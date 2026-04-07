จากสถานการณ์วิกฤตราคาน้ำมันในประเทศไทยที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งภาคธุรกิจ ภาคขนส่ง รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หลายพื้นที่เริ่มปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยเฉพาะภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น

เพื่อนตัวเล็ก

ล่าสุด พื้นที่หมู่ 6 ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นางวรรณณี เปลี่ยมสมบูรณ์ อายุ 51 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ กำลังต้อนฝูงควายเลี้ยงอยู่ในทุ่งข้างบ้าน ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจหลังเปิดให้เช่าควายนำไปไถนา

เพื่อนตัวเล็ก

นางวรรณณีเผยว่า ประกอบอาชีพเลี้ยงควายสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ในช่วงนี้มีผู้สนใจติดต่อสอบถามค่าเช่าควายเพื่อนำไปใช้ทำนาแทนเครื่องจักร เนื่องจากต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านน้ำมัน อัตราค่าเช่าอยู่ที่เดือนละ 5,000-6,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ ส่วนค่าขนส่งต้องตกลงเพิ่มเติมกับผู้เช่า

เพื่อนตัวเล็ก

เจ้าของควายเล่าต่อว่า ควายที่ใช้งานไถนาได้ต้องอายุประมาณ 3-5 ปี เช่น “เจ้าปลายฟ้า” ควายตัวใหญ่สูงเกือบ 2 เมตร สามารถลงแรงไถนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากภาวะราคาน้ำมันที่พุ่งสูงต่อเนื่องทำให้ประชาชนจำนวนมากหันมาใช้วิธีประหยัดต้นทุนมากขึ้น นางวรรณณีจึงเกิดแนวคิดนำควายซึ่งเป็นสัตว์พื้นบ้านไทยกลับมาเป็นอีกทางเลือกในการทำนาอีกครั้ง ถือเป็นการฟื้นฟูวิถีเกษตรดั้งเดิมควบคู่กับการปรับตัวรับมือวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน

เพื่อนตัวเล็ก

เบื้องต้นพบว่า มีเกษตรกรสนใจแนวทางดังกล่าวเนื่องจากช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง และยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป ในยุคที่ต้นทุนการผลิตพุ่งสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ก้องเกียรติ พุทธิรังสิมาภรณ์

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