ใจเขาใจเรา : ฝึกภาษาอังกฤษกับ KHAOSOD ENGLISH

ใจเขาใจเรา – สัปดาห์หน้าก็จะเป็น วันวาเลนไทน์ หรือ วันแห่งความรัก บรรยากาศก็จะโรแมนติกกันหน่อย

คอลัมน์วันนี้เลยอยากเสนอเรื่องเกี่ยวกับความรักและหัวใจ

คนไทยมักพูดว่า “หัวใจของภาษาไทยคือใจ” เพราะเราใช้คำว่าใจในการแสดง ออกต่างๆ เช่น ใจดี ใจร้าย ใจดำ ใจกล้า ใจเกเร ฯลฯ

แต่ฝรั่งเองก็มีสำนวนเกี่ยวกับหัวใจมากมาย เช่น heart’s content แปลว่า การทำอะไรให้ตัวเองพอใจ ที่สุด

young at heart แปลว่า ยังมีความเยาว์วัยในหัวใจ

cross my heart and hope to die ไม่ได้หมายถึงจะขีดฆ่าหัวใจหรือทำให้ใครตาย แต่เป็นคำพูดสาบานและสัญญาของเด็กฝรั่ง

from the bottom of my heart แปลว่า จากก้นบึ้งหัวใจของฉัน ฟังดูลิเก แต่ชาวต่างชาติใช้คำนี้หมายถึง การจริงใจอย่างถึงที่สุด

ส่งท้ายด้วยสำนวนที่ผู้เขียนชอบเป็นพิเศษ คือ tugging at the heartstrings แปลตรงตัวว่า ลิ้นหัวใจโดนดึง ฟังดูเหมือนอาการวิกฤตหรือหัวใจจะวาย แต่ความหมายสำนวนนี้คือ การที่เรารู้สึกเห็นใจกับคนอื่นนั่นเอง

และในทำนองเดียวกัน คนที่ไม่เห็นใจคนอื่นเลย ฝรั่งเรียก heartless หรือไม่มีหัวใจ