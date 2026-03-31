“ซูกิชิ” (Sukishi) แบรนด์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี สร้างปรากฏการณ์ความร่วมมือครั้งสำคัญ แท็กทีม 5 องค์กรพันธมิตรระดับประเทศ ทั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เมืองนวัตกรรมอาหาร และ 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ เปิดเวทีลุ้นแชมป์รอบสุดท้าย “PACK TO THE FUTURE THAILAND CHAMPIONSHIP 2025” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เวทีประลองไอเดียออกแบบบรรจุภัณฑ์ภายใต้แนวคิด “Sustainable Design” ที่ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลลาดพร้าว มุ่งปั้น “นิสิต นักศึกษา” สู่มืออาชีพที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมรักษ์โลก

ไอคิวทะลุฟ้า - พลิกโฉมดีไซน์ กินได้-รักษ์โลก

ไฮไลต์สำคัญที่ทำให้เวทีนี้เป็นที่สนใจคือการที่ผู้เข้าแข่งขันไม่ได้เพียงแค่ดีไซน์เพื่อความสวยงาม แต่ต้องแก้โจทย์ (Pain Point) ขยะบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ผลงานที่คว้ารางวัลชนะเลิศจะนำเข้าสู่กระบวนการ “ผลิตจริงและใช้งานจริง” ในเครือ “ซูกิชิ” ส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยก้าวสู่ระดับมืออาชีพ สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจที่รับผิดชอบต่อโลก

ไอคิวทะลุฟ้า - พลิกโฉมดีไซน์ กินได้-รักษ์โลก

ประเภทที่ 1 บรรจุภัณฑ์ บริสุทธิ์จุดประกายโลก รางวัลชนะเลิศ (ถ้วยพระราชทาน) ได้แก่ ทีม Eco Vision มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมสายกลาง งานต้องเสร็จ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมและนี่คือไกลบ้าน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ไอคิวทะลุฟ้า - พลิกโฉมดีไซน์ กินได้-รักษ์โลก

ประเภทที่ 2 ส่งต่อ…ความสุขไม่รู้จบ รางวัลชนะเลิศ (ถ้วยพระราชทาน) ทีม Team GO มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Dew KoeSof มหาวิทยาลัยมหิดล

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมแพ็กอะรั่ย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไอคิวทะลุฟ้า - พลิกโฉมดีไซน์ กินได้-รักษ์โลก

งาน PACK TO THE FUTURE 2025 เป็นบทพิสูจน์ว่าพลังของคนรุ่นใหม่เมื่อได้รับการสนับสนุนที่ถูกต้องจากภาครัฐและภาคเอกชน จะกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้อย่างยั่งยืน

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