กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานมหกรรมเกมสุดยิ่งใหญ่ “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เกม โชว์เคส 2025” หรือ TIGS 2025 ต่อเนื่องปีที่สอง ตั้งเป้าผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนเวทีโลก เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่และนักพัฒนาเกมไทยแสดงศักยภาพแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมชูวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของไทยผ่านเกมในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างโอกาสใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เปิดให้เข้าชมฟรีระหว่างวันที่ 23-24 ส.ค.นี้ ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมยังคงตั้งเป้าเดินหน้ายกระดับเกมไทยสู่สากล พร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสำหรับการทำงานร่วมกันในวงการเกม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ผ่านการสนับสนุนรอบด้าน ทั้งแพลตฟอร์ม ทรัพยากร เครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติและองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการสร้างสรรค์เกมคุณภาพ มุ่งมั่นส่งเสริมการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ผ่านเกมเพื่อขับเคลื่อนสังคม อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจยุคดิจิทัล
ภายในงานชวนสัมผัสประสบการณ์ที่สนุกและได้ประโยชน์ผ่านโซนกิจกรรมสุดเข้มข้น ประกอบด้วย Game Developer Zone รวมทีมนักพัฒนาเกมไทยมากกว่า 40 บริษัทชื่อดัง พร้อมเปิดโอกาสให้พบปะแลกเปลี่ยนโดยตรงกับนักพัฒนา รวมถึงบูธจาก Publisher ชั้นนำและอุปกรณ์เกมมิ่งครบครัน, Board Game & Game Card Zone สนุกกับเกมกระดานยอดฮิตทั้งของไทยและสากล เช่น Summoner Master, Age of Bitcoin และอีกมากมาย, Cosplayer Zone พบคอสเพลเยอร์ชั้นนำจากต่างประเทศ อาทิ Saki จากประเทศญี่ปุ่น และ Miss N จากฮ่องกง รวมถึงคอสเพลเยอร์ชั้นนำของประเทศไทย
ร่วมด้วย E-Sport Zone เจาะลึกเบื้องหลังวงการอีสปอร์ตกับตัวแทนจาก King of Gamers และ Buriram United Esports พร้อมคำแนะนำและแรงบันดาลใจ, University Gameker Zone โชว์ผลงานสุดสร้างสรรค์ของนักศึกษาจากคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล งานสัมมนาเกมระดับนานาชาติ รับฟังมุมมองจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในวงการเกมระดับโลก และ Special Stage & Mini Concert เพลิดเพลินกับโชว์จากศิลปินวัยรุ่นขวัญใจแฟนๆ มากมาย
นางยุถิกากล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 30,000 คน สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท”