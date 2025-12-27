ปักหมุดศิลปวัฒนธรรม - ย่านเก่า‘เยาวราช’ ความทรงจำที่มีชีวิต

เสียงฉาบและดนตรีจากการแสดงงิ้วบนเวทีกลางสถานีวัดมังกรดังขึ้นพร้อมรอยยิ้มของแฟนคลับรุ่นเก๋าที่มาจับจองที่นั่งหน้าเวที รอยยิ้มที่เหมือนทวงคืนบางช่วงเวลาที่เคยสว่างไสวในชีวิต
ตลอด 3 ค่ำคืนของงาน BEM Happy Journey 2025 : เยา ยัง เยี่ยม เยาวราชกลับมามีชีวิตอีกครั้ง งานนี้ไม่ใช่เพียงแค่งานวัฒนธรรมกลางย่านเก่าแก่ แต่เป็น “สะพานของวันวาน” ที่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ตั้งใจให้ทุกคนข้ามกลับไปสัมผัสบรรยากาศเยาวราชในแบบที่เคยอยู่ในหัวใจของใครหลายคน
แม้ทุกวันนี้ความบันเทิงจะอยู่ในสมาร์ตโฟนเพียงปลายนิ้ว แต่สำหรับผู้สูงวัยชาวไทยเชื้อสายจีน ภาพจำที่มีค่าที่สุดคือท่วงท่าลีลาอันงดงามเข้าจังหวะกับเสียงดนตรีและเครื่องแต่งกายอันโดดเด่นของ “งิ้ว” การแสดงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์รวมความบันเทิงของชุมชน
ความทรงจำเหล่านั้นกลับมามีลมหายใจเมื่อคณะไซ้หย่งฮงนำเรื่องราวคลาสสิค เปาบุ้นจิ้น ขุนศึกตระกูลหยาง และสามก๊ก มาถ่ายทอดบนเวที เสียงหัวเราะและแววตาที่เปล่งประกายของผู้ชมเป็นหลักฐานว่าอุปรากรจีนเก่าแก่นี้ยังมีพลังมากเพียงใด
“อาม่าชอบดูงิ้วมาก ติดตามการแสดงงิ้วมามากกว่า 25 ปีแล้ว ตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กๆ สมัยที่เยาวราชยังเป็นย่านที่คึกคักสุดๆ พูดถึงเยาวราชก็จะนึกถึงแสง สี เสียง ผู้คนเดินกันแน่นไปหมด ตื่นตาตื่นใจมาก ในสมัยนี้งิ้วเป็นการแสดงที่หาดูยาก แทบไม่ได้เห็นงิ้วเต็มรูปแบบนานมาก บางทีอยากดูแต่การเดินทางก็ไม่สะดวก สุขภาพเองก็ไม่ค่อยไหว แต่พอมีงานนี้จัดขึ้นรู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปในเยาวราชสมัยก่อน เดินดูร้านค้า เห็นไฟสวยๆ ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน กินขนมร้านเก่าที่เคยกินตอนเด็ก ชมการแสดงงิ้วที่ชอบ ทำให้ความทรงจำตอนเดินเยาวราชสมัยก่อนกลับมา อบอุ่นหัวใจมากจริงๆ” คำบอกเล่าจากอาม่า นางกนกวรรณ ศิริวัฒนาโกศล
ด้าน นางวันทนี แซ่โค้ว กล่าวว่า “เยาวราชเป็นย่านที่ทำให้อาม่านึกถึงหลายอย่างในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลตรุษจีน เทศกาลกินเจ หรืออาหารที่ต้องมาซื้อที่นี่เท่านั้น ผู้คนเดินพลุกพล่านเต็มถนน ร้านทองเรียงรายเต็มสองข้างทาง บรรยากาศคึกคัก สมัยเด็กๆ เวลามาเยาวราชต้องนั่งรถเมล์มา แต่ตอนนี้ง่ายมากแค่นั่งรถไฟฟ้ามาก็ถึงแล้ว พอรู้ว่าจะมีงิ้วที่เยาวราชดีใจมาก การได้มาชมงิ้วครั้งนี้เหมือนเจอความทรงจำเก่า รู้สึกกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง”
ขณะที่คนรุ่นใหม่ น.ส.วายุภักดิ์ ศิริกุลวิเชฐ เผยว่า “ประทับใจมากที่ได้ชมงิ้วเป็นครั้งแรก ทั้งสีสันของชุด การแต่งหน้า เสียงดนตรี และจังหวะการแสดง ตื่นตาตื่นใจมากกว่าที่คิด เข้าใจเลยว่าทำไมงิ้วถึงเป็นตำนานที่สืบทอดกันมานาน”
น.ส.วรลักษณ์ แสงธาราทิพย์ กล่าวว่า “ชอบกลิ่นอายของเยาวราชที่เป็นย่านวัฒนธรรมแต่ปรับให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น งิ้วซึ่งเป็นการแสดงที่หาชมยาก ทำให้ผู้ที่ยังหลงใหลมีโอกาสชมการแสดงอย่างใกล้ชิด สืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมให้ยังคงมีชีวิตอยู่ในยุคสมัยใหม่
ด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน การเดินทางมาเยาวราชจึงง่ายมากขึ้น เพียงก้าวออกจากชานชาลา ความทรงจำเก่าๆ ถูกปลุกให้หวนคืนกลับมาอีกครั้ง
เยาวราชจึงไม่ใช่เพียงย่านเก่า แต่คือความทรงจำที่มีชีวิต!