, Honkai Star Rail และ Zenless Zone Zero จากประเทศจีน
ถือเป็นการเปิดตัวชุดครอสโอเวอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของตัวละคร Elysia (เอลิเซีย) หนึ่งในตัวละครที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้เล่นและชุมชนแฟนจักรวาล Honkai ถือเป็น “ไวฝุ” (waifu) หรือแฟนสาว ในโลกแฟนตาซีของสาวกจักรวาลนี้หลายคน
ด้วยเสน่ห์อันอ่อนช้อยในคอสตูมสีขาว-ชมพู แต่แฝงความเก่งกาจในฐานะเป็นตัวละครสาย DPS เน้นสร้างความเสียหายต่อศัตรูให้มากที่สุด เข้ากับคาแร็กเตอร์ของ ROG Phone 9 FE ที่เป็นราชาเกมมิ่งโฟนสุดแรง พร้อมมอบประสบการณ์ที่ผสมผสานทั้งคุณค่าของการสะสม
และจัดเต็มด้วยประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการเล่นเกมบนสมาร์ตโฟน ภายใต้สโลแกน “Your Game, Lit With Love” (เกมของคุณ สว่างไสวด้วยรัก)
ภายใต้คอนเซ็ปต์ของรีพับลิก ออฟ เกมเมอร์ส (Republic of Gamers : ROG อาร์-โอ-จี) แบรนด์ย่อยของเอซุสที่อุทิศตนเพื่อสร้างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เกมที่ดีที่สุดในโลก
ROG ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 นำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีชื่อเสียงด้านประสิทธิภาพและคุณภาพซึ่งรวมถึงเมนบอร์ด กราฟิกการ์ด แล็ปท็อป เดสก์ท็อป จอภาพ อุปกรณ์เครื่องเสียง เราเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ROG มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมเกมระดับนานาชาติที่สำคัญ อีกทั้ง ROG Gear ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างสถิติการโอเวอร์คล็อกหลายร้อยรายการ และยังคงเป็นตัวเลือกที่ชื่นชอบของเกมเมอร์สและผู้ที่ชื่นชอบทั่วโลก
คอลเล็กชั่นนี้มาในโทนสี Romantic Pink ผสมผสานดีไซน์จากตัวละคร Elysia โดยชุด Elysia’s Special Collection Gift Box มีธีมสีชมพูโรแมนติก พร้อมดีไซน์กล่องที่ทำขึ้นมาเพื่อ ROG Phone 9 FE เท่านั้น
มีรูปหัวใจสีชมพูอยู่ตรงกลางเพื่อเป็นข้อความพิเศษที่ทาง Elysia ตั้งใจส่งถึงเหล่าแฟนๆ ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ตัวกล่องโทนสีชมพูพาสเทลนี้ได้ผสมผสานเข้ากับองค์ประกอบเทคโนโลยีสไตล์พิกเซล
เพื่อถ่ายทอดตัวตนที่อ่อนหวานโรแมนติกของเธอควบคู่ไปกับนวัตกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ ROG Phone 9 อย่างไฟ AniMe Vision ตรงด้านหลังเครื่อง
อีกทั้งเมื่อเปิดกล่องจะให้ความรู้สึกเสมือนกำลังเปิดจดหมายจาก Elysia ที่พร้อมส่งทั้งกำลังใจ ความสง่างาม และความรู้สึกพิเศษเข้าสู่ชีวิตประจำวันของผู้เล่นอย่างลึกซึ้ง
ROG Phone 9 FE ชุด Elysia’s Special Collection Gift Box มาพร้อมกับไอเทมที่รังสรรค์ขึ้นมาอย่างพิถีพิถัน ถ่ายทอดเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของ Elysia ได้อย่างงดงาม ประกอบด้วย Eternal
Elegance Stand สแตนด์ตัวละครแบบอะครีลิกลายประดับสุดหรู เพิ่มความงามของ Elysia ให้โดดเด่นในพื้นที่ของเกมเมอร์ส
Affectionate Badge with Cover เข็มกลัดดีไซน์พิเศษ พกพาความรักที่มีต่อ Elysia ไปได้ทุกที่ Dreamy Pink Letter Character Card & Envelope การ์ดสะสมพร้อมซองจดหมาย ลวดลายอ่อนหวานน่าหลงใหล
Adorable Stickers สติ๊กเกอร์ Elysia สไตล์ชิบิน่ารัก สำหรับตกแต่งของใช้ให้เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งความสนุกสนาน Solid Love Armor Case เคสโทรศัพท์สุดพิเศษ ได้แรงบันดาลใจจากชุดเอ็กซ์คลูซีฟของ Elysia
Love-Powered Cable Guard ตัวป้องกันสายชาร์จลาย Elysia ในรูปแบบชิบิ เพิ่มรอยยิ้มให้ช่วงเวลาการชาร์จ Dreamlink Wand Ejector Pin เข็มจิ้มถาดซิมที่ออกแบบตามอาวุธของ Elysia สื่อถึงพลังแห่งความฝัน
กล่องแต่ละชุดยังมาพร้อมหมายเลขซีเรียลเฉพาะเพื่อให้แฟนๆ สามารถแลกรับไอเทมในเกม Honkai Impact ได้ ได้แก่ Enchanted Phones จำนวน 2 ชิ้น และ Asterite 2,000 หน่วย ซึ่งเป็นสกุลเงินพรีเมียมภายในเกม เพื่อผสานประสบการณ์ระหว่างโลกแห่งเกมและโลกแห่งความจริงเข้าไว้ด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ
ขยายประสบการณ์ดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบด้วยคอลเล็กชั่นนี้ ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “Your Game, Lit With Love” ซึ่งทาง ROG เปิดตัว Elysia Theme Pack สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ดาวน์โหลดฟรี
เฉพาะบน ROG Phone Theme Store ตั้งแต่วันเปิดตัว โดยแพ็กเกจนี้ประกอบไปด้วยธีม Live Wallpaper, แอนิเมชั่นขณะชาร์จมือถือ หน้าจอรับสาย Always-On Panel และแอนิเมชั่นบน AniMe Vision ตรงหลังเครื่อง เพื่อให้ทุกการโต้ตอบบน ROG Phone 9 FE เต็มเปี่ยมด้วยเสน่ห์และความสง่างามของ Elysia อย่างสมบูรณ์แบบ
บรรดาสาวก Elysia ต้องรีบเพราะสินค้าเป็น Limited Edition อย่างแท้จริง โดย ROG Phone 9 FE ชุด Elysia’s Special Collection Gift Box วางจำหน่ายแล้วในประเทศไทยในราคาชุดละ 25,990 บาท ซึ่งเป็นสินค้า Limited Edition ที่มีเพียง 100 ชุดเท่านั้น! สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่
ASUS Exclusive Store สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลเชียงราย เซ็นทรัลชลบุรี เซ็นทรัลขอนแก่น เซ็นทรัลนครราชสีมา เซ็นทรัลระยอง เซ็นทรัลเชียงใหม่ เซ็นทรัลนครศรีธรรมราช สาขา A&T Computer จังหวัดระยอง และสาขาใหม่แฟชั่น ไอส์แลนด์ รวมถึง ROG Exclusive Store สาขาฟอร์จูนทาวน์ พระราม 9
ตลอดจนร้านค้าออนไลน์อย่าง ASUS Online Store : https://th.asus.click/yf01ex และ Shopee : https://s.shopee.co.th/AUiL1paQRR ตลอดจน Lazada : https://s.lazada.co.th/s.C97OC?cc สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/ASUSROG.TH
ทีมข่าวสดไอที
ภาพ – เอซุส (ประเทศไทย)