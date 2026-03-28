สถิติหวย หวยออกงวด 1 เมษายน ตรวจหวย ย้อนหลังไป 10 ปี เผย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขไหนเคยออกบ้าง เผยเคยออกเลขเบิ้ล ไม่มีเลขออกซ้ำ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการออกผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2569 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะทำการออกรางวัล ณ อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่ง สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี
“ข่าวสดออนไลน์” ได้ทำการรวบรวม สถิติหวย ตรวจหวย ตรวจผลรางวัล ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 เมษายน ย้อนหลังไป 10 ปี ระหว่างปีพ.ศ.2559-2568
สถิติหวย หวยออกงวด 1 เมษายน ย้อนหลัง 10 ปี
งวดวันที่ 1 เมษายน 2568
รางวัลที่ 1 : 669687
เลขหน้า 3 ตัว : 635 , 760
เลขท้าย 3 ตัว : 180 , 666
เลขท้าย 2 ตัว : 36
งวดวันที่ 1 เมษายน 2567
รางวัลที่ 1 : 803481
เลขหน้า 3 ตัว : 122 , 809
เลขท้าย 3 ตัว : 559 , 947
เลขท้าย 2 ตัว : 90
งวดวันที่ 1 เมษายน 2566
รางวัลที่ 1 : 087907
เลขหน้า 3 ตัว : 111 , 914
เลขท้าย 3 ตัว : 290 , 698
เลขท้าย 2 ตัว : 99
งวดวันที่ 1 เมษายน 2565
รางวัลที่ 1 : 970618
เลขหน้า 3 ตัว : 738 , 391
เลขท้าย 3 ตัว : 578 , 870
เลขท้าย 2 ตัว : 10
งวดวันที่ 1 เมษายน 2564
รางวัลที่ 1 : 472270
เลขหน้า 3 ตัว : 283 , 755
เลขท้าย 3 ตัว : 393 , 577
เลขท้าย 2 ตัว : 05
งวดวันที่ 1 เมษายน 2563
รางวัลที่ 1 : 051095
เลขหน้า 3 ตัว : 285 , 430
เลขท้าย 3 ตัว : 191 , 364
เลขท้าย 2 ตัว : 22
งวดวันที่ 1 เมษายน 2562
รางวัลที่ 1 : 109767
เลขหน้า 3 ตัว : 888 , 959
เลขท้าย 3 ตัว : 403 , 975
เลขท้าย 2 ตัว : 52
งวดวันที่ 1 เมษายน 2561
รางวัลที่ 1 : 412073
เลขหน้า 3 ตัว : 131 , 787
เลขท้าย 3 ตัว : 638 , 924
เลขท้าย 2 ตัว : 85
งวดวันที่ 1 เมษายน 2560
รางวัลที่ 1 : 392785
เลขหน้า 3 ตัว : 020 , 057
เลขท้าย 3 ตัว : 500 , 709
เลขท้าย 2 ตัว : 80
งวดวันที่ 1 เมษายน 2559
รางวัลที่ 1 : 066720
เลขหน้า 3 ตัว : 390 , 546
เลขท้าย 3 ตัว : 285 , 852
เลขท้าย 2 ตัว : 92