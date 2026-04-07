ไอคิวทะลุฟ้า

เดินหน้าเสริมทักษะโค้ดดิ้งและเอไอแก่เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ดีป้า เปิดตัวโครงการ Coding Thailand 2026 : AI Inspires the Future เปิดโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี พัฒนาสมรรถนะ และต่อยอดศักยภาพ ผ่านการเรียนรู้และการแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลที่นำไปใช้ได้จริง
ดร.วาริน รัชนานุสรณ์ รักษาการรองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Coding Thailand 2026: AI Inspires the Future โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากเครือข่ายพันธมิตร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ครู นักเรียนเข้าร่วมงาน ที่ชั้น 9 อาคารสยามสเคป สยามสแควร์
ดร.วารินเผยว่า โครงการ Coding Thailand 2026 : AI Inspires the Future เป็นโครงการระดับชาติที่มุ่งพัฒนาทักษะด้าน Coding และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้เยาวชนไทย ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนครูทั่วประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่การเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ และการแข่งขันนวัตกรรมด้าน Coding & AI ตั้งแต่ระดับภูมิภาค บ่มเพาะผลงานนวัตกรรมดิจิทัลจนถึงการแข่งขันระดับประเทศ
กิจกรรมหลักในโครงการประกอบด้วย Coding & AI Preparation แพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับทักษะ Coding และ AI สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการและผู้สนใจทั่วไป กว่า 30 หลักสูตร ตั้งเป้าพัฒนาทักษะเยาวชนและผู้สนใจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่น้อยกว่า 15,000 คน
Regional Coding & AI Competition เวิร์กช็อป 3 วัน 2 คืน พัฒนาทักษะ Coding และ AI พร้อมสร้างผลงานนวัตกรรมเพื่อแข่งขันเฟ้นหาตัวแทนระดับภูมิภาคใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี ขอนแก่น พิษณุโลก เชียงใหม่ ชลบุรี สงขลา และภูเก็ต รวม 3,200 คน
Coding & AI Incubation การบ่มเพาะศักยภาพและพัฒนาผลงานดิจิทัลแบบเข้มข้นสำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
Coding & AI Mentoring เสริมโอกาสต่อยอดผลงาน โดยรับคำแนะนำจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนเพื่อพัฒนานวัตกรรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
National Coding & AI Competition เวทีแข่งขันระดับประเทศของสุดยอด 210 ทีมที่ดีที่สุดจากทุกภูมิภาค นำเสนอผลงานนวัตกรรมดิจิทัลที่ประยุกต์ใช้ Coding และเทคโนโลยี AI ชิงทุนการศึกษาและทุนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทักษะดิจิทัล มูลค่ารวมกว่า 27 ล้านบาท
“ดีป้าเชื่อมั่นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลคือการวางรากฐานที่สำคัญให้อนาคตของประเทศ โครงการ Coding Thailand 2026: AI Inspires the Future ไม่เพียงมุ่งสอนให้เด็กๆ เขียนโค้ด แต่ต้องการสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และสามารถต่อยอดเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ” ดร.วารินกล่าว
เยาวชนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาทั่วประเทศที่ต้องการพัฒนาทักษะด้าน Coding และ AI สมัครเข้าร่วมโครงการ Coding Thailand 2026: AI Inspires the Future ได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 เม.ย.2569 ที่ codingthailand.co ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจ depa Thailand และ CodingThailand by depa