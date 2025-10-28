ไอคิวทะลุฟ้า

เพื่อยกระดับเยาวชนที่ร่วมโครงการสู่การเป็นตัวแทนเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สร้างความตระหนักให้กับประชาชนทุกกลุ่ม มุ่งสร้างวัฒนธรรมสู่สังคมแห่งความปลอดภัย ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เป็นประธานมอบรางวัลและประกาศนียบัตรโครงการประกวด 1669 Young Content Creator ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “ประสบการณ์ 1669 บ้านฉัน” ให้น้องๆ เยาวชนทีมผู้ชนะและทีมผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 10 ทีม พร้อมด้วยภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนของรางวัล ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้
การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 30,000 บาท 4 รางวัล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมศรีราชา จากโรงเรียนศรีราชา จ.ชลบุรี, รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม safe my life จากโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จ.ระยอง, รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม B.K.W. Strong Power จากโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จ.ระยอง และรางวัลป๊อปปูลาร์โหวต ทีมศรีราชา จากโรงเรียนศรีราชา จ.ชลบุรี
ในการนี้ บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพพลาย จำกัด ร่วมกับบริษัทฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) พร้อมตู้ มูลค่ากว่า 70,000 บาท นำไปติดตั้งที่โรงเรียนของน้องๆ เยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานด้วยการ CPR และการใช้เครื่อง AED ให้คุณครูและนักเรียน พร้อมสนับสนุนเงินรางวัลให้ทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อันดับ 2 และป๊อปปูลาร์โหวต
นอกจากนี้ บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด มอบเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกระเป๋านักเรียนที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ เช่น ขวดพลาสติก PET ให้น้องๆ เยาวชนทั้ง 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
ในวันประกาศผล น้องๆ ทั้ง 10 ทีม เข้าศึกษาดูงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ อันได้แก่ ศูนย์นเรนทร รถสื่อสารสั่งการเคลื่อนที่และดาวเทียม ห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง EMS Simulation Smart Helicopter และ Immersive Training และศูนย์สื่อการแพทย์ฉุกเฉิน EMS Media Center รวมถึงได้แรงบันดาลใจจากแขกรับเชิญพิเศษ เป๊ป เขมิกา สุขประสงค์ดี นักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง
โครงการประกวดครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ สพฉ. เปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อายุ 15-22 ปี ใน 3 จังหวัดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ร่วมประชันฝีมือผลิตคอนเทนต์ด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมสมัย โดยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพความรู้เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เบื้องหลังสายด่วน 1669 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง และการทำคอนเทนต์ให้ปังแก่น้องๆ ทั้ง 10 ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาผลงานผ่านการจัดทำคลิปวิดีโอสั้นนำเสนอให้คณะกรรมการตัดสิน