สดจากเยาวชน

เพื่อสนับสนุน “ศิลปะ” เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงจินตนาการและการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดด้วยการมองเห็น ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เดินหน้าโครงการ “UOB Please Touch ศิลปะสัมผัสได้” เข้าสู่ปีที่ 10 ตอกย้ำเจตนารมณ์สร้างโอกาสทางการเรียนรู้และความเท่าเทียมให้เยาวชนผู้พิการทางสายตา เมื่อเร็วๆ นี้

ในปีนี้โครงการคัดสรรผลงานจาก “UOB Art Collection” 9 ชิ้น มาพัฒนาเป็นงานศิลปะแบบนูนต่ำ เปิดโอกาสให้เด็กๆ ผู้พิการทางการเห็นกว่า 180 คน จาก 4 โรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ สัมผัสเส้นสายและรูปทรงด้วยปลายนิ้ว ก่อนต่อยอดด้วยการปั้นและระบายสีร่วมกับพนักงานอาสากว่า 120 คน ที่มาร่วมเป็นพี่เลี้ยง สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และกำลังใจ

ครูและผู้บริหารสถานศึกษาชี้ว่าศิลปะเชิงสัมผัสช่วยให้เด็กทั้งที่ตาบอดสนิทและมองเห็นเลือนรางเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น ขณะที่เด็กๆ เองก็รู้สึกภูมิใจ กล้าแสดงออก และค้นพบแรงบันดาลใจใหม่ๆ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงาน

1 ทศวรรษที่ผ่านมา โครงการนี้เปิดโอกาสให้เยาวชนผู้พิการทางสายตากว่า 3,200 คน เข้าถึงศิลปะอย่างแท้จริง พิสูจน์ว่าศิลปะคือพลังที่สร้างโอกาสและเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกันของทุกคน

