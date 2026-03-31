เพื่อนตัวเล็ก - สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชวนตั้งชื่อลูกสลอธน้อย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชื่นชมความสำเร็จของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี ที่ดูแลและเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถเปิดตัวสมาชิกใหม่ “ลูกสลอธสองนิ้ว” สร้างความตื่นตาตื่นใจให้นักท่องเที่ยวช่วงปิดภาคเรียน
เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2569 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เผยว่า สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี เปิดตัวสมาชิกใหม่สุดน่ารัก “ลูกสลอธสองนิ้ว” (Linnaeus’s Two-toed Sloth) นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากของประเทศไทย
ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ลูกสลอธน้อย เจ้าของฉายา “ลิตเติ้ลแฟลช” ทายาทตัวน้อยที่สืบทอดเอกลักษณ์การเคลื่อนไหวแบบสโลว์ไลฟ์อันเป็นเสน่ห์ของตระกูล “แฟลช” เกิดจากแม่สลอธชื่อ “เอลซ่า” วัย 6 ปี ได้รับประทานชื่อจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อปี 2567
ลูกสลอธน้อยลืมตาดูโลกเมื่อวันที่ 1 มี.ค. ที่ผ่านมา แม้ยังไม่สามารถระบุเพศได้แต่มีสุขภาพแข็งแรง ผลการตรวจล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มี.ค.2569 พบว่าน้ำหนัก 575 กรัม และยังคงเกาะติดหน้าท้องแม่ตลอดเวลา เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติ
นายบุญชอบกล่าวว่า การเกิดของลูกสลอธครั้งนี้สะท้อนมาตรฐานการดูแลสัตว์ป่าระดับสูงของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เนื่องจากสลอธเป็นสัตว์ที่ต้องการสภาพแวดล้อมเฉพาะ และมีความเป็นธรรมชาติสูงจึงจะขยายพันธุ์สำเร็จ ถือเป็นโอกาสพิเศษที่หาชมยาก
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความน่ารักของครอบครัวสลอธได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับเด็กๆ ในช่วงปิดภาคเรียน พร้อมเตรียมจัดกิจกรรม “ตั้งชื่อให้ลูกสลอธน้อย” เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสร้างความผูกพันกับสัตว์ป่าในอนาคต
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