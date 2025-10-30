เมธี เมืองแก้ว ผู้สื่อข่าว จ.ตรัง พาไปพบ นายประโชติ ชุมอักษร และผองเพื่อน ชาวเขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ในนามกลุ่ม “สิงห์ วัวหันเขาวิเศษ” ร่วมกันทำ ‘วัวหัน’

‘วัวหัน ตำบลเขาวิเศษ’ เป็นเมนูที่มีชื่อเสียงโด่งดัง สืบสานกันมายาวนานนับ 100 ปี ก่อนห่างหายไปช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

ปัจจุบันชาวบ้านมองเห็นลู่ทางทำเป็นอาชีพ จึงรื้อฟื้นสูตรเก่าแก่ที่ตกทอดกันมาจากบรรพบุรุษ กลับมารับงานทำเมนูวัวหันขายกันอีกครั้ง

สำหรับวัวที่ใช้เป็นวัวพื้นเมืองเท่านั้น อายุ 8 เดือน ถึง 1 ปี เนื้อนุ่ม ไม่เหนียว

วิธีการทำให้วัวหันมีรสชาติดีที่สุด เริ่มตั้งแต่การนำสมุนไพรไทยทั้ง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ผักหมุย ใบพาโหม หรือกระพังโหม ยัดเข้าไปในตัววัว จากนั้นเย็บท้องด้วยลวด นำไปย่างไฟ พืชสมุนไพรในท้องจะออกฤทธิ์ ทำให้เนื้อมีรสชาติหอมอร่อย ช่วยดับกลิ่นคาวได้ดีมาก

ส่วนภายนอก ทาซอสเด็ดสูตรเฉพาะชาวเขาวิเศษ แต่ที่ขาดไม่ได้คือ น้ำผึ้งแท้ พริกแกงใต้รสเผ็ดร้อน พริกแกงคั่ว

นำซอสที่ผสมทาบริเวณผิวเนื้อวัวที่กำลังย่าง เมื่อได้ที่ ใช้มีดปลายแหลมแล่บางๆ เอาเฉพาะผิวส่วนบนมาหั่นเป็นชิ้นพอคำ ราดด้วยซอสเดียวกัน จะได้เนื้อวัวหันที่นุ่มอร่อย หอมกลิ่นเครื่องเทศ

วัว 1 ตัว แล่ได้ 4-5 รอบ ใช้เวลาย่าง 4 ช.ม. คนที่ได้กินต่างยกนิ้วให้อร่อยจริง

สนใจวัวหัน ติดต่อได้ที่ โทร. 09-2906-1651 และ 09-2460-9760

