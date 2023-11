สกินแคร์ในตำนาน PAYOT เปิดตัวผลิตภัณฑ์ต้านการเกิดสิว เจาะกลุ่มวัยรุ่น

PAYOT (ปาโย) หนึ่งในแบรนด์สกินแคร์ ขวัญใจคนรักธรรมชาติ ล่าสุด เพียงพร สุวรรณประทีป CEO บริษัท พิงค์ พีโอ จำกัด ผู้นำเข้าเครื่องสำอางชั้นนำจากต่างประเทศ จัดงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “A 100 Year Heritage Moment for Your Skin by PAYOT” ที่ห้อง Astoria Suites โรงแรม Woldorf Astoria Bangkok

เพื่อให้เหล่าบรรดาเซเลบ และ Beauty Influencer ของเมืองไทยได้ร่วมสัมผัสเรื่องราวอันยาวนานกว่า 100 ปี ของสกินแคร์ในตำนานจากประเทศฝรั่งเศส PAYOT ซึ่งถือกำเนิดโดย ดร.นาเดีย ปาโย ผู้หญิงคนแรกที่ได้รับปริญญา เภสัชศาสตร์ของฝรั่งเศส

และ PAYOT เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของธรรมชาติสูงที่สุดผ่านนวัตกรรมอันล้ำสมัย โดยใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติที่พบในร้านขายสมุนไพร มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีคุณสมบัติในการดูแลผิวให้แข็งแรงและคงความอ่อนเยาว์ โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการปรุงยาตามที่เธอได้ร่ำเรียน

หลักของเธอคือการให้ความสำคัญกับความงามแบบองค์รวม ผสานผิวพรรณ ร่างกาย และอารมณ์ ด้วยกัน นาเดียยังเป็นผู้คิดค้นท่านวดหน้า เพื่อใช้คู่กับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวให้กับสปาในปารีส เป็นศาสตร์แห่งการดูแลผิวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีด้วยกันถึง 42 ท่า

ภายในงานยังมีการเปิดตัวนวัตกรรมความงามล่าสุดจาก PYOT ที่เรียกว่า Pate Grise ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ Purify ต้านการเกิดสิว มุ่งเน้นดูแลผิวกลุ่มวัยรุ่น คนที่มีผิวมันและมีปัญหาสิว ซึ่งพบมากถึง 50% ของประชากรทั้งหมดในโลก

คุณเพียงพร สุวรรณประทีป กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาเรื่องผิวของวัยรุ่นส่วนใหญ่ สาเหตุหลักๆ ก็คือการเกิดสิว ซึ่งพบเจอได้บ่อยมากๆ ในกลุ่มวัยรุ่น PAYOT จึงได้คิดค้นนวัตกรรม Pate Grise ที่มีความสามารถในการทำงานควบคู่กับแบคทีเรียที่ดีและไม่ดีได้ โดยไม่ทำลายแบคทีเรียใดๆ บนใบหน้า

ด้วยสารสกัดจากดอก Meadowsweet ที่มีอานุภาพในการต้านการอักเสบและการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย พร้อม Probiotic ที่ดูแลเรื่องความสมดุลของผิว เมื่อทั้งสองสิ่งนี้ทำงานควบคู่กันจะสามารถยกระดับและดูแลผิว รวมทั้งขจัดสิวได้อย่างต่อเนื่อง

PAYOT ได้พัฒนาสูตรให้มีความสามารถในการเป็นแหล่งกักเก็บและรักษาสมดุลของ Microbiome ให้กับผิว เพื่อทำหน้าที่ช่วยควบคุมการทำงานของแบคทีเรียบนใบหน้า ขณะเดียวกันยังให้ความอ่อนโยนกับผิว เพื่อผลลัพธ์ของการมีผิวที่สมบูรณ์แบบในแบบที่ทุกคนต้องการ

