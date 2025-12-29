เตรียมพร้อมให้ดี ในปีใหม่ เจ้าของอย่าลืมดูแล หมา-แมว ให้ปลอดภัยจาก “เสียงพลุ” เปลี่ยนคืนฝันร้ายของเด็ก ๆ ให้กลายเป็นฝันดี

พลุในคืนข้ามปี เป็นภาพที่สวยงามสำหรับมนุษย์ แต่อาจจะไม่ใช่สำหรับสัตว์เลี้ยง “เสียงพลุ” อาจกลายเป็นฝันร้ายของเหล่าสุนัขและแมว โรงพยาบาลสัตว์เว็ทวิลล์ จึงได้แนะนำวิธีการรับมือเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

1.ให้อยู่ในบ้านหรือพื้นที่มิดชิด

ปิดประตู หน้าต่างให้สนิท จัดมุมสงบในบ้านที่น้องคุ้นเคย เตรียมผ้าห่มหรือตุ๊กตาตัวโปรดไว้ให้ได้รู้สึกน้องอุ่นใจ

2.เปิดทีวีหรือเพลงเบา ๆ เพื่อช่วยกลบเสียงพลุ

ดึงความสนใจ ให้น้องผ่อนคลาย เปิดเพลย์ลิสต์เพลงเอาไว้เปิด เช่น เพลงผ่อนคลาย สำหรับน้องหมาน้องแมว

3.เจ้าของอยู่ใกล้ ให้อุ่นใจและรู้สึกปลอดภัย

พูดกับน้องด้วยน้ำเสียงปกติ ไม่ตื่นตระหนก ไม่ดุน้อง

4.ติดป้ายชื่อและฝังไมโครชิพ

ในกรณีน้องหลุดหนีหาย จะได้มีสิ่งยืนยันตัวตนเจ้าของได้เมื่อมีคนพบเจอหรือช่วยเหลือน้อง

5.ฝากดูแล

กรณีที่เจ้าของไม่อยู่บ้าน แนะนำให้ฝากเลี้ยงกับทางโรงพยาบาลสัตว์ ที่มีคุณหมอและพยาบาล พร้อมดูแลตลอด 24 ชม. บางตัวอาจมีภาวะกลัวเสียงดังอย่างรุนแรง เช่น หอบ หัวใจเต้นเร็วมาก ซึม หากมีอาการเหล่านี้ ต้องรีบนำพาน้องส่งโรงพยาบาล

ที่มา: vetvillepet

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