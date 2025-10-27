งาน gamescom asia x Thailand Game Show ครั้งแรก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 ถึง 19 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่กรุงเทพมหานคร ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ด้วยยอดผู้เข้าร่วมงานกว่า 206,159 คน
มีผู้จัดแสดงงานและบูธพาวิลเลียนจากนานาชาติรวม 294 ราย สร้างสถิติใหม่ทั้งในส่วน gamescom asia และ Thailand Game Show พร้อมตอกย้ำความเป็นเทศกาลเกมเพื่อธุรกิจและผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ธีมหลัก “World of Gaming”
แสดงถึงความเชื่อมโยงที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของระบบนิเวศอุตสาหกรรมเกมระดับโลก ภายในงานได้พาบรรดานักพัฒนาเกม ผู้จัดจำหน่าย เกมเมอร์ รวมถึงผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ไว้ด้วยกันในที่เดียว
ตั้งแต่เครื่องเล่นเกมสุดล้ำสมัย อุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพสูง ไปจนถึงประสบการณ์การเล่นเกมสุดสมจริง ถือเป็นการถ่ายทอดภาพรวมครบทุกมิติของอุตสาหกรรมเกมอย่างแท้จริง พร้อมการประกาศรางวัลเกมแห่งปี
โดยในปีนี้ สุดยอดเกมม้ามืดจากฝรั่งเศสอย่าง Clair Obscur Expedition 33 สร้างปรากฏการณ์คว้า GOTY 2025 ไปครอง
gamescom asia x Thailand Game Show คือการรวมตัวระหว่างสองงานยักษ์ใหญ่อย่าง gamescom asia และ Thailand Game Show เข้าด้วยกัน
โดยเป็นเวทีจัดแสดงเกมที่เปิดตัวใหม่ และเป็นพื้นที่สำหรับนักพัฒนาเกมเอเชียเพื่อสร้างความร่วมมือระดับโลก และศูนย์กลางสำหรับผู้จัดจำหน่ายนานาชาติที่กำลังมองหา “เกมดาวรุ่ง” ต่อไป
ภายในงานประกอบด้วยโซนธุรกิจ โซนเอ็นเตอร์เทนเมนต์ และการประชุมอุตสาหกรรม ครอบคลุมความหลากหลายของวัฒนธรรมเกมอย่างครบถ้วน โดย gamescom asia จัดโดยบริษัท Koelnmesse Pte Ltd, Show No Limit และ Online Station พร้อมการสนับสนุนจากสมาคมอุตสาหกรรมเกมเยอรมนี
สมาคมอุตสาหกรรมเกมเยอรมนีเป็นตัวแทนอุตสาหกรรมเกมของประเทศเยอรมนี โดยมีสมาชิกครอบคลุมทุกภาคส่วนของระบบนิเวศเกม ตั้งแต่สตูดิโอผู้พัฒนา ผู้จัดจำหน่าย ผู้จัดงานอีสปอร์ต ไปจนถึงสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
สมาคมเป็นผู้จัดร่วมของ gamescom งานแสดงวิดีโอเกมใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งยังเป็นผู้ถือหุ้นในหน่วยงาน Entertainment Software Self-Regulation Body (USK), มูลนิธิวัฒนธรรมเกมดิจิทัล (Foundation for Digital Games Culture), มูลนิธินักกีฬาอีสปอร์ต (esports player foundation), game events และสมาคมจัดเก็บลิขสิทธิ์ VHG รวมถึงเป็นเจ้าภาพร่วมของรางวัล German Computer Game Awards
ส่วน Koelnmesse เป็นผู้นำระดับนานาชาติในการจัดงานแสดงสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเกมและความบันเทิง โดยมีศูนย์กลางการจัดงานอยู่ที่เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี
ซึ่ง gamescom ถือเป็นงานใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับคอมพิวเตอร์และวิดีโอเกม และเป็นแพลตฟอร์มธุรกิจด้านเกมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
งานนี้เชื่อมโยงทั้งเกมเมอร์ตัวยง ผู้เข้าร่วมธุรกิจ และผู้แสดงสินค้าจากทั่วโลกเข้าด้วยกัน ผ่านรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งการพบปะกัน ณ สถานที่จริง และการเข้าร่วมแบบดิจิทัลจากทุกมุมโลก ส่งผลให้ gamescom ก้าวขึ้นเป็นงานเกมระดับ B2C, B2B และ B2G ที่ครบถ้วนที่สุด นอกเหนือจากการจัดงานที่สำนักงานใหญ่ในโคโลญจน์แล้ว
พิธีเปิดเป็นทางการของโซนบันเทิงเมื่อวันที่ 17 ต.ค. ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง กล่าวว่า วงการเกมไม่ได้เป็นเพียงความบันเทิงอีกต่อไป
แต่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับโลก ภายใต้นโยบาย ‘Quick Big Win’ ประเทศไทยกำลังส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมและดิจิทัลให้กลายเป็นกลจักรแห่งนวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก
งาน gamescom asia x Thailand Game Show 2568 ถือเป็นเวทีที่เชื่อมโยงศักยภาพของคนไทยกับโอกาสระดับนานาชาติ และเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยบนเวทีโลก
นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) มุ่งมั่นที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมเกมของไทย และเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ทางกระทรวงต้องการเห็นเกมไทยก้าวสู่ตลาดโลกอย่างเต็มภาคภูมิ
ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ของระบบนิเวศเกมของประเทศไทย ที่รวมพลังของนักพัฒนา นักลงทุน และผู้เล่น เข้าด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม และยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยให้ได้มาตรฐานระดับโลก
งาน gamescom asia x Thailand Game Show 2568 ไม่ได้เป็นเพียงแค่งานแสดงเกม แต่คือเวทีแห่งการเติบโตและความร่วมมือที่จะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเกมระดับโลกอย่างแท้จริง
ส่วนนายแมทเธียส คูเปอร์ กรรมการผู้จัดการและรองประธานภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก บริษัท Koelnmesse, นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Show No Limit จำกัด และ นายวินท์รดิศ กลศาสตร์เสนี ประธานฝ่ายดิจิทัลมีเดีย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป (Online Station) ซึ่งเป็นคณะผู้จัดงานเสริมว่า ภาคภูมิใจที่ได้ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง gamescom asia และ Thailand Game Show ซึ่งได้รวบรวมสุดยอดของอุตสาหกรรมเกมในภูมิภาคไว้ในที่เดียวกัน
ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และพลังของคอมมูนิตี้เกมในระดับโลก ภายใต้ธีม ‘World of Gaming’ นอกจากนี้ มุ่งยกระดับวงการเกมและบุคลากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่เวทีนานาชาติ
พร้อมมอบประสบการณ์ระดับโลกให้กับผู้เข้าชมในประเทศไทย เพื่อเสริมภาพลักษณ์ของประเทศให้เป็น “ศูนย์กลางเกมระดับโลกอย่างแท้จริง”
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการกล่าวปิดพิธีพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกม
“ดิฉันรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักพัฒนาเกมทั้งชาวไทยและต่างชาติหยิบยกความงดงามของประเทศไทยมาเป็นฉากและตัวละครในเกมของตน นี่คือพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริง ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นทั่วโลกได้สัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านโลกของเกม” นางศุภจีกล่าว
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน gamescom asia x Thailand Game Show มีการเจรจาธุรกิจ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,220 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยบนเวทีโลก
สำหรับปีหน้า gamescom งานแสดงคอมพิวเตอร์และวิดีโอเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นแพลตฟอร์มธุรกิจด้านเกมที่ใหญ่สุดในยุโรป จะจัดขึ้นที่เมืองโคโลญจน์ และแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26 ส.ค. ถึง 30 ส.ค. โดย Koelnmesse ร่วมกับ game – Verband der deutschen Games-Branche e.V.
ทีมข่าวสดไอที