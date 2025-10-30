อิ่มอร่อย - ข้าวแกงปักษ์ใต้เมืองตรัง เด็ดสุดในซีคอนศรีนครินทร์

ร้านข้าวแกงปักษ์ใต้เมืองตรัง บาย พี่บ่าว ตั้งอยู่ฟู้ดคอร์ด ชั้น 4 ห้างซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ
ทางร้านมีเมนูให้เลือกหลากหลาย วันละกว่า 15 เมนู รสชาติจัดจ้าน ตามแบบฉบับคนใต้ เครื่องแกงโขลกเอง เป็นสูตรเมืองตรัง
เมนูแนะนำ อาทิ แกงปลาดุกใบยี่หร่า แกงแบบไม่ใส่กะทิ รสชาติเข้มข้น หอมเครื่องแกง ปลาดุกสดหั่นเป็นชิ้นๆ พอคำ นำใส่ลงในหม้อที่เครื่องแกงเดือดๆ จากนั้นปรุงรส ใส่ใบยี่หร่าปิดท้ายก่อนตักเสิร์ฟ
บวบผัดไข่ ผัดได้พอดีไม่แข็งเละจนเกินไป เลือกใช้บวบเหลี่ยมที่ไม่อ่อนมาก และปอกเปลือกได้เกลี้ยงเกลา ผัดใส่ไข่รสชาติกลมกล่อม
เมนูเพิ่มแคลเซียม กุ้งหวาน เลือกใช้กุ้งตัวเล็กผัดกับน้ำตาลจนงวดและตัวกุ้งใส ต้องใช้เวลานานหน่อย แต่อร่อยและเก็บกินได้นาน
แกงไตปลา รสชาติเผ็ดร้อนถึงใจ ตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือด ใส่เครื่องแกงคนให้เข้ากัน ตามด้วย ใบมะกรูด ไตปลาที่ต้มไว้ พอเดือดใส่หน่อไม้ มะเขือเปราะ เนื้อปลาย่าง ถั่วฝักยาว หลังเดือดอีกครั้งให้ปิดไฟ พร้อมเสิร์ฟ
คั่วกลิ้งหมูสับรสจัดจ้าน หอมกลิ่นเครื่องเทศเป็นเอกลักษณ์ เผ็ดแซ่บ จนหยุดกินไม่ได้ ด้วยพริกแกงคั่วกลิ้งผัดให้มีกลิ่นหอม ผสมกับเครื่องเทศสมุนไพร คั่วจนสุกแล้วจัดพร้อมเสิร์ฟ ตกแต่งด้วยใบโหระพา พริกชี้ฟ้าแดงซอย และใบมะกรูดซอย กินกับผักเครื่องเคียง อาทิ ผักใบบัวบก แตงกวา มะเขือเปราะ ทางร้านเตรียมไว้ให้กินฟรี
แกงส้ม (แกงเหลือง) รสชาติเข้มข้น จัดจ้าน มีความเปรี้ยวจากหน่อไม้ดอง ใส่ปลาน้ำดอกไม้ ปรุงรสให้กลมกล่อมด้วยน้ำปลา น้ำตาล น้ำมะขามเปียก กินกับข้าวสวยร้อนๆ ไข่เป็ดต้มยางมะตูมสักใบ สุดฟินจริงอาหารมื้อนี้
สำหรับข้าวราดแกง 1 อย่าง จานละ 45 บาท / 2 อย่าง จานละ 70 บาท หากเลือกเป็นเมนูกับข้าว ราคา 60-80 บาท จะนั่งกินที่ร้านหรือกลับบ้านก็ได้
ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น.