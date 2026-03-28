สำนักพิมพ์มติชน ประจำการที่บูธ “J02” งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 54 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 6 เมษายน 2569
มาพบกันได้ง่ายๆ เพียงเข้าประตู Hall 6 ข้างๆ สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ชัชพลบุ๊คส์ และสำนักพิมพ์สารคดี-เมืองโบราณงานสัปดาห์
ฮอลล์ 5-8 ชั้น LG ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.
ขอแนะนำหนังสือออกใหม่ ที่น่าซื้อหาเก็บไว้อ่านและเป็นเจ้าของ ดังนี้
เปลี่ยน(ไม่)ผ่านการเมืองไทย 2566-2569
โดย กองบรรณาธิการข่าวเครือมติชน
ย้อนกลับไปในการเลือกตั้งปี 2566 พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนและได้จำนวนที่นั่ง สส.อย่างท่วมท้น ทำให้หลายคนมีความหวัง ทว่าความเป็นจริง ทุกสิ่งกลับไม่สวยงามดังที่หวัง เพราะเส้นทางที่กำลังจะก้าวเดินไปนั้นเต็มไปด้วยกับดักและขวากหนาม ที่คอยฉุดรั้งการเมืองไทยไม่ให้เปลี่ยนแปลง
“เปลี่ยน(ไม่)ผ่านการเมืองไทย 2566-2569” จะชวนย้อนวิเคราะห์การเมืองไทยตั้งแต่หลังการเลือกตั้งปี 2566 ที่พรรคก้าวไกลกลายเป็นพรรคอันดับ 1 แต่กลับไม่ได้จัดตั้งรัฐบาล
การกลับมาของทักษิณ ชินวัตร กับรัฐบาลเพื่อไทยที่โดนปัญหารุมเร้าทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ
จนกระทั่งการก้าวขึ้นมามีบทบาทนำทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยที่ได้กลายเป็นตัวเลือกใหม่ของฝ่ายอำนาจเก่า ผ่านเนื้อหาเข้มข้นตลอด 9 บท พร้อมบทส่งท้าย จาก เบนจา อะปัญ, สุรชาติ บำรุงสุข, เกษียร เตชะพีระ และธงชัย วินิจจะกูล
จำนวน 384 หน้า พร้อมภาพประกอบขาว-ดำทั้งเล่ม ราคาเพียง 298.- จากราคาเต็ม 350.-
ทดลองอ่านได้ที่ : https://bit.ly/4d2kmVB
วัดร้างกรุงเก่า ประวัติศาสตร์บทใหม่ของอยุธยา
โดย กำพล จำปาพันธ์ และอชิรวิชญ์ อันธพันธ์
กรุงศรีอยุธยา อดีตราชธานีอันยิ่งใหญ่ของไทย ได้ล่มสลายลงมากว่า 250 ปีแล้ว แต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอยุธยาก็ยังคงเป็นประเด็นที่น่าสนใจให้ผู้คนได้ศึกษา ค้นคว้า และถกเถียงกันในเชิงวิชาการอยู่เสมอ
นอกจากนี้ “อยุธยา” ยังไม่ได้มีคุณค่าเพียงในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น หากยังสะท้อนให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์โบราณสถาน โดยเฉพาะ “วัดร้าง” ที่ยังคงหลงเหลืออยู่จำนวนมาก ทั้งภายในและภายนอกเกาะเมืองอยุธยา
คำกล่าวในอดีตที่ว่า “คนอยุธยาสร้างวัดให้ลูกเล่น” ไม่ได้เป็นเพียงสำนวนที่พูดต่อกันมาเท่านั้น แต่ยังสะท้อนภาพความรุ่งเรืองของสังคมอยุธยาในช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อผู้คนมีฐานะมั่งคั่งและนิยมสร้างวัดเพื่อสั่งสมบุญบารมี
อย่างไรก็ตาม เมื่อกาลเวลาผ่านไป วัดวาอารามจำนวนไม่น้อยกลับเสื่อมโทรมและถูกทิ้งร้าง เลือนหายไปจากทั้งหน้าประวัติศาสตร์และความทรงจำของผู้คน ถึงแม้วัดเหล่านั้นจะถูกทิ้งร้าง แต่อิฐทุกก้อน กระเบื้องทุกแผ่น และเศษปูนทุกชิ้น กลับซ่อนเรื่องราวของอดีตไว้ภายใน ร่องรอยเหล่านี้ช่วยร้อยเรียงภาพประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่ช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรือง การเสื่อมถอย จนถึงการล่มสลายของราชธานีแห่งนี้
“วัดร้างกรุงเก่า ประวัติศาสตร์บทใหม่ของอยุธยา” ที่ถ่ายทอดผ่านปลายปากกาของนักเขียนสองคนผู้หลงใหลในประวัติศาสตร์อยุธยา และเสน่ห์ของซากอิฐเศษปูน จะพาผู้อ่านออกสำรวจและค้นหาความหมายของวัดร้างในอยุธยาอย่างเข้มข้น
วัดร้างเหล่านี้เปรียบเสมือนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร ซึ่งช่วยเปิดเผยเรื่องราวในอดีตที่ถูกลืมเลือน ผ่านเนื้อหา 20 บท
จำนวน 296 หน้า พร้อมภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม ราคาเพียง 315.- จากราคาเต็ม 370.-
ทดลองอ่านได้ที่ : https://bit.ly/4s82MEk
Ma[X]tichon : Leadership Economics Politics Change
โดย ศูนย์ข้อมูลมติชน
ตลอด 48 ปีที่ผ่านมา เครือมติชนได้รวบรวมข้อมูล และถ่ายทอดเรื่องราว ข่าวเด่น ประเด็นสังคมทั้งมิติการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ฯลฯ
ตลอดรอบปีผ่าน “มติชนบันทึกประเทศไทย” ที่ได้จัดทำขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และอีกกว่า 30 ปีที่ผ่านมา เครือมติชนได้เปิด “เวทีสัมมนา และเสวนา” ขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ให้นักคิด นักทำได้มาถ่ายทอดประสบการณ์อันทรงคุณค่า เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนสังคมไทยที่ดีกว่าเดิมให้กับทุกคน
ในปี พ.ศ.2568 มีนักคิด นักทำจากหลายวงการที่ได้มาร่วมถ่ายทอดมุมมอง ประสบการณ์ แสดงวิสัยทัศน์ และนำเสนอแนวคิดสุด MAX ผ่านเวที MATICHON อย่างคับคั่ง ซึ่งศูนย์ข้อมูลมติชนได้รวบรวม เลือกเฟ้น และเรียบเรียงแนวคิด วิสัยทัศน์ และประสบการณ์อันทรงคุณค่าเหล่านั้น กลั่นกรองออกมาเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่
PART 1 “ประเทศไทยกำลังไปทางไหน”
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ : การเมืองของความไว้วางใจ
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ : 2568 Quick Big Win/2569 ปีแห่งการลงทุน
ศุภวุฒิ สายเชื้อ : โจทย์ใหญ่ที่ไทยต้องแก้เพื่อรอด
สันติธาร เสถียรไทย-พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย : โลกเปลี่ยน เปิดทางใหม่
PART 2 “พลิกเศรษฐกิจไทยผ่านวิกฤตสร้างโอกาสใหม่”
ศุภจี สุธรรมพันธุ์ : ผู้นำ Quick Wins
สุรพล โอภาสเสถียร : อย่าดูคนเป็นกราฟ อย่าดูตัวเลขไม่มีชีวิต
ชาญศิลป์ ตรีนุชกร : การบินไทย นักการตลาดของประเทศ
ขัตติยา อินทรวิชัย : คิดใหม่ ความยั่งยืนพลิกฟื้นเศรษฐกิจ
PART 3 “บริหารเทคโนโลยียุค AI Transformation”
สมชัย เลิศสุทธิวงค์ : AI โต๊ะหลายขา
เรืองโรจน์ พูนผล : 2030 การหักศอกครั้งสุดท้ายของเอไอ
PART 4 “50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน”
อานันท์ ปันยารชุน : การทูตไทย ที่รักษาประเทศชาติไว้
อู๋จื้ออู่ : มหาสมุทรแห่งมิตรภาพ
ธนินท์ เจียรวนนท์ : ไทยเชื่อมจีน มั่งคั่งร่วมกัน
PART 5 “สังคมไทยในกระจกสะท้อน”
ธงชัย วินิจจะกูล : วิญญาณผมอยู่ในนี้
สิรภพ พุ่มพึ่งพุทธ : ผมไม่อยากเห็นสังคมที่กลับไป “เหี้ยม” แบบนั้นอีก
PART 6 “ดนตรี ภาพยนตร์ วัฒนธรรม”
วงนั่งเล่น : บทเพลงในสายลมส่งต่อความรักเสียงดนตรีจากรุ่นเก๋าสู่รุ่นใหม่
สยาม-สยม สังวริบุตร : สามเศียรยุคใหม่ การรักษาและดัดแปลงให้เข้าสมัย
ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม : เส้นทางของป๋ากับปรัชญา “ถ้าคุณสร้าง เดี๋ยวพวกเขาจะมาเอง”
PART 7 “The Bloomer For All”
ปราปต์ บุนปาน : เราจะเป็น The Bloomer for All
TAKEAWAY : 2569 ร่วมเปลี่ยนประเทศไทย
ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นบริบท และประเด็นทางสังคมตลอดปี พ.ศ.2568 โดยถ่ายทอดผ่าน “ผู้คน” ที่แต่ละคนก็หวังจะขับเคลื่อนสังคมไทยในปี พ.ศ.2569 ผ่าน ความคิด ความฝัน ความหวัง และการลงมือทำที่ถูกส่งต่อผ่าน “เสียงบนเวทีมติชน” ให้ศูนย์ข้อมูลมติชนได้เรียบเรียง กลั่นกรอง ประกอบรวมกันกว่า 256 หน้า พร้อมภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม เป็นหนังสือ “Ma[X]tichon : Leadership economics politics change”
จำนวน 256 หน้า พร้อมภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม ราคาเพียง 281.- จากราคาเต็ม 330.-
ทดลองอ่านได้ที่ : https://bit.ly/3N2NuBb