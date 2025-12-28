เสียงขู่เหมือนงู ก้มไปดูตกใจ จงอางใหญ่ แอบซุกหน้าล้อรถจักรยานยนต์ ชาวบ้านเซียนหวยไม่พลาด ส่องเลขทะเบียน ลุ้นรวยรับปีใหม่

วันที่ 28 ธ.ค.68 มีรายงานว่า นายสว่าง เซ่งเถี้ยน อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 16/2 ม.1 ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา แจ้งว่า ขณะตนก้มเก็บของที่ตกอยู่ข้างล้อรถ ได้ยินเสียงขู่เหมือนเสียงของงู เห็นจงอางขนาดใหญ่นอนแอบซุกอยู่ที่ล้อหน้ารถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ในบ้าน รีบประสานนายทวีศัพดิ์ บุญเศษ เจ้าหน้าที่ทีมปราบอสรพิษอาสาพิทักษ์งู จ.สงขลา กำลังปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ อ.นาทวี จ.สงขลา

ทีมปราบอสรพิษเข้าจับ จงอางใหญ่ ซุกล้อรถ

เจ้าหน้าที่ทีมปราบอสรพิษอาสาพิทักษ์งู จ.สงขลา รีบนำอุปกรณ์ในการจับงูเข้าทำการตรวจสอบภายในบ้านเลขที่ดังกล่าว รีบเข้าตรวจสอบภายในบ้าน พบว่าเป็นงูจงอางตัวใหญ่ ความยาวประมาณ 4 เมตร จึงรีบนำอุปกรณ์ในการจับงูเข้าทำการจับงูจงอางทันที โดยใช้เวลานานพอสมควรก็สามารถจับงูจงอางไว้ได้ นำใส่กระสอบเตรียมนำไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยของคนในพื้นที่ต่อไป

เซียนหวยไม่พลาดส่อง เลขทะเบียน เสี่ยงโชคลุ้นรวยรับปีใหม่

ขณะที่มีชาวบ้านคอหวยนักเสี่ยงโชคที่มายืนดูการจับงู ต่างนำเอาเลขะเบียนรถจักรยานยนต์คือเลข 0501 050 และ 501 เป็นเลขเด็ดในการเสี่ยงโชค สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 2 ม.ค.69 ด้วย

จงอางใหญ่ แอบซุกหน้าล้อรถจักรยานยนต์ ชาวบ้านเซียนหวยไม่พลาด ส่องเลขทะเบียน ลุ้นรวยรับปีใหม่

ทีมข่าวสด 28 ธ.ค.68

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