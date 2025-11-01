ลุกส์สาวหวาน กับ Chiffon Ribbon Collection คอลเลคชั่นใหม่ของ MEILINDA ในราคาที่จับต้องได้
MEILINDA เครื่องสำอางสัญชาติไทย ที่มีประสบการณ์และอยู่ในวงการเครื่องสำอางมามากกว่า 25 ปี วันนี้สะท้อนตัวตน และถ่ายทอด DNA ของแบรนด์ได้อย่างลงตัว ด้วยความตั้งใจสร้างสินค้าด้วยความรัก ตามสโลแกน Made with Love
และคอลเลคชั่น Chiffon Ribbon นี้ MEILINDA ต้องการสื่อถึงของขวัญที่สวยงามที่ตั้งใจมอบให้ลูกค้า ทำแพ็กเกจจิ้งดีไซน์สำหรับฝาและตลับขึ้นใหม่โดยเฉพาะ ตามสโลแกน Made with love ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้จริงๆ
พงศธร ลดาสุวรรณกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็ม.ดี.อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า MEILINDA เป็นแบรนด์เครื่องสำอางไทย ที่ยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ เพื่อพร้อมสำหรับทุกการแข่งขันในตลาดเครื่องสำอางมากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนได้ใช้สินค้าคุณภาพดีในราคาที่จับต้องได้ พร้อมตอกย้ำแรงบันดาลใจในความใส่ใจและความตั้งใจส่งต่อไปยังผู้บริโภค
MEILINDA ยังคงพัฒนาและเติบโตไปอย่างชัดเจน ด้วยกลยุทธ์การตลาด ที่มาจากความพิถีพิถันในการคัดเลือกสูตรและเฉดสีโดยมาจาก Insight ความต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยที่แต่ละเฉดได้ผ่านการวิเคราะห์เทรนด์ สีผิว และไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่ม Gen Z และ First Jobber เพื่อให้ตรงความต้องการ ที่ใช้งานง่าย อีกทั้งสามารถปรับได้หลากหลายลุกส์ในชีวิตประจำวันอีกด้วย
ด้าน นิพัทธา ลดาสุววรณกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็ม.ดี.อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยถึงผลิตภัณฑ์คอลเลคชั่นนี้ว่า คอลเลคชั่นนี้ประกอบไปด้วย Chiffon Ribbon Blush/ Chiffon Ribbon Highlight/ Chiffon Ribbon Contour และ Chiffon Ribbon Eye Palette ที่ตอบโจทย์สาว ๆ ให้มีความมั่นใจในการแต่งหน้าในชีวิตประจำวันได้อย่างครบถ้วน ประกอบด้วย
1. Chiffon Ribbon Blush 2 พาเลท 4 เฉดสี ที่ออกแบบมาให้ใช้ได้ทั้งแบบเดี่ยวๆ หรือใช้งานปัดร่วมกันได้ เพื่อสร้างลุกส์หลากหลายได้ในพาเลทเดียว เนื้อบางเบาแต่อัดแน่นไปด้วยพิกเมนต์ให้สีชัดเจน แต่ยังคงเบลนด์ให้ฟุ้งได้ง่าย มือใหม่ก็ใช้ได้ไม่โป๊ะ
2. Chiffon Ribbon Highlight พาเลทไฮไลท์ 4 เฉดสีในตลับเดียว ครบทั้งโทนชมพู ฟ้า ขาวคริสตัล และทอง เหมาะสําหรับการไฮไลต์ทัวใบหน้า เนื้อชิมเมอร์ละเอียดสูง สะท้อนแสงเป็นธรรมชาติ ไม่วาวจนเกินไป เบลนด์ง่าย เบลอรูขุมขน เหมาะกับผิวทุกประเภท รวมถึงคนที่มีรูขุมขนกว้าง ฟินิชแบบผิวสุขภาพดี ออกแบบเฉดสีเพื่อ Match ได้กับทุกโทนผิว
สามารถผสมเฉดสีเพื่อปรับโทนให้เข้ากับเมคอัพ ซึ่งช่องไฮไลท์สีฟ้าเป็นจุดขายของพาเลทนี้ ปัดได้ทั้งแบบเดี่ยวๆ หรือใช้งานปัดร่วมกันได้ เช่น ปัดสีฟ้า-ชมพูผสมกัน จะได้ไฮไลท์สีออกม่วงๆ ปัดตามบริเวณจุดต่างๆ ที่ต้องการให้มีความป๊อป ความพุ่ง เช่น หัวตา/สันจมูก/กระจับปาก/โหนกแก้ม
3. Chiffon Ribbon Contour พาเลทคอนทัวร์ครบทุกเฉดสําหรับการสร้างมิติทั่วใบหน้า ประกอบไปด้วยแป้งไฮไลท์สีขาวเนื้อแมทท์ สำหรับปัดสร้างแสง-เงาเฉพาะจุด ไปจนถึงคอนทัวร์สีน้ำตาลอมเทา น้ำตาลกลาง และน้ำตาลเข้ม สําหรับการคอนทัวร์กรอบหน้าหรือจมูกได้อย่างชัดเจน
เนื้อแป้งละเอียดพิเศษ เบลนด์ง่าย ไม่เป็นปื้น ช่วยปรับโครงหน้าโดยไม่ทิ้งขอบชัด เป็นธรรมชาติ ใช้ได้กับทุกโทนผิว โทนสีออกแบบให้เป็น universal tone ที่ใช้ได้ทั้งผิวโทนเหลือง หรือ ผิวโทนชมพู เป็นเฉดสีคอนทัวร์ที่ไม่ติดเทา ไม่ติดแดง ไม่ติดส้มจนเกินไป
4. Chiffon Ribbon Eye Palette 4 พาเลท พาเลทอายแชโดว์ 9 เฉดสีใน1พาเลท คัดสรรโทนที่ตอบรับกับเทรนด์โทนสีสำหรับปี 2025 เพิ่มความครีเอทให้กับการแต่งหน้า สามารถแต่งตาได้หลายลุค ครบในตลับเดียว เนื้อสัมผัสฟุ้ง ลื่น เกลี่ยง่าย ไม่เป็นคราบ ไม่เป็นแป้ง
ในงานเปิดตัว Chiffon Ribbon Collection เป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ของแบรนด์ MEILINDA โดยมีนักแสดงสาว มิ้ม- รัตนวดี วงศ์ทอง สาวรุ่นใหม่ที่มีสไตล์และคาแรกเตอร์อันเป็นเอกลักษณ์พิเศษสมกับคอนเซปต์ Chiffon Ribbon
“วันนี้มิ้มแต่งหน้ามาด้วยผลิตภัณฑ์ของ MEILINDA ในคอลเลคชั่น Chiffon Ribbon ซึ่งวันนี้ก็มาในลุกส์ใสๆ ชอบทุกสีในทุกๆ พาเลตค่ะ เพราะสามารถแต่งได้หลากหลายแนวเลย จะออกงาน หรือไปเที่ยวสบายๆ ปรับใช้กับทุกลุคได้หมดเลย
คอลเลคชั่นนี้ก็เข้ากับสไตล์การแต่งตัว และก็เข้ากับ Lifestyle ในชีวิตประจำวันทั้งทำงาน และเรียนหนังสือของมิ้มอีกด้วย เมคอัพไปเรียนก็สวยแบบเด่นๆ ไม่ร้อนแรงมากไป เรียกว่าเป็นเมคอัพที่นอกจากจะเพิ่มความสวยให้มิ้มแล้วยังสร้างความมั่นใจให้มิ้มอีกด้วยค่ะ” มิ้มกล่าว
ภายในงานยังพบกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน PERSES ที่เรียกเสียงกรี้ดลั่นลานลิฟท์แก้วเซ็นทรัลเวิลด์ และกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย