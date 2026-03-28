“MANYASIRI เปิดนวัตกรรมสกินแคร์ไหมไทย วิจัยเซริซินเพิ่มมูลค่า Soft Power จับมือศรีชัยยะปุระ เวลเนส ขยายตลาดสุขภาพ”
จากกระแสเศรษฐกิจสุขภาพและความงาม หรือ Wellness Economy กำลังกลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของโลก โดยประเทศไทยมีศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญา และสมุนไพรพื้นถิ่นที่สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงได้ ล่าสุดแบรนด์สกินแคร์ไทย MANYASIRI ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสารสกัดไหมไทย “Sericin” พร้อมประกาศความร่วมมือกับ ศรีชัยยะปุระ เวลเนส ในการเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยสู่ตลาดเวลเนสระดับพรีเมียม
กัณตพงศ์ โชติบุญวงศ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท M.S.Miraclecare จำกัด เปิดเผยว่า แนวคิดของแบรนด์ MANYASIRI เกิดจากความตั้งใจที่จะนำ “ไหมไทย” ซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศไทย มาศึกษาวิจัยและพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีประสิทธิภาพทางวิทยาศาสตร์
“เซริซินเป็นโปรตีนธรรมชาติที่อยู่ในเส้นไหม ซึ่งในอดีตมักถูกมองว่าเป็นเพียงส่วนที่ถูกกำจัดออกจากกระบวนการผลิตไหม แต่จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่า เซริซินมีคุณสมบัติช่วยกักเก็บความชุ่มชื้น เสริมความยืดหยุ่นของผิว และช่วยฟื้นฟูสภาพผิวตามธรรมชาติ เราจึงตั้งใจนำคุณค่าของไหมไทยมาพัฒนาเป็นสกินแคร์ที่มีมาตรฐานระดับพรีเมียม” กัณตพงศ์กล่าว
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม MANYASIRI Silk Sericin Skincare ได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด Natural Luxury Skincare โดยผสานสารสกัดไหมไทยเข้ากับเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ผิวพรรณ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการบำรุงผิว ในคอลเลกชันประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ Silk Sericin Cleanser /Silk Sericin Essence /Silk Sericin Serum /Silk Sericin Cream ซึ่งถูกออกแบบให้เป็นระบบการดูแลผิวแบบครบขั้นตอน เพื่อช่วยฟื้นฟูโครงสร้างผิว เพิ่มความชุ่มชื้น และเสริมความแข็งแรงของผิวอย่างล้ำลึก โดยเฉพาะวัย 35+
กัณตพงศ์กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ไม่เพียงมุ่งเน้นด้านความงาม แต่ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรไหมไทย ผ่านแนวคิด Upcycle Natural Resources ซึ่งช่วยยกระดับทรัพยากรพื้นถิ่นให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าในระดับสากล
ในโอกาสเดียวกัน บริษัทได้มอบสิทธิ์ให้ บริษัท ศรีชัยยะปุระ จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ MANYASIRI อย่างเป็นทางการภายใต้เครื่องหมายการค้า Shop Well Wellness Farm เพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากไหมไทยเข้าสู่ระบบธุรกิจเวลเนส
ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ทั้งสององค์กรเคยร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพมาก่อน โดยก่อนหน้านี้บริษัทได้ร่วมกับ ศรีชัยยะปุระ ในการทำตลาด กาแฟสุขภาพ “Bamelas Coffee” ซึ่งเป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการดูแลสมดุลของร่างกาย โดยมีสูตรที่ผสมผสานสมุนไพรและส่วนประกอบที่คำนึงถึงผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ เช่น สูตรที่ปราศจากน้ำตาล ใช้ครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าว และไม่มีไขมันทรานส์
กาแฟสุขภาพดังกล่าวได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิด Functional Beverage ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวโน้มสำคัญของตลาดสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการดูแลสมดุลของร่างกายทั้งสำหรับผู้หญิงและผู้ชาย
กัณตพงศ์กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างสององค์กรสะท้อนแนวคิดในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Wellness) ตั้งแต่เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติของไทย
“ประเทศไทยมีทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพสูง หากสามารถนำมาต่อยอดผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม จะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและแข่งขันในตลาดโลกได้ เราเชื่อว่าไหมไทยและสมุนไพรไทยสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นหนึ่งใน Soft Power ของประเทศได้”
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ MANYASIRI Silk Sericin จะเริ่มวางจำหน่ายผ่านช่องทางของ ศรีชัยยะปุระ เวลเนส Well Wellness Farm และช่องทางในแพลตฟอร์มสำคัญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากไหมไทยให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไหมไทยในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นนวัตกรรมด้านความงาม แต่ยังสะท้อนแนวทางการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอาจกลายเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการผลักดัน Soft Power ไทยในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามระดับโลก