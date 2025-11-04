สวย หายากมาก สุนัขจิ้งจอก “นักล่าแห่งป่าภูเรือ” อวดโฉมในเวลากลางวัน สัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์ และสมดุลของระบบนิเวศในอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย

เพื่อนตัวเล็ก - สุนัขจิ้งจอกอวดโฉม นักล่าแห่งป่าภูเรือ

ที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ มีกล้องบันทึกภาพวิดีโอสุนัขจิ้งจอกออกมาอวดโฉมเดินสำรวจป่าโปร่งในช่วงกลางวันอย่างสงบ สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และความปลอดภัยของผืนป่าภูเรือ

เพื่อนตัวเล็ก - สุนัขจิ้งจอกอวดโฉม นักล่าแห่งป่าภูเรือ

น.ส.เนตรนภา งามเนตร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ เผยว่าที่อุทยานแห่งชาติภูเรือพบการปรากฏตัวของสุนัขจิ้งจอก เป็นสัญญาณว่าการลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพื่อปกป้องคุ้มครองทรัพยากรของผู้พิทักษ์ป่าภูเรือมีประสิทธิภาพ สัตว์ป่าสามารถดำรงชีวิตและขยายพันธุ์โดยไม่ถูกรบกวน การเก็บข้อมูลเชิงวิชาการที่ละเอียดยิ่งขึ้นทำให้มีโอกาสเห็นภาพความงดงามของสุนัขจิ้งจอกในธรรมชาติที่อาศัยอยู่ในผืนป่าภูเรือ

เพื่อนตัวเล็ก - สุนัขจิ้งจอกอวดโฉม นักล่าแห่งป่าภูเรือ

สุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ผู้ล่าที่ปรับตัวเก่ง มักอาศัยในป่าโปร่งที่มีไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม และทุ่งหญ้า ออกหากินได้ทั้งกลางวันและกลางคืน มีประสาทรับกลิ่น การมองเห็น และการได้ยินที่ยอดเยี่ยม มักอยู่เป็นคู่ แต่บางครั้งสามารถรวมฝูงได้มากถึง 20 ตัว ชอบหอนยามโพล้เพล้และเช้ามืด อาหารมีทั้งพืชและสัตว์ขนาดเล็ก เช่น กระต่ายป่า หนู ลูกกวาง นก และสัตว์เลื้อยคลาน การที่สุนัขจิ้งจอกดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขแสดงว่าถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าอื่นๆ ยังได้รับการคุ้มครอง ช่วยรักษาสมดุลของห่วงโซ่อาหารและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

เพื่อนตัวเล็ก - สุนัขจิ้งจอกอวดโฉม นักล่าแห่งป่าภูเรือ

“อุทยานแห่งชาติภูเรือยังคงเดินหน้าลาดตระเวนเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ป้องกันการลักลอบตัดไม้ การล่าสัตว์ และภัยคุกคามทุกประเภท เพื่อให้สัตว์ป่าใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ทรัพยากรป่าไม้คงความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากผืนป่า ไม่ว่าจะเป็นอากาศบริสุทธิ์ น้ำสะอาดที่เพียงพอ แหล่งอาหารและสมุนไพรธรรมชาติ รวมถึงการเป็นพื้นที่พักผ่อนท่องเที่ยวช่วยฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ พร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์และการศึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ป่าแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง” หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือกล่าว

อัมรินทร์ ชูฤทธิ์

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ปุ๊กกี้ น้องสาว เป๊ก โพสต์ภาพแคปชั่นสื่อความหมายพร้อมแท็กถึง ธัญญ่า พี่สะใภ้
2

น้องลียา ลูกสาว เป๊ก-ธัญญ่า รีโพสต์แคปชั่นเด็ดโดนใจมาก คอมเมนต์สนั่นน้องโตแล้วจริงๆ
3

สัญญาณเงียบ ใครเคย "คันทั้งตัว" แต่ไม่เจอผื่น มีบางสิ่งเริ่มทำงานผิดปกติ
4

ไทยเผชิญ ลานีญา เข้าฤดูหนาวแต่ฝนถล่มหนัก ดร.ธรณ์ คาดใกล้ปีใหม่สถานการณ์ดีขึ้น
5

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
6

ราคาทองวันนี้ 4 พ.ย.68 เปิดตลาดประกาศครั้งแรก ร่วงลงแล้ว อย่าลังเล
7

พ่อนีโน่ ยินดีกับลูกสาววันสำคัญ นางเอกสาว มิลค์ สุรีมาศ วิวาห์อลังการเจ้าบ่าวออร์แกไนซ์
8

อัปเดตเส้นทางพายุ คัลแมกี เตรียมตัวรับมือ เช็กเลย 4 จังหวัด ภาคอีสาน จ่อโดนฝนถล่ม
9

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
10

ยกพวกซัดกันกลาง 'ถนนนิมมานฯ' หลังแย่งกันจีบสาว นักศึกษา ม.ดัง ถูกแทงสาหัส