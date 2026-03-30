เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกระแสตอบรับคึกคัก สำหรับ “One Piece Pop-up Cafe in Thailand” นิทรรศการและธีมคาเฟ่เต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทยของ ONE PIECE ณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม

สดจากเยาวชน

กฤษณ์ สกุลพานิช

 

ภายในงานได้รับเกียรติจากนายกฤษณ์ สกุลพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดกซ์ (ดรีม เอกซ์เพรส) จำกัด (DEX) ผู้นำเข้าคอนเทนต์และลิขสิทธิ์แอนิเมชั่นชั้นนำของประเทศไทย พร้อมด้วย MR. ALSTON LEE Head of Licensing (SEA) TOEI ANIMATION ENTERPRISES LIMITED. เจ้าของลิขสิทธิ์แอนิเมชั่ระดับโลก และไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงนักแสดงหนุ่มชื่อดัง จี๋ สุทธิลักษณ์ ร่วมเปิดงาน

สดจากเยาวชน

นายกฤษณ์ สกุลพานิช กล่าวว่า งานนี้เนรมิตพื้นที่กว่า 600 ตารางเมตร ให้กลายเป็นจักรวาล “วันพีซ” แบบ 360 องศา ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และพันธมิตร รวมถึงแฟนๆ ที่มาร่วมงานคับคั่ง สะท้อนให้เห็นโอกาสทางเศรษฐกิจและความร้อนแรงของตลาดคอนเทนต์ญี่ปุ่นในไทยที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง หากมีผู้เข้าชมเฉลี่ย 500-1,000 คนต่อวัน จะมีจำนวนผู้เข้าชมรวม 100,000-200,000 คน ตลอดระยะเวลาจัดงาน สร้างรายได้รวม 50-100 ล้านบาท

สดจากเยาวชน

นายกฤษณ์เผยว่า เตรียมเดินหน้าพัฒนาโปรเจ็กต์ IP Experience เพิ่มเติมในช่วงครึ่งปีหลัง อาทิ ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน (Detective Conan), ดาบพิฆาตอสูร (Demon Slayer) และความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์รายอื่นในอนาคต

สดจากเยาวชน

“One Piece Pop-up Cafe in Thailand คือจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนผ่านเชิงกลยุทธ์ที่เราไม่ได้มองเป็นเพียงอีเวนต์หนึ่งงาน แต่กำลังวางรากฐานแพลตฟอร์มธุรกิจใหม่ที่ต่อยอดลิขสิทธิ์ระดับโลกเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในประเทศอย่างยั่งยืน” นายกฤษณ์กล่าวทิ้งท้าย

สดจากเยาวชน

สำหรับแฟนๆ วันพีซ ร่วมสัมผัสบรรยากาศความสนุกและความผูกพันเรื่องราวการผจญภัยระดับตำนาน เข้าชมนิทรรศการ “One Piece Pop-up Cafe in Thailand” ฟรี! วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2569 ณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม ติดตามรายละเอียดที่เฟซบุ๊ก ONEPIECE.POPUP.TH

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