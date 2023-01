ตรุษจีน ห้างใหญ่-ร้านดัง แห่จัดโปร ช้อปฟิน กิน เที่ยว ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

เทศกาลตรุษจีน นอกจากการไหว้เจ้าที่ ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้สัมภเวสี ไหว้เทพเจ้า ก็มักไปช้อปปิ้ง ซื้อของขวัญฝากผู้ใหญ่ คนในครอบครัว รวมถึง ไปเที่ยว ไปไหว้สิ่งศักดิ์ หรืออาจรวมญาติไปกินของอร่อย ซึ่งเทศกาลตรุษจีนนี้แข่งกันจัดโปรดึงลูกค้า

คิง เพาเวอร์

คิง เพาเวอร์ รางน้ำ จัดกิจกรรม “KING POWER CHINESE NEW YEAR : THE GREAT FORTUNE DESTINATION” ช้อปมั่งคั่งรับปีเถาะ เชิญนักเดินทางเสริมมงคลตรุษจีนปีกระต่ายน้ำ ใน 2 ช่วง คือวันนี้จนถึง 22 ม.ค. และระหว่าง 27- 29 ม.ค.นี้ บริเวณ คราวน์ เอเทรียม ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

โดยอัญเชิญ 4 ราชาสวรรค์ จาตุมหาราชา ผู้พิทักษ์โลกทั้ง 4 ทิศ หรือที่รู้จักในนาม ซื่อต้าจินกัง (ท้าวจตุโลกบาล) ตัวเหวินเทียนหวาง: ประจำทิศเหนือ คอยพิทักษ์ปกป้องให้มั่งคั่งร่ำรวยเจิงจ่างเทียนหวาง: ประจำทิศใต้ คอยพิทักษ์ปกป้องพระธรรม ฉือกว๋อเทียนหวาง: ประจำทิศตะวันออก คอยพิทักษ์ปกป้องประเทศ กว่างมู่เทียนหวาง: ประจำทิศตะวันตก คอยพิทักษ์ปกป้องประชาราษฏร์ ซึ่งอัญเชิญมาจากจีนให้นักเดินทางได้สักการะกันที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

ยังเอาใจนักเดินทางที่มาช้อปปิ้งก่อนเดินทาง คุ้มค่ากับโปรโมชั่นเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน จนถึง 29 ม.ค. ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, พัทยา, ภูเก็ต (เปิดทุกวัน) และศรีวารี (เปิดทุกวันเสาร์- อาทิตย์)

– รับอั่งเปาส่วนลด 2 ใบ รวม 6,500 บาท ใบที่ 1: อั่งเปาส่วนลด 2,000 บาท สำหรับช้อป 10,000 บาท ใบที่ 2: อั่งเปาส่วนลด 4,500 บาท สำหรับช้อป 20,000 บาท

– รับฟรี Auspicious Scarf ผ้าพันคอกระต่ายมงคล เมื่อช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป

– ลุ้นรับทริปเสริมความเฮงที่ไต้หวัน เมื่อช้อปครบทุก 20,000 บาท

– สมัครสมาชิก SCARLET และเติมเงิน 20,000 บาท รับโชค 3 ชั้น 1.รับอั่งเปา E-Gift Card 2,000 บาท, 2.รับทันทีทองคำ 1 สลึง เมื่อช้อปครบ 60,000 บาท ภายในวันที่สมัคร และโชคชั้นที่ 3 รับส่วนลด 10% ทุกการช้อป หรือ เลือกสมัครสมาชิก NAVY เติมเงิน 1,000 บาท รับคูปองมั่งมี มูลค่า 1,000 บาท สำหรับช้อป 8,000 บาท และรับส่วนลด 5% ทุกการช้อป

ยังนำใบเสร็จจากรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว มาร่วมความเฮงกับกิจกรรมตรุษจีน อาทิ- อิ่มมงคลกับเมนูเส้น เส้นหมี่ตัวแทนของความอายุมั่นขวัญยืน และมงคลที่ยืนยาว คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ ร้าน No Name Noodle ร้านราเมน “ไร้ชื่อ” กับเมนูราเมนสูตรเฉพาะ สุดพิถีพิถันที่จองยากที่สุดในกรุงเทพ กับเมนู “คาเอเดะ” ราเมนที่ผสมผสาน 3 น้ำซุป และ 3 โชยุ เคี่ยวจนเข้ากันอย่างกลมกล่อมทานคู่กับเส้น Hirauchi Men เส้นราเมนชั้นนำจากญี่ปุ่น

– มอบโคมไฟจีนสีแดง พร้อมการวาดภาพบนโคม โดยนักวาดภาพชื่อดังเป็นของกำนัลมงคลแด่นักเดินทาง

– เสริมความมั่งคั่งด้วย ‘ปี่เซียะ’ เรียกทรัพย์ หลวงปู่นิ่มวัดพุทธมงคล รุ่นพิเศษจาก Leila Amulets (ไลลา) แบรนด์วัตถุมงคลสุดฮิต ที่จัดทำสีพิเศษเฉพาะสำหรับ คิง เพาเวอร์ ผลิตเพียง 99 ชิ้น

– กิจกรรม Fortune Telling รับสิทธิ์ทำนายดวงชะตาผ่านทางเสียง เมื่อมียอดช้อปตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

ร่วมเสริมมงคลรับการเดินทางครั้งใหม่กับ คิง เพาเวอร์ สามารถตรวจสอบโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับสมาชิกก่อนช้อป เพียง Add LINE Official Account: @kingpower หรือช้อปผ่านช่องทาง CALL TO SHOP เพียงโทร. 02-338-7870 และ CHAT TO SHOP เพียง Add LINE : @KP_ChatToShop

ไอคอนสยาม

ไอคอนสยาม จัดงาน “THE ICONSIAM ETERNAL PROSPERITY CHINESE NEW YEAR 2023” ณ ริเวอร์ พาร์ค เนรมิตงานสุดตระการตาในคอนเซ็ปต์ Garden of Prosperity

ตะลึงไปแล้วกับโชว์ไฮไลต์ของ นาย- ณภัทร เสียงสมบุญ “เบิกฟ้าปีเถาะมหามงคล” พร้อมชม “พญามังกรโคมเรืองรอง” มังกรโคมไฟตัวแรกของไทย ความยาว 108 เมตร และการแสดง “เชิดกระต่ายมหามงคล” ครั้งแรกในไทย

ยังเชิญชวนคนไทยร่วมสักการะองค์จำลองเทพเจ้าหวังต้าเซียน (หว่องไต่ซิน) จากจีน ขอพรตามความปรารถนา ทั้งด้านสุขภาพและโชค พร้อมแลกรับ “ฮู้” ศักดิ์สิทธิ์จากวัดหวังต้าเซียน เพียงแสดงใบเสร็จร้านค้า หรือบริการในไอคอนสยาม 3,000 บาทขึ้นไป (รวมบิลได้) / สิทธิ์ จำกัด 100 สิทธิ์ / วัน บริเวณ รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1

ส่วนกิจกรรมต่างๆ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของไหว้- ของมงคล ร้านดัง อาทิ ขนม ผลไม้ ชุดจีนสไตล์ต่างๆ เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน ของขวัญ และต้นไม้มงคล พร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปตรุษจีนมหามงคล การเขียนคำมงคลอักษรจีน เขียนการ์ดอวยพร ทำซองอั่งเปา ทำโคมจีน และตัดกระดาษจีน

เมืองสุขสยาม ชั้น G จัดงาน “สุขสยาม มหัศจรรย์ ตรุษจีน มั่งมีสุข” วันนี้ -29 ม.ค. 2566 ในคอนเซ็บต์ ‘ยุทธภพความสุข จ่าย ไหว้ เที่ยว ครบสุข ทั้งครอบครัว’ ชวนสัมผัส มนต์เสน่ห์วัฒนธรรม พร้อมเชิญร่วมสักการะรับพรเจ้าแม่ทับทิม(ตุ๊ยบ่วยเต๊งเหนี่ยง) เสริมความมั่งคั่ง ค้าขายร่ำรวย ที่ ประตูสุขสุวรรณศาลา (ประตูทอง) ลิ้มรสกับอาหารไหหลำดั้งเดิมและอาหารไหหลำประยุกต์

ส่วน เดียร์ ทัมมี่ ไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ต ชั้น G จัดเตรียมของไหว้มงคลจัดเป็นเซ็ต เพื่อความสะดวกสบายในการจับจ่าย

จัดเต็มโปรโมชั่นรับความเฮง พร้อมสิทธิพิเศษมูลค่ารวมกว่า 2.2 ล้านบาท กับแคมเปญ “THE ICONSIAM ETERNAL PROSPERITY CHINESE NEW YEAR 2023” อัดโปรโมชั่นเอาใจลูกค้าจนถึง 19 ก.พ. 2566 สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp ช้อปครบทุก 2,000 บาท รับสิทธิ์ลุ้นทองแท่งมูลค่า 1 บาท 10 รางวัล หรือ VIZ Coins 3,000 คะแนน 20 รางวัล

และช้อปครบตามเงื่อนไข แลกรับ VIZ Coins สูงสุด 8,000 คะแนน รวมถึงแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16% จากบัตรเครติดที่ร่วมรายการ สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เฉพาะวันที่ 20 – 22 ม.ค. 2566 ช้อปครบตามเงื่อนไข แลกรับ VIZ Coins เพิ่มทันที

พร้อมจัดกิจกรรม Special Press conference กับ Lee Jae Wook วันที่ 3 ก.พ. 66 ที่ไอคอนสยามพาร์ค ชั้น 2 ไอคอนสยาม เพียงเช็คอิน โพสท่าสุดชิค ถ่ายรูปที่ Garden of Properity สวนมหามงคลบริเวณ River Park ชั้น G ในงาน ICONSIAM Eternal Prosperity ที่ไอคอนสยาม ช่วงวันที่ 18-24 ม.ค. 66

และแชร์ลงบน Social Media ติด #LeeJaeWookx247xICONSIAM เปิดการเข้าถึงเป็นสาธารณะ รับทันที Wristband Special Press conference กับ Lee Jong Wook ณ จุดรีเดมชัน เจริญนคร ฮอลล์ ชั้นM แลกรับสิทธิ์ ได้ถึง 24 ม.ค. 66 เท่านั้น จำกัด 1 ท่าน / 1 โพส / 1 สิทธิ์

ในส่วน ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ส่วนต่อขยายพื้นที่ความสุขของไอคอนสยาม ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนมหามงคล ด้วยกิจกรรมความบันเทิงเสริมความรุ่งโรจน์มากมาย อาทิตย์ที่ 22 ม.ค.นี้ พบกับมินิคอนเสิร์ต ‘ส้ม มารี’ เวลา 17.30 – 18.30 น.

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหาปรากฏการณ์เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ใน THE ICONSIAM ETERNAL PROSPERITY CHINESE NEW YEAR 2023ครั้งยิ่งใหญ่ได้ ถึง 24 ม.ค. 2566 ที่ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ www.iconsiam.com

เซ็นทรัล

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลพัฒนา จัดงาน “The Great Chinese New Year 2023” คอลแลบกับ “JCCHR” หรือ แนน–จิดาภา จันทร์สิริสถาพร นักวาดภาพประกอบชื่อ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะฉลองตรุษจีนปี 2566 ผ่านผลงานอาร์ตหลากหลายรูปแบบ

งานเปิดยิ่งใหญ่จัดเต็มแสง สี เสียง สุดตื่นตา และไฮไลต์การแสดงเชิดมังกรทองยาว 188 เมตร และเพลิดเพลินกับการแสดงชุดพิเศษจาก แพทริเซีย กู๊ด และเสริมโชคลาภและความโชคดีกันได้ถึง 19 ก.พ. 2566

นอกจากนี้ พบกับไฮไลต์กิจกรรมพิเศษฉลองตรุษจีนปี 2566 พบกับกิจกรรม

จุดถ่ายรูปสุดชิคกับบรรยากาศห้างสุดเก๋ 5 แบบ 5 สาขา ที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม, เซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์, ลาดพร้าว, บางนา และ ปิ่นเกล้า

Lucky AR Snap สร้างโมเม้นต์ความสุขในช่วงตรุษจีน กับคาแรกเตอร์ของกระต่ายแสนน่ารักที่ ที่จุด AR ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา

เพลิดเพลินกับโชว์ชุดพิเศษ “Chinese Lion Dance” การแสดงเชิดสิงโต 3 รอบ เวลา 12.00, 15.00, 18.00 น. วันที่ 21-22 ม.ค. 66 ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา และ วันที่ 21- 23 ม.ค. 66 เฉพาะห้างเซ็นทรัลชิดลม, เซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์, บางนา, ปิ่นเกล้า และลาดพร้าว

เอาใจคุณหนูๆ กับกิจกรรม Paint A Bunny ระบายสีตุ๊กตากระต่ายสไตล์ของตัวเอง ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. 66 – 24 ม.ค. 66 ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา

พิเศษ! ผู้ถือบัตร Central The1 Credit Card เพียงแสดงบัตร รับฟรี เค้กส้มมงคล เฉพาะที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม และเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. 66 – 24 ม.ค. 66 (จำกัด 100 เซ็ต / วัน)

และรับปฏิทินจีนมงคล 2566 ออกแบบโดย แนน – จิดาภา จันทร์สิริสถาพร ฟรี! ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา วันที่ 21 ม.ค. 66 – 24 ม.ค. 66 เฉพาะที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม และเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และ วันที่ 22 ม.ค. 66 ที่เซ็นทรัลทุกสาขา (จำนวนจำกัด)

อิ่มอร่อยกับอาหารมงคลกว่า 100 เมนูจากร้านดังมากมายที่ Eathai ชั้น LG ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี, Lofter ชั้น 7, Public Market และ Public Lane ชั้น 2 ห้างเซ็นทรัลชิดลม, Living House และ Wanjai Cafe ชั้น 7 ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และชั้น 4 ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว

พิเศษสุดสำหรับนักช้อป พบไอเทมเอ็กซ์คลูซีฟที่ออกแบบมาเพื่อฉลองตรุษจีนปีกระต่ายจากแบรนด์ชั้นนำ พร้อมโปรโมชันพิเศษ อาทิ นาฬิกาสีแดงสด “Year of The Rabbit” จาก Swatch เอสเซนส์น้ำตบในตำนาน SK-II FACIAL TREATMENT ESSENCE ในลวดลายลิมิเต็ด “CNY 2023” กับ White Rabbit น่ารักน่าสะสม หรือเครื่องสำอางแบรนด์ MAC ที่จัดเต็มหลากหลายไอเทมสีแดงในคอลเลกชัน Lunar New Year

พบความสุข ความสมหวัง “The Great Chinese New Year 2023” ที่ห้างเซ็นทรัลและศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา หรือช้อปคุ้มกับโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ Central App และติดตามข่าวสารกิจกรรมและโปรโมชันของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ได้ที่เฟซบุ๊ก CentralPattana

ร้านเผิงโหย่ว

อีกหนึ่งธรรมเนียมที่สำคัญของช่วงตรุษจีน คือ การรวมตัวร่วมรับประทานอาหารมื้อใหญ่ เพื่อร่วมโต๊ะพูดคุยสารทุกข์สุขตลอดช่วงปีที่ผ่านมา

ร้านอาหารจีนแห่งใหม่สไตล์โมเดิร์น PengYou Cuisine & Specialty Bar (เผิงโหย่ว คูซีน แอนด์ สเปเชียลตี้ บาร์) ต้อนรับครอบครัวใหญ่ ด้วยเมนูอาหารสุดพิเศษ PENGYOU “XIN NIAN HAO 2023” เซ็ตอาหารสำหรับครอบครัวด้วยเมนูและวัตถุดิบระดับพรีเมียมที่ ไก่แช่เหล้า, ซุปหูฉลามน้ำแดง, บาร์บีคิวรวม, เนื้อปูผัดขิงต้นหอม, หอยเชลล์ญี่ปุ่นผัดถั่วแมคคาเดเมีย, เป๋าฮื้อผัดซอส XO และเมนูอื่นๆ อีกมากมาย ในราคา 19,999 บาท ต่อ 10 ท่าน

พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศการตกแต่งร้านอาหารสุดสไตล์โมเดิร์น ภายใต้คอนเซปต์ Creative Modern Chinese – Cantonese Cuisine & Bar เปลี่ยนภาพคุ้นชินของร้านอาหารจีน ท่ามกลางการตกแต่งร้านในสไตล์ Modern Chinese – Cantonese Cuisine ที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะคนที่หลงใหลเสน่ห์ของอาหารจีน

พิเศษสำหรับครอบครัวที่ร่วมรับประทานอาหารในช่วงเทศกาลตรุษจีน จะได้รับอั่งเปาที่มาพร้อมของขวัญสุดพิเศษมากมาย อาทิ ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 5-10%, ฟรีเมนูอาหารพิเศษจากทางร้าน และเครื่องดื่มม็อกเทล อิ่มเอมไปกับมื้ออาหารสุดพิเศษ PENGYOU “XIN NIAN HAO 2023” ได้ตั้งแต่วันที่ 16-31 ม.ค. 2566

และสามารถสั่งชุดอาหารสำหรับไหว้เจ้าในราคาเริ่มต้น 6,999- 9,999 บาท มีให้เลือก 2 เซต ได้แก่ SET A ราคา 9,999 บาท มี เป็ดพะโล้พร้อมเครื่องใน, ไก่ต้มพร้อมเครื่องใน, หมูแดงบาร์บีคิวเส้น, ปลาหิมะนึ่งซีอิ๊ว, ซุปเยื่อไผ่เกี๊ยวไข่กุ้ง, ผักขมหม้อดินไข่ 3 อย่าง, กุ้งกระจก, ผัดหมี่ซั่วมงคล และบัวลอยน้ำขิงแปะก๊วย

และ SET B ราคา 6,999 บาท มีเป็ดพะโล้พร้อมเครื่องใน, ไก่ต้มพร้อมเครื่องใน, หมูแดงบาร์บีคิวเส้น, ปลาหิมะนึ่งซีอิ๊ว,ผักขมหม้อดินไข่ 3 อย่าง และผัดหมี่ซั่วมงคล รวมถึงเมนูซิ่วท้อมงคลไส้ครีมจำนวน 9 ลูก ในราคา 1,290 บาท โดยสามารถสั่งได้ตั้งแต่วันที่ 16-22 ม.ค. 2566

ชุดชาเอกายา

AKAYA (เอกายา) ร่วมกับศูนย์การค้าดิ เอ็มควอเทียร์ ต้อนรับปีกระต่ายทอง เปิดตัวความอร่อยระดับจักรพรรดิจันทรา ด้วยชุดชาสุดพรีเมี่ยม Miracle of Tea มหัศจรรย์แห่งชา ไฮไลท์ชุดชาสุ่มดอกไม้บาน จากแรงบันดาลใจของ 4 สาวงามในตำนานเมืองจีน เพื่อสุขภาพดีจากศาสตร์แห่งศิลปะในการผสมผสานดอกไม้และใบชา ช่วยล้างพิษ ป้องกันเส้นเลือดอุดตัน ลดไขมัน และชุดชากระต่ายมงคล บรรจุชาผู่เอ่อร์สุก 10 ปี ไข่มุกมังกร สุดยอดชาอายุวัฒนะ ที่ผ่านกรรมวิธีการบ่มถึง 10 ปี

พร้อมเป็นสื่อกลางในการมอบความปรารถนาดี และคำอวยพรให้เป็นของขวัญให้มีสุขภาพดีในช่วงตรุษจีน พร้อมกลุ่มชาจักรพรรดิ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอีกมากมายตั้งแต่ 18 – 22 มกราคมนี้ ณ The Marvelous Lunar Market, Quartier Avenue ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

นางพรทิพย์ อัษฎาธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด และผู้ก่อตั้งแบรนด์ AKAYA เผยว่า ชุดชาไฮไลท์ชาสุ่มดอกไม้บานจากดอกไม้ออร์แกนิค ลิลลี่ กุหลาบ และเก๊กฮวย ที่นำมาผสมผสานกับใบชาเข็มเงิน ชาขาว และชาเขียวได้ลงตัว ให้ทั้งกลิ่นที่หอม รสชาติดี ทานง่าย และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

ยังมีชุดชากระต่ายมงคล บรรจุชาผู่เอ่อร์สุก 10 ปี และชุดชาผู่เอ่อร์สุก 10 ปี กลิ่นข้าวเหนียว ที่ผสมผสานรสชาติของชาและใบข้าวเหนียว ทานง่าย หอม สำหรับผู้เริ่มต้นทานชาไปจนถึงคอชาระดับเซียน

AKAYA ยังนำเอาชุดชาจักรพรรดิ ตำรับชาของจักรพรรดิที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก 4 สัตว์มงคลของจีน ขนมไส้สับปะรดเนยสดสูตรพิเศษโดยทีมเชฟของ เพ ลาเพลิน และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่จัดทำขึ้นเป็นวาระพิเศษ สำหรับเทศกาลตรุษจีนนี้เท่านั้นมาร่วมจัดจำหน่ายตลอด 5 วันนี้

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม LINE: @akayabrand หรือคลิก https://lin.ee/8fmUIMi และติดตามทุกข่าวสารของทาง AKAYA ได้ทาง Fanpage: Akaya Brand

โฮมโปร

โฮมโปร ส่งความเฮงจัดเต็มความคุ้มรับปีกระต่าย ไปกับเทศกาล “HOMEPRO CHINESE NEW YEAR 2023” แคมเปญปังๆ เพื่อคนรักบ้าน ต้อนรับตรุษจีนปีนี้ด้วยสินค้าบ้านเสริมมงคลชุดใหญ่ ที่มาพร้อมโปรสุดเดือดแบบ HOT DEAL สินค้าที่ร่วมรายการ ลดสูงสุด 50%! รับโชคต่ออีกหลายเด้ง แจกอั่งเปาจุใจมูลค่า 500 บาท กดปุ๊ปรับคูปองฟรีง่ายง่ายที่ HomePro Line Connect

พิเศษสุดสำหรับสมาชิกโฮมการ์ด โกยสุขรับทั้งส่วนลด+รับเพิ่ม เพียงใช้คะแนนเทนส่วนลดเพิ่มถึง 25%! หรือช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป เพื่อรับส่วนลดทันทีสูงสุด 3% และใช้คู่กับบัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า แพลทินัม ได้อีกสูงสุด 7% รวมได้เต็ม ๆ ส่วนลด+รับเพิ่มสูงสุด 10%! พร้อมเสริมคุ้มช้อปไม่มีชง สำหรับสมาชิกบัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ รับสิทธิพิเศษ ผ่อน 0% ทั้งร้าน นานสูงสุด 12 เดือน!

ช้อปเติมเต็มความมงคลให้บ้านได้ความคุ้ม ทุกใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 40,000 บาท ตามมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” พบกันที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน์ เริ่ม 20 ม.ค.-22 ม.ค.นี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.homepro.co.th