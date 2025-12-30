ไอคิวทะลุฟ้า - เฟ้นสุดยอดนวัตกรรม เติมเต็ม‘จักรวาลสุขภาวะ’

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ “Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2025” ได้รับเกียรติจาก นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธานในพิธี ที่ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี
รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม กรรมการกองทุน สสส. ประธานอำนวยการจัดประกวด กล่าวว่าการประกวดครั้งนี้เปิดกว้างให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกภาคส่วน มีโอกาสบ่มเพาะสร้างทักษะความรู้ พร้อมพัฒนานวัตกรรมแก้ปัญหาสุขภาพที่ประเทศกำลังเผชิญ ได้แก่ โรค NCDs บุหรี่ไฟฟ้า การสร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยทางถนน มีนวัตกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 178 ทีมทั่วประเทศ ผ่านการคัดเลือก 36 ทีม เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตลอด 3 เดือน เชื่อว่านวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากเวทีในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง “จักรวาลสุขภาวะ” ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของระบบสุขภาพไทยในอนาคต
นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส.เริ่มพัฒนาโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้ชื่อ “ThaiHealth Inno Awards” ตั้งแต่ปี 2560 สู่การยกระดับเป็นรางวัลระดับชาติ ตลอดระยะเวลา 7 ปี มีทีมส่งผลงานเข้าประกวดจากทั่วประเทศจำนวน 1,660 ทีม เพาะเมล็ดพันธุ์นวัตกรรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้น 600 คน
ภายในงานมีทีมได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพฯ ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลงานชนะเลิศ พื้นรองเท้าอัจฉริยะเพิ่มกิจกรรมทางกาย จากทีม GGroup รองชนะเลิศอันดับ 1 บอร์ดเกมพิชิตโซเดียม ทีม SMD Team Gen 3.1 รองชนะเลิศอันดับ 2 สัตว์เลี้ยงเสมือนคลายเครียด ทีม Digipal
ประเภทอาชีวศึกษา รางวัลชนะเลิศ สติ๊กเกอร์กลิ่นบำบัดช่วยเลิกบุหรี่ไฟฟ้า ทีม QuitUp รองชนะเลิศอันดับ 1 บอร์ดเกมฝึกการรับมือความเครียด ทีมเด็กติดไฟ รองชนะเลิศอันดับ 2 LINE OA เพื่อนใจดิจิทัลสำหรับวัยรุ่น ทีมน้องใจฟู
ประเภทประชาชนทั่วไปและสตาร์ตอัพ รางวัลชนะเลิศ ระบบเฝ้าระวังการขับขี่ด้วย AI และ IoT ทีม AiHUB รองชนะเลิศอันดับ 1 รถไฟฟ้าดัดแปลงสำหรับวีลแชร์ ทีม MoToJp รองชนะเลิศอันดับ 2 อุปกรณ์ทดสอบสมรรถนะปอดด้วย AI ทีมซามูไรพร้อมจะแลนด์
ประเภทภาคีเครือข่าย สสส.ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทนวัตกรรมกระบวนการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ นวัตกรรมเชิงกระบวนการเพื่อลดอคติและช่องว่างระหว่างวัย โดยบริษัท ไซด์คิก จำกัด ประเภทนวัตกรรมพื้นที่ต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะแบบทั้งระบบ โดยมูลนิธิแพธทูเฮลท์
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