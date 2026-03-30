หวยออกงวด 1 เมษายน เลขเด็ด หวยเด็ด 10 เลขดัง-เลขเด่น เลขไหนขายดี แห่ซื้อเลข วันสถาปนากองสลาก มีเลขอะไรบ้าง เตือน ระวังเลขไหนสอดแทรก
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 30 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 เม.ย.2569 ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ มีประชาชนทยอยออกหาซื้อเลขเด็ดตามแผงต่าง ๆ ทั้งในอ.เมืองเชียงใหม่ อ.สารภี และอำเภอต่าง ๆ โดยราคาหวยอยู่ที่ราคา 90-100 บาท ส่วนหวยชุด 2 ใบ 200 บาท, 3 ใบ 400 บาท และ 5 ใบ 650-700 บาท
น.ส.พรรณี แม่ค้าขายหวยย่านถนนเชียงใหม่-ลำพูน อ.สารภี กล่าวว่า หวยงวดนี้ขายได้เรื่อย ๆ เนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอม ก็ต้องลุ้นกันต่อไป ส่วนเลขเด็ดงวดนี้ มีหลากหลายหมายเลข ที่ขายดีและเกลี้ยงแผง
หวยออกงวด 1 เมษายน เลขเด็ด หวยเด็ดเชียงใหม่
เลขที่เกี่ยวข้องกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐบมนตรี
- เลขทะเบียนรถ EV ฏ9798
- 32 นายกฯอนุทินคนเดิม
- เบอร์พรรค 37
- อายุ 59-60 ปี
เลขมงคลมาแรง
- 71
- 75
- 21
- 02
- 05
- 07
- 74
- 94
- 76
- 903
- 494
- 475
- 471
- 498
- 905
เลขครบรอบวันจักรี 108 ปี ครั้งแรกวันที่ 06 เม.ย.2461 นอกจากนี้ ยังมีเลข 56 ปี ช่อง 33 เผยแพร่ภาพ 26 มี.ค.2513, ครบรอบ 87 ปี วันสถาปนากองสลาก 05 เม.ย.2482 เลขที่ลือกระหึ่มเลขกองสลาก มี 359, 482, 09, 82, 59, 87
เลขวันสถาปนากองทัพอากาศ 9 เม.ย.2480 ครบรอบ 89 ปี, เลขครูบาดังภาคเหนือ ครูบาอินปั๋น วิสุทโธ อดีตเจ้าอาวาสวัดสันใต้ อ.สันกำแพง มรภาพ และเป็น 1 ใน 8 ของพระเกจิทางภาคเหนือ สิริอายุ 79 ปี 46 พรรษา มรณภาพเมื่อวันที่ 19 มี.ค.2569 และเลขปฏิทินจีน 928, 286, 92, 82, 86
ด้าน น.ส.พลอยไพรินทร์ เจ้าแม่คำนวณหวยจากโหรดวงดาว และต่อยอดเลขเด็ดภาคเหนือ กล่าวว่า หวยงวดนี้ออกในวันพุธที่ 1 เม.ย.2569 เลขคู่วันคือ 4, 8 เลขคู่มิตรคือ 2 งวดนี้ให้ระวังเลขเบิ้ลสอดแทรกได้ตลอด
เลข 2 ตัวงวดนี้
- 24
- 82
- 48
- 45
- 14
- 69
- 65
- 52
- 35
- 36
- 31
- 49
- 51
- 59
- 62
- 46
- 32
- 35
- 93
เลข 3 ตัวประกอบด้วย
- 244
- 488
- 822
- 469
- 699
- 556
- 522
- 511
- 435
- 436
- 459
- 993
- 911
- 533
- 235
- 156
- 145
- 239
- 326
- 622
10 หมายเลขมงคล
- 05
- 74
- 94
- 75
- 76
- 02
- 70
- 71
- 72
- 48
10 หมายเลขขายดี
- 32
- 79
- 98
- 49
- 71
- 93
- 05
- 58
- 87
- 65
10 หมายเลขดัง-เลขเด่น
- 60
- 87
- 98
- 05
- 75
- 94
- 21
- 33
- 32
- 59
10 หมายเลขขายยาก
- 44
- 55
- 04
- 84
- 60
- 67
- 34
- 66
- 77
- 00
10 หมายเลขเด็ด
- 24
- 48
- 82
- 17
- 22
- 44
- 88
- 76
- 03
- 26