ปักหมุดศิลปวัฒนธรรม - ศิลปะแห่งภาพฝัน พลังศิลปินไทย

ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการจัดประกวดศิลปะครั้งสำคัญ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ “จิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 13” ภายใต้หัวข้อ “ความฝัน” โดยมีเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 975,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนศิลปินไทยอย่างต่อเนื่อง ได้รับความสนใจจากศิลปินทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วม 377 ชิ้น คัดเลือกผลงานที่โดดเด่นจำนวน 46 ชิ้น มาจัดแสดงให้ประชาชนสัมผัสแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์อย่างใกล้ชิด ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่านิทรรศการจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “ความฝัน” ถือเป็นเวทีที่ตอกย้ำพลังแห่งศิลปะไทยได้อย่างชัดเจน ในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวด 377 ชิ้น จากศิลปินกว่า 300 คนทั่วประเทศ สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ความหลากหลาย และความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่ง ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกไม่เพียงโดดเด่นในเชิงศิลปะ แต่ยังถ่ายทอดเรื่องราวและมุมมองที่สะท้อนภาพฝันร่วมของสังคมไทยได้อย่างลึกซึ้ง ตลอดหลายปีที่ผ่านมาโครงการนี้พิสูจน์แล้วว่าเป็นพื้นที่สำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นใหม่ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สาธารณชนสัมผัสพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์อย่างใกล้ชิด
“การจัดประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 14 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ ‘การเปลี่ยนผ่าน’ หรือ CHANGE เปิดกว้างให้ศิลปินตีความความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชีวิต สังคม วัฒนธรรม หรือมิติภายในจิตใจ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับที่อบอุ่นจากวงการศิลปะไทยเช่นเดิม” ดร.ก้องเกียรติกล่าว
สำหรับผลการประกวดมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 “ประตูแห่งความฝัน” โดย เดชณรงค์ ชูจักร รับเงินรางวัล 300,000 บาท, รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 “ภาพจำ” วชิระ ก้อนทอง
รับเงินรางวัล 200,000 บาท, รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 “สยาม, ปีติ สงบ สุข” พงศ์ศิริ คิดดี รับเงินรางวัล 150,000 บาท, รางวัล CEO Award “ยมกปาฏิหาริย์” นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส รับเงินรางวัล 100,000 บาท
รางวัลชมเชย “พื้นที่แห่งความฝันบนความงดงามของชีวิตอีสาน” คเณศ แสนศรีลา, “บทสนทนาที่ไร้เสียง” เจษฎา กิรติเสวี และ “ดินแดนแห่งความฝัน” อภิสิทธิ์ แสงทอง
รับเงินรางวัล รางวัลละ 75,000 บาท
พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 13 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการศิลปะร่วมงาน อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง (ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2552) อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร (ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2557) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ถาวร โกอุดมวิทย์ (ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2564) และอาจารย์สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ นายกสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย
นิทรรศการจัดแสดง ณ โถงชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ระหว่างวันที่ 14-26 ต.ค. ก่อนนำไปจัดแสดงต่อเนื่องที่อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ระหว่างวันที่ 27 ต.ค.-7 พ.ย.2568 เวลา 09.00-17.00 น. เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ติดตามข่าวสารการประกวดโครงการ “จิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 14” ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนผ่าน (Change)” เร็วๆ นี้ ทางเฟซบุ๊กเพจจิตรกรรมเอเซีย พลัส