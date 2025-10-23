ช่วงเทศกาลกินเจ ขวัญเพชร โชคบรรดาลสุข ผู้สื่อข่าว จ.ราชบุรี พาไปชิมเครื่องดื่มเจ ที่ร้านกาแฟ “กาลนาน”
น.ส.ลภัสลดา สีสม เจ้าของร้านคิดค้นเมนูเจขึ้นเป็นพิเศษ เอาใจสายบุญ เน้นเทรนด์รักสุขภาพ
ในปีนี้กระแส “มัทฉะฟีเวอร์” ที่มาแรง ทางร้านจึงนำมัทฉะมาประยุกต์ใช้ในเมนูเครื่องดื่มเจ ทั้งแบบร้อนและเย็น อาทิ เพียวมัทฉะ และมัทฉะลาเต้เจ
น.ส.ลภัสลดาเผยว่า หัวใจสำคัญของการปรับเมนูคือ การเปลี่ยนส่วนผสมหลัก จากนมสดและนมข้นหวานทั่วไป หันมาใช้ ‘ครีมเทียมเจสูตรเฉพาะ’ ที่มีส่วนผสมของไขมันมะพร้าว สารสกัดจากถั่วเหลือง และน้ำตาลฟรุกโตส
นอกจากนี้ ยังเพิ่มตัวเลือกสุดฮิตตามเทรนด์ เช่น นมข้าวโอ๊ตและนมอัลมอนด์ สำหรับลูกค้าที่ต้องการเครื่องดื่มทางเลือกจากพืช และมีแคลอรีต่ำ
ทางร้านยังมีเมนูยอดนิยมทั้งกาแฟสด และเครื่องดื่มสูตรเจมากกว่า 30 เมนู อาทิ
กาแฟกาลนานเจ รสชาติเข้มกลาง หอมมัน
ชาชักกาลนาน เลือกใช้ชาใต้คัดพิเศษ กลิ่นหอมเฉพาะ
โกโก้เจ รสเข้มข้น หวานน้อย ตามแนวคิด “ลดหวานวันนี้ สุขภาพดีในอนาคต”
ราคากาแฟและเครื่องดื่ม 35-95 บาท
ร้านกาลนาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ถนนเลียบทางรถไฟวัดคงคาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพจเฟซบุ๊ก “กาลนาน โพธาราม” โทร. 09-1868-4614