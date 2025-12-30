ตรวจสลากออมสิน ธนาคารออมสิน เผยแพร่ ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดที่ 245, 249-269 เดือนที่ 1/2569 ออกรางวัลที่ 30 ธ.ค.2568

วันที่ 30 ธ.ค.2568 ธนาคารออมสิน เผยแพร่ ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดที่ 245, 249-269 เดือนที่ 1/2569 ออกรางวัลที่ 30 ธ.ค.2568 โดยระบุว่า

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อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 30,000,000 บาท

งวดที่ 253 ญ 1388327

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 253 B 1270879

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 4,045 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

3596868 5513959 5822420 7704340 7767855

 

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 8,090 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

0749791 0912566 1854929 3229529 5108046
5201939 5965835 6067093 7604058 9156524

 

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 12,135 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท

0223109 1630552 4630838 8073766 1042445
5042987 4487743 8420187 8025232 0170680
3601441 5013363 0457937 3733250 9322801

 

เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง งวดที่ 245 และ 249-253 จำนวน 255,961 อันดับ อันดับละ 200 บาท งวดที่ 254-262 จำนวน 312,842 อันดับ อันดับละ 800 บาท งวดที่ 263-264 จำนวน 64,910 อันดับ อันดับละ 700 บาท งวดที่ 265-269 จำนวน 162,551 อันดับ อันดับละ 600 บาท

6511

เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง งวดที่ 245 และ 249-253 จำนวน 2,559,330 อันดับ อันดับละ 40 บาท

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