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รวมเซียนหวย เลขเด็ดปีม้า งวดแรกปี69 อย่าพลาด ป้าแดง เซนส์แรงลั่นจะถูกรางวัลที่1

หวย
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รวมเซียนหวย เลขเด็ดปีม้า งวดแรกปี69 อย่าพลาด ป้าแดง เซนส์แรงลั่นจะถูกรางวัลที่1
31 ธ.ค. 2568 - 10:03 น.

รวมเซียนหวย ฟันธงเน้นๆ เลขเด็ดปีม้า งวดแรก 2 ม.ค.69 พลาดไม่ได้ ป้าแดง คนดวงเฮงเซนส์แรงจะถูกรางวัลที่1 อ.ไอติม ก็ลั่นถ้าเลขไม่เข้าเงินค่าตัวยกไปทำบุญเลย

รายการ หวยกระแส ส่งท้ายปี68 เผยคลิป “งวดแรกของปี 69 ถ้าเลขไม่เข้าเงินค่าตัวทั้งหมดยกไปทำบุญ!” อาร์ต พิธีกร เปิดใจเหล่าเซียนหวยคนดัง พร้อมตัวเลขฟันธงเน้นงวดแรก 2 ม.ค.69 ดังนี้

รวมเซียนหวย เลขเด็ดปีม้า ป้าแดง ให้เลขเด็ด เน้น 3 ตัว เซนส์แรงรางวัลที่1

ป้าแดง นักให้แนวทางเลขเด็ด คนดวงเฮงในตำนาน ก็เผยถึงเลขเด็ด งวดแรกปี69 ว่า ป้าแดงชอบมี 5 9 1 “ความรู้สึกลึกๆ เซนส์จะต้องถูกรางวัลที่1 กับ นกพลัส 30 ล้าน ปี2569นี้”

  • เลขล่าง 14 – 15 – 91
  • เลข3ตัวท้ายรางวัลที่1 ฟันธง 591

ป้าแดง ฟันธงเลขปีม้า งวดแรก คนดวงเฮงเซนส์แรงจะถูกรางวัลที่1

อ.ไอติม เลขเด็ดปีม้า ฟาด 9 มาแน่

ขณะที่ อ.ไอติม เรือนนาคา เผยว่า จากการวิเคราะห์กับหลายๆคนทั้ง เจ๊นุ๊กบารมี , เจ้าแม่ชม บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการตัวเลข เลขไหนจะมางวด 2 ม.ค.69 ถ้าเลขที่ให้ไม่เข้า เอาเงินค่าตัว อ.ไอติม ไปบริจาคทำบุญกับสัตว์สี่เท้า โดย อ.ไอติม ยังตกใจ เลขป้าแดง ตรงบ้านเลขที่ ไอติม และตรงตัวเลขที่จะมาฝากด้วย

  • เลข 2 ตัว 97 – 93 – 98
  • เลข3ตัวท้ายรางวัลที่1 ให้เลข 197 – 193
  • อ.ไอติม ลั่นแรง ถ้าไม่มีเลข9 งวด 2 ม.ค.69 ประกาศจะเอาเงินค่าตัวไปทำบุญเลย

เลขโหราศาสตร์แรง เลข 1 เทวีโชค

อาจารย์แมน เผยถึงปี69 เลขเด่นในทางเสี่ยงโชค ทางโหราศาสตร์ ได้แก่
เลขดาวตัวแทนความมั่นคง ร่ำรวย ครองตำแหน่งมหาอุจจ์ คือ ดาวพฤหัสบดี ตีเป็นเลข 5
เลขปีม้า ทางโหราศาสตร์แทนด้วยเลข 3
เลข 8 เด่นครึ่งปีหลัง

  • เลขบนให้ 5
  • เลขล่างให้ 3
  • เลขเด่นตามโหราศาสตร์ 6 1 5 4
  • เลข3ตัวท้ายรางวัลที่1 ให้เลข 615
  • เลขท้าย 2 ตัว ชอบเลข 4 จับกับเลข 5 , 1 เพราะเลข 1 วันที่ 2 ม.ค.69 ได้ตำแหน่งเทวีโชค คือสิ่งที่ได้มาแบบฟลุคๆ

ที่มา นกพลัส

ทีมข่าวสด 31 ธ.ค.68


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รวมเซียนหวย เลขเด็ดปีม้า งวดแรกปี69 อย่าพลาด ป้าแดง เซนส์แรงลั่นจะถูกรางวัลที่1