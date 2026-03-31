นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชื่นชมความสำเร็จของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี ที่ดูแลและเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถเปิดตัวสมาชิกใหม่ “ลูกสลอธสองนิ้ว” สร้างความตื่นตาตื่นใจให้นักท่องเที่ยวช่วงปิดภาคเรียน

เพื่อนตัวเล็ก - สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชวนตั้งชื่อลูกสลอธน้อย

สุชาติ ชมกลิ่น

 

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2569 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เผยว่า สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี เปิดตัวสมาชิกใหม่สุดน่ารัก “ลูกสลอธสองนิ้ว” (Linnaeus’s Two-toed Sloth) นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากของประเทศไทย

เพื่อนตัวเล็ก - สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชวนตั้งชื่อลูกสลอธน้อย

ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ลูกสลอธน้อย เจ้าของฉายา “ลิตเติ้ลแฟลช” ทายาทตัวน้อยที่สืบทอดเอกลักษณ์การเคลื่อนไหวแบบสโลว์ไลฟ์อันเป็นเสน่ห์ของตระกูล “แฟลช” เกิดจากแม่สลอธชื่อ “เอลซ่า” วัย 6 ปี ได้รับประทานชื่อจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อปี 2567

เพื่อนตัวเล็ก - สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชวนตั้งชื่อลูกสลอธน้อย

ลูกสลอธน้อยลืมตาดูโลกเมื่อวันที่ 1 มี.ค. ที่ผ่านมา แม้ยังไม่สามารถระบุเพศได้แต่มีสุขภาพแข็งแรง ผลการตรวจล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มี.ค.2569 พบว่าน้ำหนัก 575 กรัม และยังคงเกาะติดหน้าท้องแม่ตลอดเวลา เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติ

เพื่อนตัวเล็ก - สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชวนตั้งชื่อลูกสลอธน้อย

นายบุญชอบกล่าวว่า การเกิดของลูกสลอธครั้งนี้สะท้อนมาตรฐานการดูแลสัตว์ป่าระดับสูงของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เนื่องจากสลอธเป็นสัตว์ที่ต้องการสภาพแวดล้อมเฉพาะ และมีความเป็นธรรมชาติสูงจึงจะขยายพันธุ์สำเร็จ ถือเป็นโอกาสพิเศษที่หาชมยาก

เพื่อนตัวเล็ก - สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชวนตั้งชื่อลูกสลอธน้อย

สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความน่ารักของครอบครัวสลอธได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับเด็กๆ ในช่วงปิดภาคเรียน พร้อมเตรียมจัดกิจกรรม “ตั้งชื่อให้ลูกสลอธน้อย” เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสร้างความผูกพันกับสัตว์ป่าในอนาคต

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-3831-8444

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

อดีตนักแสดงบทพระ ตกอับ เดินเร่ร่อนจากลาดกระบังมานนทบุรี หางานแลกข้าวประทังชีวิต
2

สุดสลด พ่อเลิกงานไม่เจอลูก 3 คน ออกตามหาช็อก 3 พี่น้อง จมน้ำบ่อข้างบ้านเสียชีวิต
3

ฮือฮา ฝนหยุดกลางพิธีอัญเชิญ กรมหลวงชุมพร ประดิษฐานหน้าโรงพักแม่กลอง คอหวยส่องทะเบียนรถเครน
4

ราคาทองวันนี้ 15 ต.ค.69 ร่วงอีกแล้ว ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ รีบเลย
5

ใครสายอดนอน(นอนน้อย)ต้องระวัง! เสี่ยงเป็น 4 โรคนี้ แนะวิธีปรับพฤติกรรม
6

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
7

ความลับแตก! หนุ่มออสซี่อ้าง WFH ที่บ้าน แต่แอบอยู่สิงคโปร์ สุดท้ายถูกไล่ออก
8

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 32 จังหวัด ฝนฟ้าคะนอง ลมแรงมาก
9

งวดที่แล้วเลขโหวตเข้าตรงๆ! น้องเนเน่ งวดนี้เลขเด็ดรถป้ายแดง แฟนๆขอซูมงวดนี้มาแน่
10

สุดสลดกลางงานวัดไร่ขิง ไฟชอร์ตเด็กชายวัย 13 เสียชีวิต หลังมาช่วยขายเกาลัด