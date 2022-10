รักไม่มีข้อแม้! สาวเปิดใจ สมัยเรียนเคยสวย แต่สามีเลี้ยงดี อ้วนขึ้นถึง 166 กก. ไม่เคยบ่นสักคำแถมรักมาก

สำนักข่าวไต้หวันกำลังแห่รายงานเรื่องราวของรักแท้ยิ่งกว่านิยายของคู่รักคู่หนึ่งที่แม้เวลาจะผ่านไปกี่ปี แฟนสาวจะอวบอ้วนขึ้นสักเท่าไร รักเราก็ไม่เก่าเลย เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่มณฑลอานฮุย ประเทศจีน โดยเฉิน หว่านจือ สาวคนหนึ่งที่เคยเป็นดอกไม้งามประจำโรงเรียนทั้งหน้าตาสวย มีผลการเรียนดีและเสียงดีจนกลายเป็นที่หมายปองของนักเรียนชายหลายคน

เธอเกิดในครอบครัวชนบทที่มีภูมิหลังทางครอบครัวที่ยากจน เธอมีชีวิตยากลำบากขนาดหนัก เมื่อเธออายุได้เพียงหนึ่งขวบ พ่อแม่ของเธอออกไปหาเงินจึงทิ้งเธอไว้กับปู่ย่า ทำให้เมื่อเรียนจบม.ปลาย ผู้ปกครองไม่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนได้ ดังนั้น เฉิน หว่านจือจึงต้องลาออกจากโรงเรียนและออกไปทำงาน นั้นคือจุดเริ่มต้นของความรัก เพราะเธอได้พบกับสามีที่โรงงานและตัดสินใจที่จะเดทกัน

เธอได้รับการดูแลอย่างดีและแฟนหนุ่มมักพาไปกินอาหารอร่อย ๆ อย่างต่อเนื่องจนอ้วนขึ้นหลายกิโลกรัมจนเธอถามแฟนว่า “ตอนนี้ฉันอ้วนและน่าเกลียดมาก คุณยังชอบฉันอยู่ไหม” แฟนตอบกลับอย่างหนักแน่นว่า“ไม่ว่าคุณจะเป็นอะไร ผมก็รักคุณ”

หลังจากนั้นทั้งสองตัดสินใจแต่งงานกัน แต่พ่อแม่ของสามีก็คัดค้านมาก เพราะเธอมีรูปร่างอวบ สุดท้ายก็หยุดการแต่งงานไม่ได้ ทั้งคู่ยังคงมีความสัมพันธ์ที่หวานชื่นจนวันและเวลาผ่านไป 10 ปี น้ำหนักของเธอก็เพิ่มขึ้นจากหนัก 50 กิโลกรัมพุ่งขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้จนหนัก 166 กิโลกรัม เธอต้องนอนเตียงใหญ่ถึง 2 เตียง แถมสุขภาพของเธอก็แย่ลง เนื่องจากร่างกายมีไขมันมากเกินไปกระทบต่อชีวิตประจำวันจึงจำเป็นต้องลดน้ำหนักเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง

อันที่จริง เธอต้องการลดน้ำหนักมาเป็นเวลานาน เพราะเมื่อเธอนอนกับสามีแล้ว บังเอิญวางแขนไว้ที่คอของอีกฝ่าย ซึ่งทำให้เขาหายใจไม่ออก ต่อมาสามีพาภรรยาขอความช่วยเหลือจากแพทย์ หลังจากลดน้ำหนักอย่างเต็มที่กว่า 2 ปี น้ำหนักของเฉินหว่านจือก็ลดลงเหลือ 100 กิโลกรัม

พร้อมทั้งเธอไปออกรายการวาไรตี้ “Happiness Comes to Knock on the Door” ชื่อดังในประเทศจีน เธอถูกถามว่าเธอจะโทษสามีที่เลี้ยงเธอให้อ้วนขึ้นไหม เธอกล่าวว่า “ฉันไม่เคยเกลียดเขาเลยสักนิด ฉันรู้ว่าไม่ว่าฉันจะอ้วนขึ้นหรือเป็นอะไร เขาจะรักฉันไม่เปลี่ยนแปลง”

ขอบคุณที่มาจาก Tvbs