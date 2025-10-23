อิ่มอร่อย - ‘จิราคาเฟ่’ในสวนมะพร้าว อร่อยเลิศ-บรรยากาศสุดชิก

ร้านจิราคาเฟ่ สไตล์ชาวสวน ใกล้ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม มีทั้งมุมนั่งในสวน และห้องแอร์ ให้ลูกค้าเลือกได้ตามอัธยาศัย
เมนูอาหารส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบในพื้นถิ่นมาปรุง ผสมผสานกับฝีมือของแม่ครัวที่เป็นคนพื้นบ้านภาคกลาง จึงทำให้ได้รับความนิยมจากลูกค้าจำนวนมากว่า สด สะอาด และอร่อย อาทิ
ต้มข่าปลาสลิด เป็นแกงกะทิแบบไทย น้ำไม่ข้นมากเกินไป ลักษณะคล้ายต้มยำ รสชาติกลมกล่อมหอมข่าอ่อน และสมุนไพรต่างๆ ปรุงรสด้วยน้ำปลาอย่างดี น้ำมะขามเปียก รสชาติเปรี้ยว เค็ม ออกหวานนิดๆ ใส่ปลาสลิดทอดลงไป ฉีกใบมะกรูดใส่ตาม เพิ่มความเผ็ดด้วยพริกขี้หนูสวน ผักชีฝรั่งเพิ่มความหอม รอเดือดอีกครั้งเป็นอันเสร็จ เสิร์ฟมาในหม้อไฟ (หม้อเยลโล้) 1 หม้อกินได้ 3-4 คน
ถ้าใครที่กำลังมองหาของกินเล่นรสแซ่บ นี่เลย! ตำทอด กินแล้วซี้ดแน่นอน ทางร้านใช้เห็ดเข็มทองชุบแป้งทอด ไม่อมน้ำมัน น้ำจิ้มทำเป็นตำไทย ใส่กระเทียม ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ ถั่วลิสงคั่ว และกุ้งแห้ง ตำเบาๆ ให้เข้ากัน เมื่อตำเสร็จแล้วตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟ 1 ชุดกินได้ 2-3 คน
น้ำพริกไข่ปู เมนูยอดนิยมมายาวนาน รสกลมกล่อม เข้มข้น และจัดจ้าน ช่วยเพิ่มรสชาติให้มื้ออาหารของคุณอร่อยมากยิ่งขึ้น กินกับข้าวสวยร้อนๆ และผักแนม จะให้ทางร้านนำไปลวกหรือกินสดก็ได้ อาทิ ข่าอ่อน แตงกวา ถั่วพู ถั่วฝักยาว มะเขือยาว และกะหล่ำปลี 1 ชุด กินได้ 2-3 คน
ปลาทูต้มมะดันน้ำใส เป็นซุปเปรี้ยวแซ่บสดชื่น ใช้ปลาทูสดจากแม่กลอง นำมาล้างทำความสะอาด ต้มน้ำให้เดือดนำปลาทูใส่ลงไป จากนั้นใช้มะดันเป็นลูกใส่ประมาณ 3-4 ลูก เสิร์ฟในหม้อไฟ จะได้ร้อนตลอดเวลา ซดน้ำชุ่มคอ หวานเนื้อปลาทูสด กินคู่กับข้าวสวยร้อนๆ 1 หรือกินได้ 2-3 คน
หอยหลอดผัดฉ่า หรือเมนูเบิ้ลข้าว ด้วยความอร่อยที่ลงตัว และเครื่องผัดฉ่าสมุนไพรไทยครบเผ็ดร้อน ปรุงรสชาติได้จัดจ้าน จะกินคู่กับไข่เจียวก็ได้ถือว่าเป็นเมนูที่เข้าพวกกัน เรียกว่าข้าวสวยจานเดียวคงไม่พอ 1 จานกินได้ 2-3 คน
นอกจากเมนูอาหารแล้ว ทางร้านมีคาเฟ่สไตล์สวนมะพร้าว มีซุ้มริมน้ำให้นั่งพักผ่อนตามสบาย มีความเป็นส่วนตัว บรรยากาศดี สงบ ร่มรื่น ท่ามกลางธรรมชาติ ถ้าลูกค้ามาเป็นกรุ๊ปทางร้านรองรับลูกค้าได้จำนวนมาก มีมุมถ่ายรูปสไตล์คลาสสิคด้วย
ใครไปเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา ใกล้เคียงมื้ออาหารแนะนำไปที่ร้านจิราคาเฟ่ จะได้สัมผัสกับบรรยากาศชาวสวนมะพร้าว ห่างจากอุทยานร.2 เพียง 300 เมตร
ร้านเปิด 10.00-20.00 น. ทุกวัน โทร. 09-3195-5263