ตัวช่วยหน้าใส ฉ่ำโกลว์ ไม่ต้องลงรองพื้นก็ดูดีได้ ทรีตเม้นท์ล้ำๆจากเยอรมัน

ใกล้ปีใหม่แล้ว Take Care Salon of Beauty Since1994 ชวนคนรักผิวมาพิสูจน์ประสิทธิภาพของทรีตเม้นต์ “Even Skin Glow” นวัตกรรมการดูแลผิวพรรณใหม่ล่าสุดของแบรนด์ LCN จากประเทศเยอรมนี

คุณสิรภัทร พิลาสาว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร้าน Take Care Salon of Beauty Since1994 กล่าวว่า Even Skin Glow เป็นทรีตเมนต์ต่อต้านริ้วรอยสุดพิเศษ ด้วยเซรั่มที่มีสีจากเปลือกไม้ธรรมชาติ เมื่อเซรั่มซึมเข้าสู่ผิวจะทำให้สีผิวสม่ำเสมอและเปล่งปลั่งโกลว์ใสแลดูสุขภาพดี เสมือนลงรองพื้นผิวหน้าไว้ แม้ไม่แต่งหน้าก็ดูดี ซึ่งทางร้านเป็นผู้นำเข้ามาให้บริการเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย

ไฮไลต์ของทรีตเม้นต์นี้ เป็นนวัตกรรมการนวดหน้าขั้นสูงด้วย Nano Needling ฟื้นบำรุงผิวล้ำลึกระดับเซลล์เพื่อผิวสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก ใช้สารประกอบเป็น Vegan 100% หลังรับบริการ ไม่เจ็บ ไม่ระคายเคือง ไม่ต้องพักฟื้น

เซรั่มที่ใช้มีส่วนผสมที่เป็น Active Ingredient ซึ่งเมื่อทำงานร่วมกับ Nano Needling แล้ว จะยิ่งช่วยกระตุ้นให้คอลลาเจน พลาสมาและเซลล์อื่นๆที่หลับไหลตื่นขึ้นมาทำงานได้อย่างเต็มที่ ให้ผิวแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ผลลัพท์หลังเข้ารับบริการทำให้ผิวเรียบเนียน ดูสว่างกระจ่างใสขึ้นชัดเจน

คุณสิรภัทร กล่าวเพิ่มเติมว่า เซรั่มที่ใช้ใน Even Skin Glow เป็น Pure Serum เข้มข้น ส่วนผสมหลักเป็นสารสกัดจากธรรมชาติและเป็น Vegan 100% เม็ดสีของเซรั่ม เป็นสีที่ได้จากเปลือกไม้ธรรมชาติช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมออย่างมีประสิทธิภาพและผิวแลดูกระจ่างใสขึ้น

โดยมีส่วนผสมหลักๆ เช่น แพนทีนอลและกรดไฮยาลูโรนิก ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว และยังมีสารสกัดจากต้นไหมเปอร์เซียที่ช่วยต่อต้านผิวที่อ่อนล้าและหมองคล้ำให้กลับมาสดใสอีกครั้ง

ข้อดีของการทำ Even Skin Glow จะช่วยให้ผิวกระจ่างใสเรียบเนียนอย่างสม่ำเสมอ รูขุมขนกระชับแลดูเล็กลงตั้งแต่ครั้งแรกที่รับบริการ ช่วยลดเลือนริ้วรอยเล็กๆ ให้จางลง ฟื้นฟูผิวจากความเหนื่อยล้า และกระตุ้นให้ผิวดูอิ่มฟู ชุ่มชื้น อย่างเห็นได้ชัด แต่งหน้าติดทนและแป้งไม่เป็นคราบ ด้วยส่วนผสมที่เป็น 100% vegan

การทำ Even Skin Glow ในครั้งแรกที่รับบริการ ผิวจะอิ่มฟูและไบรท์ขึ้น ช่วยให้ริ้วรอย จุดด่างดำค่อยๆจางลง ต้องอาศัยระยะเวลาในการดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อผลลัพท์สูงสุด ก่อนรับบริการช่างจะวิเคราะห์สภาพผิวแต่ละท่าน เพื่อประเมินจำนวนครั้งในการเข้ารับบริการที่เหมาะสมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แนะนำควรรับบริการทุก 2 สัปดาห์

ระยะเวลาทำทรีตเม้นต์ 1 คอร์ส ใช้เวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง 1 ครั้ง ราคา 5,490 บาท แต่หากซื้อคอร์ส 4 และ 6 ครั้ง มีส่วนลดในราคาพิเศษ

ร้าน Take Care Salon of Beauty ก่อตั้งโดย คุณสุวรรณา ซาโต้ ปัจจุบันเปิดให้บริการมาแล้วกว่า 29 ปี นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1994 มีทั้งหมด 10 สาขา คือ 1.สาขาสุขุมวิท 19 2.สาขาเทอมินอล 21 อโศก 3.สาขาสยามพารากอน 4.สาขาสีลมคอมเพล็กซ์ 5.สาขาแฟชั่น ไอร์แลนด์ 6.สาขาสุขุมวิท 35 Lady 7.One Man Club สุขุมวิท 35 8.สาขาเอ็มควอเทียร์ 9.สาขา เจ อเวนิว ทองหล่อ และ 10.สาขาเซ็นจูรี่ อ่อนนุช

สนใจสอบถามที่ Line@ : @takecare_beauty, IG : takecare_beauty, FB: Take Care Beauty Salon & Spa Since1994, Call Center: 02-026-6431, Website : www.takecarebeauty.com