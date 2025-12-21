ชลบุรี ชาวบ้านนับพันนอนรอ ร่วมพิธี อาบน้ำมนต์ เจิมหน้ามือ-ครอบพ่อแก่หน้าทอง เสริมสิริมงคล ส่งท้ายปี เผยมา 116 ครั้ง มีโชคตลอด ไม่พลาดล้วงไหได้เลขเด็ด เล็งเสี่ยงโชค
21 ธันวาคม 2568 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดดอนทอง ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ชาวบ้านกว่า 1,000 คน นอนปูเสื่อรอทำพิธีเสริมสิริมงคล อาบน้ำมนต์ เจิมหน้าเจิมมือ และครอบหน้ากากพ่อแก่หน้าทอง กับพระอาจารย์เฉลิมฤทธิ์ คุเณสโก หรือ พระอาจารย์เอ้ เกจิสายมู วัดดอนทอง จังหวัดชลบุรี
เมื่อผู้สื่อข่าวไปถึงได้พบกับชาวบ้านกำลัง ไหว้พระ ขอพรกับ ท้าวเวสสุวรรณ ปู่เสือมงคล และปู่เสือสมิงมนต์ อีกทั้งยัง หลวงพ่อโตรูปหล่อโบราณ อายุหลายร้อยปีอยู่บนวิหาร
เมื่อถึงเวลาทำพิธี พระอาจารย์เฉลิมฤทธิ์ ได้นำกล่าวคำขอขมากรรม ยกพานครู กล่าวคำขอโทษ ถอนคำบนบาน ถอนคำสาบาน ตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบัน ที่เคยไปบนบานและสาบานเอาไว้
ชาวบ้าน ร่วมเจิมหน้ามือ วัดดังชลบุรี มา116ครั้ง มีโชคตลอด ไม่พลาดล้วงไหได้เลขเด็ด
หลังจากนั้น ได้มีการทำพิธีอาบน้ำมนต์ เพื่อปัดเป่าขจัดสิ่งไม่ดีออกจากร่างกาย จนครบทุกคน ก่อนจะมีการทำพิธีเจิมหน้า เจิมมือ เปิดโชคเปิดลาภ เสริมบารมี และครอบหน้ากากพ่อแก่หน้าทอง เพื่อเสริมสิริมงคลเมตตามหาเสน่ห์ ตามความเชื่อ (ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคล) จากนั้นผู้มาทำพิธีจะมีการขอโชคขอลาภ ตามจุดต่างๆ ภายในวัด
จากการสอบถาม นางสาวอชิรญา ทองแก้ว อายุ 48 ปี ผู้ที่ที่มาร่วมพิธีได้เปิดเผยว่า ตนได้มาทำพิธีที่วัดเป็นครั้งที่ 116 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเมื่อตนมาทำพิธีก็รู้สึกความสบายใจ หลังอาบน้ำมนต์ทำพิธีเจิมหน้าเจิมมือ อีกทั้งยังมีโชค จากการถูกรางวัลอยู่เป็นประจำ
ซึ่งเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล เพราะตนมาทำแล้วตนมีชีวิตที่ดีขึ้น ถึงได้มาจนตอนนี้ 116 ครั้งแล้ว และทุกครั้งที่มาตนก็จะมีโชคจากการล้วงไหปิงปอง บางทีก็เลขธูปที่จุด
วันนี้ ตนได้ล้วงไหปิงปองได้เลขเด็ด 928 ตนจะนำเลขนี้ไปเสี่ยงโชคในงวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2568 นี้ เพื่อลุ้นโชคใหญ่ก่อนสิ้นปี และจะได้เดินทางกลับบ้านแคล้วคลาดปลอดภัยตลอดเส้นทาง
อ่านข้อมูลเพิ่ม: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
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