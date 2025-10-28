สาวเกาหลีแชร์เคล็ดลับความงามของคุณแม่วัย 50 ปี ทั้งหน้าเด็ก ผิวดี แทบไม่เคยเป็นหวัด แค่ดื่มสิ่งนี้ทุกเช้า!
เมื่อไม่นานมานี้ “Krystal Lee” บิวตี้บล็อกเกอร์ชาวเกาหลีชื่อดัง ได้เผยเคล็ดลับ “ต้านความแก่” ที่เธอได้เรียนรู้จากคุณแม่วัย 50 ปี
ในทุก ๆ เช้า คุณแม่ของเธอจะดื่ม “น้ำขิงผสมน้ำผึ้ง” เป็นประจำ ทำแบบนี้มานานกว่าสิบปี โดยเฉพาะในช่วงอากาศหนาวหรือวันที่อากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งสูตรของคุณแม่ทำได้ง่ายมาก
1. ใช้ขิงสด นำมาล้างให้สะอาด ปอกเปลือก แล้วหั่นบาง ๆ
2. ใส่ขิงลงในเครื่องปั่น เติมน้ำอุ่นเล็กน้อย และน้ำผึ้งแท้ 2–3 ช้อนโต๊ะ
3. ปั่นจนได้เนื้อเนียนข้นเล็กน้อย แล้วเก็บไว้ในตู้เย็นสำหรับเก็บไว้ดื่ม
4. เวลาดื่มให้นำมาผสมกับน้ำอุ่นอีกเล็กน้อย ดื่มตอนเช้าในขณะท้องว่าง
Krystal เผยว่า ตั้งแต่เริ่มทำตามคุณแม่ ผิวของเธอดูเปล่งปลั่งขึ้น รู้สึกร่างกายอบอุ่นและสดชื่นทุกเช้า พร้อมทิ้งท้ายว่า บางครั้ง “เคล็ดลับความงาม” ไม่ได้อยู่ที่สกินแคร์ราคาแพง แต่อยู่ที่ความสม่ำเสมอและการดูแลตัวเองในทุก ๆ วัน
ด้านผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่า “ขิง” เป็นสมุนไพรชั้นยอดที่มีสาร Gingerol และ Shogaol ซึ่งช่วยต้านอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ทำให้ผิวมีเลือดฝาด สุขภาพดี และลดการเกิดริ้วรอย การดื่มน้ำขิงเป็นประจำยังช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย ทำให้ผิวใสและเนียนขึ้น
ส่วนน้ำผึ้งถือเป็นอาหารชั้นเลิศสำหรับผิวและเส้นผม เพราะอุดมด้วยวิตามินบี วิตามินซี และเอนไซม์ธรรมชาติ ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ปลอบประโลม และฟื้นฟูผิวให้แข็งแรง
รสเผ็ดอ่อนของขิงผสมกับความหวานละมุนของน้ำผึ้ง จะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและรู้สึกผ่อนคลาย โดยเฉพาะในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงหรืออากาศหนาว
การดื่มน้ำขิงผสมน้ำผึ้งเป็นประจำ ยังช่วยบำรุงผิวจากภายใน บำรุงเส้นผมให้แข็งแรง เงางาม และลดการหลุดร่วงได้อย่างเห็นผล หากทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน