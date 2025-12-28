ความเชื่อคนโบราณ ของ 3 อย่าง ที่ห้ามให้ยืมใน “ช่วงสิ้นปี” เพราะไม่ดีต่อผู้ให้ยืมอย่างมาก เหมือนส่งต่อความโชคดีให้คนอื่นแบบฟรี ๆ
ช่วงเวลาสิ้นปี เป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างมากสำหรับหลาย ๆ คน เพราะเป็นช่วงเวลาสำหรับการเปลี่ยนผ่านในหลาย ๆ อย่าง บ้างก็ว่าเป็นช่วงเวลาที่เตรียมเก็บเกี่ยวทรัพย์ของปีหน้า แต่รู้หรือไม่ว่า มีของ 3 อย่าง ที่หากให้คนอื่นยืมในช่วงนี้ จะไม่ดีต่อผู้ให้!
1. กระเป๋าสตางค์
กระเป๋าเงินไม่ใช่แค่ที่เก็บเงินเท่านั้น แต่ยังถือเป็นที่ “ยึดเหนี่ยว” ความมั่งคั่งของบุคคลอีกด้วย ในตอนสิ้นปี กระเป๋าเงินจะสะท้อนให้เห็นถึงกระแสเงินสดตลอดปีที่ผ่านมา และแสดงให้เห็นว่าโชคลาภทางการเงินกำลังเพิ่มพูนหรือลดลง การให้คนอื่นยืมกระเป๋าสตางค์ หรือแม้แต่การควักเงินสดออกจากกระเป๋าให้ยืมด้วยความจำใจในช่วงสิ้นปี ถือเป็นการ “ตัดสายป่านทางการเงิน” ของตัวเอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ยืมเงินสดจากกระเป๋าของคุณในช่วงก่อนวันตรุษจีน มักถูกมองว่าเป็นการ “มอบโชคลาภของคุณในปีนี้ให้คนอื่น” ทำให้ยากที่จะเก็บเงินไว้ในปีใหม่
คำแนะนำ: หากจำเป็นต้องช่วยเหลือใคร ควรใช้เงินที่แยกออกมาต่างหาก ไม่ควรหยิบยื่นให้โดยตรงจากกระเป๋าที่ใช้ประจำวัน เพื่อรักษาสภาพคล่องและพลังงานการเงินให้มั่นคงข้ามปี
2. สมุดบัญชีและเอกสารทางการเงิน
ช่วงสิ้นปีเป็นช่วงเวลาของการตรวจสอบทางการเงิน การปิดบัญชี และการชำระบัญชี ดังนั้นเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเงินจึงถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง การให้ยืมสมุดบันทึก สัญญา ข้อตกลงเงินกู้ หรือแม้แต่โฉนดที่ดินในช่วงเวลานี้ มักถูกมองว่าเป็นสัญญาณของการสูญเสียการควบคุมทางการเงิน
ตามธรรมเนียมแล้ว เอกสารไม่เพียงแต่มีผลทางกฎหมายเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงสิทธิและกระแสเงินสดในอนาคตอีกด้วย การให้ยืมอย่างไม่ระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีระยะเวลาการชำระคืนที่ชัดเจน อาจนำไปสู่ความรู้สึกสิ้นหวังและความวิตกกังวล ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงินในอนาคต ความคิดที่วิตกกังวลในช่วงปลายปีนั้นถือว่าไม่เป็นผลดีต่อโชคลาภทางการเงิน
คำแนะนำ: จัดเก็บเอกสารทางการเงินให้เป็นระเบียบ จำกัดการให้กู้ยืมในช่วงเวลานี้
3. วัตถุมงคลที่เกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรือง
สิ่งของต่างๆ เช่น แหวน กำไล และสร้อยคอ มีความสำคัญตามหลักฮวงจุ้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งของที่สวมใส่บ่อยๆ ซึ่งตามความเชื่อโบราณแล้ว การให้ยืมหรือมอบสิ่งของเหล่านี้ให้ผู้อื่นในช่วงปลายปี ถือเป็นการถ่ายทอดพลังแห่งความมั่งคั่งและโชคลาภโดยไม่ตั้งใจ
หากคุณจำเป็นต้องแบ่งปันสิ่งของ ให้เลือกสิ่งของที่เป็นกลางที่คุณจะไม่ยึดติดเป็นเวลานาน หรือสิ่งของที่ไม่สื่อถึงความร่ำรวย การเก็บรักษาสิ่งของฮวงจุ้ยที่คุ้นเคยไว้ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ปีใหม่ถือเป็นวิธีหนึ่งในการรักษา “โชคลาภ” ของคุณ ซึ่งจะช่วยสร้างรากฐานทางจิตวิญญาณและการเงินที่มั่นคงยิ่งขึ้นสำหรับปีใหม่
คำแนะนำ: ควรเลือกของใหม่หรือของที่ไม่ได้ใช้ประจำ ของที่ “มู” มาเพื่อตัวเรา ควรอยู่กับตัวเราเพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจจะดีที่สุด
ที่มา: phunutoday