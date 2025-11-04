ไอคิวทะลุฟ้า - สวนดุสิตคว้าแชมป์ ‘ยังเชฟ’อวดรสชาติท้องถิ่นสู่สากล

เพื่อผลักดันเยาวชนไทยแสดงศักยภาพก้าวสู่เชฟมืออาชีพ และต่อยอดวงการอาหารไทยก้าวไกลสู่เวทีโลก นิตยสาร Gourmet & Cuisine ประกาศผลการแข่งขันทำอาหารระดับอุดมศึกษา “Gourmet & Cuisine Young Chef 2025” โดย ทีม Wonderland จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โชว์ศักยภาพการทำอาหารโดดเด่นคว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง โดยรอบชิงชนะเลิศและพิธีประกาศผลจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ที่อิมแพ็ค คูลิโนวา
การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต่อยอดความสามารถของนิสิตนักศึกษาและเยาวชนที่รักการทำอาหาร พิสูจน์ศักยภาพและพัฒนาทักษะสู่การเป็นเชฟมืออาชีพ โดยมีรางวัลเงินสดและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท ถ้วยรางวัลเกียรติยศ และประกาศนียบัตร ภายใต้แนวคิด “Local to Global – จากรสชาติท้องถิ่นสู่เวทีโลก” มุ่งเปิดพื้นที่ให้เยาวชนเรียนรู้และสร้าง สรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่น ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบร่วมสมัยและยกระดับสู่วงการอาหารสากล ได้รับเกียรติจาก ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Gourmet & Cuisine พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและพันธมิตรในแวดวงอาหารชั้นนำร่วมมอบรางวัล
เมนูที่ครองใจคณะกรรมการคว้าแชมป์ปีนี้ ได้แก่ ปลากะพง ลูลาร์ดซอสไข่เค็ม กะพงบอลซีฟู้ดมาโย และพล่าปลากะพงกระทงกรอบไข่มุกหอมแดง ต่อด้วยพอร์กเวลลิงตันซอสต้มยำจูส์ เสิร์ฟคู่แมตช์เม็ดขนุน หมูบาร์บีคิว และมะเขือเทศผัดไข่ผักเคียง ปิดท้ายด้วยหม้อแกงถั่วลันเตามัตฉะชิฟฟ่อน ไข่ผำบิสกิตถั่วเลนทิล มาการองไส้ครีมชีสซอสมะเม่า และไอศกรีมกล้วยบวชชีซอลท์เท็ดคาราเมลน้ำตาลโตนดและน้ำปลา ผลงานน.ส.พุทธน้ำบุตษ์ ตัน และน.ส.เปมิกา เกลี้ยงมลทิน “ทีม Wonderland” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดดเด่นทั้งรสชาติ ความคิดสร้างสรรค์และการนำเสนอ
สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมหม้อข้าวหม้อแกงลิง วิทยาลัยดุสิตธานี น.ส.ภัทรพร พูลทั่วญาติ นายสิทธา บัวลอยเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Twinkle Star วิทยาลัยดุสิตธานี น.ส.ณิชาภา อุดมผล นายธนกฤต เจริญพงษ์, รางวัลชนะเลิศป๊อปปูลาร์โหวต ทีม Seven Star มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นายกันตวัฒน์ วิริยภาษ นายบุรินทร์พศ มงคล
รางวัลชมเชย 7 รางวัล ได้แก่ ทีม Mosaic Motion สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ น.ส.บรรณรส เกลียวทอง นายเกริกฤทธิ์ สายแก้ว, ทีม Locallicious มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นายวรชิต บุญระยอง นายดา โป, ทีม Purple Puff วิทยาลัยดุสิตธานี น.ส.ภัทรวดี เซี่ยงโหล น.ส.ชนัดดา เจริญรัตน์, ทีมฟุ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต น.ส.ธฤษวรรณ กังสดาลพิภพ น.ส.รมิดา ธรรมวงศ์, ทีมกับข้าวกับปลา วิทยาลัยดุสิตธานี นายธรรมนาถ เฉลิมศักดิ์ น.ส. ภคินี เฉยดี, ทีมเถรวาดกวาดลาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายวีระพงษ์ จิรานุกุลสวัสดิ์ นายธรรมชาติ ชื่นชม และทีม Seven Star มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นายกันตวัฒน์ วิริยภาษ นายบุรินทร์พศ มงคล