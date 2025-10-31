แห่ส่องอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร เลขเด็ด 6 ตัวลอยเด่นเหนือผิวน้ำ จับเป็นกลุ่มใหญ่ 2 กลุ่ม มอบทุนและของเล่นกว่า 1,000 ชิ้นให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ

วันที่ 31 ต.ค.2568 ที่อาศรมฤาษีเณร ธาตุพุทธคุณ ม.4 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมดวงชะตาและหวังโชคลาภ ที่อยู่ภายในอาศรม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของ สายมู

เช่นที่ องค์ท้าวเวสสุวรรณ ปาง 9 หน้า สูง 16 เมตร, พ่อปู่ฤาษีพรหมเมศ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก เจ้าแม่ตะเคียน พระพิฆเนศ พระสังกัจจายน์ หลวงพ่อมีถ้ำจินดามณี และกุมารทองเจ้าสัวเฮง ขณะที่ผู้ศรัทธาหลายรายได้นำฟักทอง น้ำแดง ขนม ของเล่น จักรยาน และข้าวสารมาแก้บน ซึ่งทางอาศรมจะนำไปมอบให้โรงเรียน วัด และมูลนิธิต่าง ๆ

ส่วนที่ศาลาบุญช่วย หน้าพ่อปู่ฤาษีพรหมเมศ เป็นอีกจุดที่ประชาชนให้ความสนใจไปถ่ายภาพส่องตัวเลขจากหยดน้ำตาเทียนสีแดงที่ลอยในอ่างน้ำมนต์ ตามพิธีโบราณ ซึ่งครั้งนี้ตัวเลขที่ปรากฏจับกลุ่ม ใหญ่ คือเลข 930 และเลข 758 หลายคนถ่ายภาพ อละดูตัวเลขในหลาย ๆ มุมเพื่อนำกลุ่มตัวเลขที่เห็นไปเสี่ยงโชค

โดยวันนี้ อาจารย์ฤาษีเณร ธาตุพุทธคุณพร้อมคณะศิษย์ ได้เดินทางไปที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นำของเล่นกว่า 1,000 ชิ้นที่ประชาชนได้นำมาแก้บนแก่กุมารทองเจ้าสัวเฮง ไปมอบให้เด็ก ๆ ในศูนย์การศึกษาพิเศษพร้อมกับ เงินจำนวน 20,000 บาท ให้กับศูนย์ฯ

สำหรับการศึกษาพิเศษ เป็นสถานที่สอนและดูแลเด็กพิเศษโดยสอนทักษะพื้นฐานทั้งด้านวิชาการและทักษะชีวิต เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในด้านต่าง ๆ เช่น พัฒนาการช้า, ความบกพร่องทางสติปัญญา, การมองเห็น, การได้ยิน, การเรียนรู้, หรืออารมณ์และพฤติกรรม เพื่อให้เด็ก ๆช่วยตัวเองและใช้ชีวิตได้เมื่อโตขึ้น

