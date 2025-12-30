ตรวจสลากออมสิน ธนาคารออมสิน เผยแพร่ ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดที่ 245, 249-269 เดือนที่ 1/2569 ออกรางวัลที่ 30 ธ.ค.2568
วันที่ 30 ธ.ค.2568 ธนาคารออมสิน เผยแพร่ ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดที่ 245, 249-269 เดือนที่ 1/2569 ออกรางวัลที่ 30 ธ.ค.2568 โดยระบุว่า
อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 30,000,000 บาท
งวดที่ 253 ญ 1388327
อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 253 B 1270879
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 4,045 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
|3596868
|5513959
|5822420
|7704340
|7767855
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 8,090 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท
|0749791
|0912566
|1854929
|3229529
|5108046
|5201939
|5965835
|6067093
|7604058
|9156524
อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 12,135 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท
|0223109
|1630552
|4630838
|8073766
|1042445
|5042987
|4487743
|8420187
|8025232
|0170680
|3601441
|5013363
|0457937
|3733250
|9322801
เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง งวดที่ 245 และ 249-253 จำนวน 255,961 อันดับ อันดับละ 200 บาท งวดที่ 254-262 จำนวน 312,842 อันดับ อันดับละ 800 บาท งวดที่ 263-264 จำนวน 64,910 อันดับ อันดับละ 700 บาท งวดที่ 265-269 จำนวน 162,551 อันดับ อันดับละ 600 บาท
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เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง งวดที่ 245 และ 249-253 จำนวน 2,559,330 อันดับ อันดับละ 40 บาท
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