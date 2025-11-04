เพื่อนตัวเล็ก - สุนัขจิ้งจอกอวดโฉม นักล่าแห่งป่าภูเรือ

สวย หายากมาก สุนัขจิ้งจอก “นักล่าแห่งป่าภูเรือ” อวดโฉมในเวลากลางวัน สัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์ และสมดุลของระบบนิเวศในอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย
ที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ มีกล้องบันทึกภาพวิดีโอสุนัขจิ้งจอกออกมาอวดโฉมเดินสำรวจป่าโปร่งในช่วงกลางวันอย่างสงบ สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และความปลอดภัยของผืนป่าภูเรือ
น.ส.เนตรนภา งามเนตร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ เผยว่าที่อุทยานแห่งชาติภูเรือพบการปรากฏตัวของสุนัขจิ้งจอก เป็นสัญญาณว่าการลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพื่อปกป้องคุ้มครองทรัพยากรของผู้พิทักษ์ป่าภูเรือมีประสิทธิภาพ สัตว์ป่าสามารถดำรงชีวิตและขยายพันธุ์โดยไม่ถูกรบกวน การเก็บข้อมูลเชิงวิชาการที่ละเอียดยิ่งขึ้นทำให้มีโอกาสเห็นภาพความงดงามของสุนัขจิ้งจอกในธรรมชาติที่อาศัยอยู่ในผืนป่าภูเรือ
สุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ผู้ล่าที่ปรับตัวเก่ง มักอาศัยในป่าโปร่งที่มีไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม และทุ่งหญ้า ออกหากินได้ทั้งกลางวันและกลางคืน มีประสาทรับกลิ่น การมองเห็น และการได้ยินที่ยอดเยี่ยม มักอยู่เป็นคู่ แต่บางครั้งสามารถรวมฝูงได้มากถึง 20 ตัว ชอบหอนยามโพล้เพล้และเช้ามืด อาหารมีทั้งพืชและสัตว์ขนาดเล็ก เช่น กระต่ายป่า หนู ลูกกวาง นก และสัตว์เลื้อยคลาน การที่สุนัขจิ้งจอกดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขแสดงว่าถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าอื่นๆ ยังได้รับการคุ้มครอง ช่วยรักษาสมดุลของห่วงโซ่อาหารและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
“อุทยานแห่งชาติภูเรือยังคงเดินหน้าลาดตระเวนเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ป้องกันการลักลอบตัดไม้ การล่าสัตว์ และภัยคุกคามทุกประเภท เพื่อให้สัตว์ป่าใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ทรัพยากรป่าไม้คงความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากผืนป่า ไม่ว่าจะเป็นอากาศบริสุทธิ์ น้ำสะอาดที่เพียงพอ แหล่งอาหารและสมุนไพรธรรมชาติ รวมถึงการเป็นพื้นที่พักผ่อนท่องเที่ยวช่วยฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ พร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์และการศึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ป่าแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง” หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือกล่าว
อัมรินทร์ ชูฤทธิ์