สุรินทร์ ให้โชคมาแล้วหลายงวด ชาวบ้าน ศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่หมู่บ้าน เกวียนโบราณ อายุ 100 ปี จุดธูปไหว้ ขอเลขเด็ด ปรากฏเลขชัด 3 ตัว รีบเสี่ยงโชค โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก
1 พ.ย. 68 – ที่สวนพุทธธรรมสมเด็จทวดโตพรหมรังสี บ้านทับดัด หมู่ที่ 8 ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดพิธีเซ่นไหว้ “เกวียนโบราณ” เพื่อขอเลขเด็ด ก่อนจะนำเกวียนไปใช้แห่บุญกฐินในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 ที่จะถึงนี้
นางสุคนธ์ โสภา อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 34 บ้านทับดัด หมู่ 8 ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้ถวายเกวียนดังกล่าวให้กับทางวัด โดยเกวียนคันนี้เป็นของโบราณมี อายุกว่า 100 ปี และถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์คู่หมู่บ้านมาช้านาน
ชาวบ้านเผยว่า ทุกครั้งที่มีงานบุญ จะมีการมาขอเลขจาก “เกวียนโบราณ” นี้เสมอ ซึ่งที่ผ่านมาให้โชคแม่นหลายงวด จนกลายเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านและผู้คนในละแวกใกล้เคียง
สำหรับพิธีในครั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ มีการจุดธูปเทียนบูชา ตั้งเครื่องเซ่นไหว้ พร้อมกับรอลุ้นตัวเลข ที่ปรากฏจากธูป หรือจุดต่าง ๆ ของเกวียน ซึ่งหลายคนต่างจับตา และถ่ายภาพไว้ เพื่อนำไปเสี่ยงโชคงวดต่อไป โดยเฉพาะเลขธูป ที่ปรากฏเลข 968 ซึ่งชาวบ้านจะนำเลขเด็ดดังกล่าวไปเสี่ยงโชคในวันที่ 1 พ.ย.68 นี้ ตามระเบียบ
หลวงตามหาเขต หรือ ดร.พระครูปลัดสิริโสภณ ผู้ดูแล สวนพุทธธรรมสมเด็จทวดโตพรหมรังสี บ้านทับลัด เล่าให้ฟังว่า เกวียนเป็นของ แม่สุคนธ์ โสภา เป็นมรดกเก่าแก่ อายุกว่า 100 ปี ชาวบ้านเชื่อว่า เวลา จะใช้เกวียน ทำพิธี จะต้องมากราบ เซ่นไหว้ ทุกครั้ง เพื่อเป็นสิริมงคล และขอให้โชคลาภตลอด ซึ่งเกวียนมีอายุร้อยกว่าปีแล้ว