อลังการดีไซเนอร์ไทย บางกอกแฟชั่นวีก 2019

บางกอกแฟชั่นวีก 2019 – เพื่อตอกย้ำศักยภาพดีไซเนอร์ไทย “วันสยาม” สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ จัดงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล แฟชั่น วีก 2019” (BIFW 2019) เนรมิตพาร์ค พารากอน สยามพารากอน เป็นแกรนด์รันเวย์ถ่ายทอดผลงานคุณภาพจากแบรนด์ดังระดับอินเตอร์ และ 14 แบรนด์ชั้นนำของไทย พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “We wear Thai Designer” ปลุกกระแสวงการแฟชั่นไทยให้โลกรับรู้ศักยภาพด้านการออกแบบของดีไซเนอร์ไทยที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มีสไตล์เฉพาะตัว ทั้งยังประณีตบรรจงด้านการตัดเย็บ โดยมี เกตุวลี นภาศัพท์ และ มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ ผู้บริหารต้อนรับ

นอกจากอัพเดตคอลเล็กชั่นล่าสุด สปริง/ซัมเมอร์ 2019 จากแบรนด์ชั้นนำผ่านแฟชั่นโชว์ อีกหนึ่งความพิเศษคือจัดพื้นที่ See Now Buy Now Pop Up บริเวณ Idea Avenue 4 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ ให้ผู้เข้าชมแฟชั่นโชว์และผู้สนใจเลือกซื้อคอลเล็กชั่นล่าสุด

โดยได้รับเกียรติจากแบรนด์ดังระดับอินเตอร์สัญชาติอังกฤษ Self Portrait โดย Han Chong ดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ ส่งตรงคอลเล็กชั่นล่าสุดจากรันเวย์ลอนดอน แฟชั่น วีก 2019 มาร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ โดยร่วมกับแบรนด์ไทยชื่อดัง Vatanika รังสรรค์แฟชั่นโชว์สุดพิเศษ “After the lovers by Self-Portrait & Vatanika” โชว์เปิดด้วยคอนเซ็ปต์ที่สะท้อนความเป็นผู้หญิงสาวชาวเมืองผ่านเสื้อผ้า city look สวมใส่ง่ายในชีวิตประจำวัน ต่อด้วยโชว์ “The Day” จากแบรนด์ Issue

วันที่สอง เปิดรันเวย์ด้วยโชว์ของ Boys of Bangkok การรวมตัวของแบรนด์เสื้อผ้าบุรุษ ชั้นนำจากดีไซเนอร์ไทยเลือดใหม่ LEISURE PROJECTS โดย ณัฐพล กนกวลีวงศ์, P.MITH โดย อนพัทย์ ธนากิจปฐมพงศ์ และ ภาคภูมิ มิตรานนท์ และ Q DESIGN AND PLAY โดย ประพัฒน์ สมบูรณ์สิทธิ และ เอกภูมิ ตรีชัยรัศมี ปิดท้ายโชว์จาก Fri 27 Nov. โดย ชนะชัย จรียะธนา ในคอลเล็กชั่น World of Friday

วันที่สาม เริ่มด้วยแบรนด์ ส.ก.บ. Warship by Prapakas โดยประภากาศ อังศุสิงห์ กับ SUP-PA-RANG-K SHOW ต่อด้วยโชว์ของสยามเซ็นเตอร์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Absolute Siam” โชว์คอลเล็กชั่นล่าสุดของ 3 แบรนด์ Iconic, Six P.M. และ Wonder Anatomie ปิดท้ายด้วยแฟชั่นโชว์สุดเซ็กซี่กับเสื้อผ้าไลน์พิเศษ “Front Row” โดยแบรนด์ Milin

วันสุดท้าย เปิดด้วยแฟชั่นโชว์ “The Floating World” จากแบรนด์ Nagara โดย นคร สัมพันธารักษ์ ต่อด้วยแบรนด์คลาสสิคตลอดกาล Pichita โดย พิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ และ ธีมา รักษะจิตร ในคอลเล็กชั่นชุด “The Golden Hour” ปิดท้ายรันเวย์สุดตระการตาด้วยโชว์จาก Tube Gallery โดย พิสิฐ จงนรังสิน และ ศักดิ์สิทธิ์ พิศาลสุพงศ์ ในคอลเล็กชั่นล่าสุด “More is More” ที่สร้างสรรค์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี Tube Gallery

สามารถติดตามชมภาพปรากฏการณ์แฟชั่นวีกระดับโลกครั้งนี้ผ่าน Line TV ช่อง OneSiam ได้อย่างจุใจ