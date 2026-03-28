เช็กก่อนกิน 5 คู่อาหาร ไม่ควรกินด้วยกัน หลายคนทำทุกวัน โดยไม่คาดคิดว่ามีผลกระทบ อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวโดยไม่ทันสังเกต

หลายคนอาจเคยได้ยินคำเตือนเกี่ยวกับ “อาหารที่ห้ามกินคู่กัน” จนกลายเป็นความเชื่อที่แชร์ต่อๆ กัน แต่ความจริงแล้ว บางคู่ก็ไม่ได้อันตรายอย่างที่คิด ขณะที่บางพฤติกรรม “กินร่วมกันบ่อยๆ” อาจส่งผลต่อการย่อยหรือการดูดซึมสารอาหารได้จริง บทความนี้จึงพามาเช็กแบบมีข้อมูลรองรับ ว่าอะไรควรระวัง และอะไรเป็นแค่ความเข้าใจคลาดเคลื่อน

ทำไมการจับคู่อาหารถึงสำคัญ?

การกินอาหารพร้อมกันไม่ได้มีแค่เรื่องรสชาติ แต่ยังเกี่ยวข้องกับการย่อยและการดูดซึมสารอาหาร เช่น บางสารอาจ “ช่วยกันดูดซึม” ในขณะที่บางชนิดอาจ “ขัดขวางกัน” โดยเฉพาะหากกินเป็นประจำในระยะยาว

5 คู่อาหารที่ควรรู้ก่อนกิน

1.อาหารทะเล + ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง

บางคนที่ระบบย่อยไว อาจเกิดอาการแน่นท้องหรือระคายเคืองได้เล็กน้อย โดยเฉพาะถ้ากินปริมาณมากหรืออาหารไม่สด

2.นม + ผลไม้รสเปรี้ยว

กรดจากผลไม้สามารถทำให้นม “จับตัวเป็นก้อน” ได้ ซึ่งอาจทำให้ย่อยช้าลงหรือเกิดอาการไม่สบายท้องในบางคน โดยเฉพาะเด็กเล็ก หรือคนที่แพ้นม (lactose intolerance)

3.ชา หรือกาแฟ + อาหารมื้อหลัก

สารแทนนิน (tannins) ในชา และสารบางชนิดในกาแฟ สามารถลดการดูดซึม “ธาตุเหล็ก” โดยเฉพาะเหล็กจากพืช (non-heme iron) จากอาหาร โดยเฉพาะเหล็กจากพืช หากทำเป็นประจำจะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะโลหิตจางและการขาดสารอาหารได้

4.ไข่ + นมถั่วเหลือง

นมถั่วเหลืองมีสารบางชนิด เช่น trypsin inhibitor (ในถั่วดิบ) ที่อาจรบกวนการดูดซึมโปรตีนจากไข่ ทำให้ร่างกายได้รับคุณค่าทางโภชนาการจากทั้งสองอย่างลดลงอย่างน่าเสียดาย

5.แตงโม + มื้ออาหารหนักที่โปรตีนหรือไขมันสูง

แตงโมย่อยเร็ว เพราะมีน้ำสูงและไฟเบอร์ต่ำ หากกินทันทีหลังมื้อใหญ่ อาจทำให้ท้องอืด แน่นท้อง
เกิดแก๊สในบางคน โดยเฉพาะคนที่มีระบบย่อยไว ควรกินผลไม้หลังอาหารประมาณ 30–60 นาที จะสบายท้องมากกว่า

ข้อแนะนำสำหรับสายกิน

แทนที่จะกังวลว่า “ห้ามกินอะไรกับอะไร” มากเกินไป ให้โฟกัสที่ ความหลากหลายของอาหาร
,ความสะอาดและความสด ,การกินในปริมาณเหมาะสม และสังเกตร่างกายตัวเอง เพราะสุดท้าย “ระบบย่อยของแต่ละคนไม่เหมือนกัน” สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการกินแล้ว “ร่างกายสบาย” และได้รับสารอาหารครบถ้วนในระยะยาว

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ13 ฉบับสุดท้าย จับตา24ชม. ฝนตกหนักถึงหนักมาก
2

ชาวบ้านเห็นกระบะ จอดนานผิดสังเกต ผงะ เจอร่าง จ.ส.ต. วัย37 เสียชีวิตสลดคารถ
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

'ไฮโซปอ-ตนุภัทร' แจงเหตุประท้วงแข่งโกคาร์ต ‘น้องพายุ’ ยันไม่ใช่เพราะลูกแพ้
5

จับตาผลประท้วง! ‘พายุ’ ลูก ‘ชมพู่-น็อต’ คว้าที่ 1 โกคาร์ท แต่ยังไม่ได้รับถ้วย หลังผู้จัดการทีมยื่นค้านผลการแข่งขัน
6

ทีมเซอร์วิสรถแข่ง ‘น้องพายุ’ แจงแล้ว ยืนยันไม่ได้โกง รถแข่งผ่านตรวจสภาพ เสื้อสูบที่ใช้ถูกต้อง
7

ชีวิตคู่สะดุดไม่รู้ตัว! ผู้เชี่ยวชาญเผย 5 ข้อผิดพลาดที่คู่รักมักมองข้าม พร้อมวิธีรับมือ
8

ไรเดอร์หนุ่ม วัย32ปี ขี่จักรยานยนต์ พุ่งชนท้าย รถบรรทุก 10 เสียชีวิตคาที่ แถมถูกมอเตอร์ไซค์ ชนซ้ำร่าง
9

หมึกแทบทั้งตัว! หนุ่มสักลายทั่วร่าง 90% ซ้อนทับราว 40 ชั้น แต่เว้นใบหน้าไว้
10

ราคาทองวันนี้ 13 ต.ค.69 ร่วงลง ประกาศ อัปเดตตลาดราคาทองคำวันนี้