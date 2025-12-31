รวมเซียนหวย ฟันธงเน้นๆ เลขเด็ดปีม้า งวดแรก 2 ม.ค.69 พลาดไม่ได้ ป้าแดง คนดวงเฮงเซนส์แรงจะถูกรางวัลที่1 อ.ไอติม ก็ลั่นถ้าเลขไม่เข้าเงินค่าตัวยกไปทำบุญเลย
รายการ หวยกระแส ส่งท้ายปี68 เผยคลิป “งวดแรกของปี 69 ถ้าเลขไม่เข้าเงินค่าตัวทั้งหมดยกไปทำบุญ!” อาร์ต พิธีกร เปิดใจเหล่าเซียนหวยคนดัง พร้อมตัวเลขฟันธงเน้นงวดแรก 2 ม.ค.69 ดังนี้
รวมเซียนหวย เลขเด็ดปีม้า ป้าแดง ให้เลขเด็ด เน้น 3 ตัว เซนส์แรงรางวัลที่1
ป้าแดง นักให้แนวทางเลขเด็ด คนดวงเฮงในตำนาน ก็เผยถึงเลขเด็ด งวดแรกปี69 ว่า ป้าแดงชอบมี 5 9 1 “ความรู้สึกลึกๆ เซนส์จะต้องถูกรางวัลที่1 กับ นกพลัส 30 ล้าน ปี2569นี้”
- เลขล่าง 14 – 15 – 91
- เลข3ตัวท้ายรางวัลที่1 ฟันธง 591
อ.ไอติม เลขเด็ดปีม้า ฟาด 9 มาแน่
ขณะที่ อ.ไอติม เรือนนาคา เผยว่า จากการวิเคราะห์กับหลายๆคนทั้ง เจ๊นุ๊กบารมี , เจ้าแม่ชม บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการตัวเลข เลขไหนจะมางวด 2 ม.ค.69 ถ้าเลขที่ให้ไม่เข้า เอาเงินค่าตัว อ.ไอติม ไปบริจาคทำบุญกับสัตว์สี่เท้า โดย อ.ไอติม ยังตกใจ เลขป้าแดง ตรงบ้านเลขที่ ไอติม และตรงตัวเลขที่จะมาฝากด้วย
- เลข 2 ตัว 97 – 93 – 98
- เลข3ตัวท้ายรางวัลที่1 ให้เลข 197 – 193
- อ.ไอติม ลั่นแรง ถ้าไม่มีเลข9 งวด 2 ม.ค.69 ประกาศจะเอาเงินค่าตัวไปทำบุญเลย
เลขโหราศาสตร์แรง เลข 1 เทวีโชค
อาจารย์แมน เผยถึงปี69 เลขเด่นในทางเสี่ยงโชค ทางโหราศาสตร์ ได้แก่
เลขดาวตัวแทนความมั่นคง ร่ำรวย ครองตำแหน่งมหาอุจจ์ คือ ดาวพฤหัสบดี ตีเป็นเลข 5
เลขปีม้า ทางโหราศาสตร์แทนด้วยเลข 3
เลข 8 เด่นครึ่งปีหลัง
- เลขบนให้ 5
- เลขล่างให้ 3
- เลขเด่นตามโหราศาสตร์ 6 1 5 4
- เลข3ตัวท้ายรางวัลที่1 ให้เลข 615
- เลขท้าย 2 ตัว ชอบเลข 4 จับกับเลข 5 , 1 เพราะเลข 1 วันที่ 2 ม.ค.69 ได้ตำแหน่งเทวีโชค คือสิ่งที่ได้มาแบบฟลุคๆ
ที่มา นกพลัส
ทีมข่าวสด 31 ธ.ค.68