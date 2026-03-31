งวดที่แล้วก็ให้โชคตรงๆ เดือนเกิดหลวงปู่สรวง เทพเจ้าแห่งโชคลาภ อดีตศิลปินวงดัง ทีโบน เจอเรื่องมหัศจรรย์ เหลือเงิน9บาทรับโชค36ล้าน ชีวิตผกผัน งวด 1/4/69 เลขเด็ด มีอึ้งอีก
มาแล้ว เลขเด็ด งวดวันที่ 1 เมษายน 2569 ของรายการ หวยกระแส ลอตเตอรี่พลัส งวดนี้ พาไปตามเลขเด็ดที่ เรือนมหาเศรษฐีบารมีหลวงปู่สรวง คลอง 11 ปทุมธานี หลังจาก มีนาคม เดือนเกิดหลวงปู่สรวง เทพเจ้าแห่งโชคลาภ งวดที่แล้ว 16 มีนาคม 2569 ให้โชค 64 เข้าเลขท้าย 2 ตัว แบบตรงๆ
โดย อาร์ต พิธีกรรายการมาเปิดใจกับคนที่ได้โชคลาภแบบมหัศจรรย์จากหลวงปู่สรวงมาแล้ว คือ อาจารย์ช้าง บารมีหลวงปู่สรวง ซึ่งเป็นศิลปินวงดนตรีดัง ทีโบน เพลงที่ติดหูกันดี “เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม”
อดีตวงดัง ทีโบน เจอเรื่องมหัศจรรย์ หลวงปู่สรวง รับโชค36ล้าน
เจ้าตัวเล่าว่า “ชีวิตผกผันจากหลวงปู่สรวง มีพระแก่ๆองค์หนึ่ง ตามหาผมในปี30ว่าเอ็งจะต้องหยุดเล่นดนตรี และมาเดินทางช่วยเหลือคน ท่านก็มาพิสูจน์ทำเรื่องมหัศจรรย์เยอะแยะ อะไรที่ไม่ได้โชค ท่านก็ทำให้ได้โชค อะไรที่เป็นไปไม่ได้ ท่านก็ทำให้เป็นไปได้ ”
“คนจะพิสูจน์ได้จะเชื่อได้ ก็ต้องทำให้เห็นก่อน คนไม่ถูกหวยก็ถูกหวย ก็ผมถูก 36 ล้านเนี่ยโชคลาภมั้ย ผมมาทำตรงนี้ ผมมีเงิน 9 บาท ถูกรางวัลที่1 ผมไม่มีทางเลยที่คนอย่างผมจะเอาเงินที่ไหน ลูกศิษย์ถูกลอตเตอรี่กันมา 8 ท่านแล้ว บางคนถูกมาแล้วเงียบหาย แล้วผมมาได้เงินก้อนโต 36 ล้าน จึงทำด้วยตัวเอง หลวงปู่สรวงเด่นในเรื่องโชคลาภมากๆ เทพเจ้าแห่งโชคลาภเลย ”
ด้าน เบนซ์ พิธีกรรายการเรื่องนี้ต้องรู้ ซึ่งมาจับปิงปองหน้าองค์ปู่แจกโชคงวดที่แล้ว 64 ก็บอกว่า “ไปขอที่หน้าองค์ปู่ ขอว่าถ้าท่านมีจริง ท่านอยู่ตรงนี้ ก็ขอให้ได้เลขที่ออกมาตรงๆ ล้วงมาก็ได้ 64 เลย”
พี่จิต คนดวงเฮงก็ได้โชค 46 งวดแล้ว จากขอโชคจากหลวงปู่สรวง และ อาจารย์ช้าง บอกเลยถูกรางวัลจนเบื่อแล้ว เคยถูกใหญ่สุดเป็นรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1 เมื่อสองปีที่แล้ว บ้างครั้งก็ได้โชคหลายชั้น โดยพี่จิตเขียนเลขงวดวันที่ 1 เมษายน 69 ให้ด้วย
อาจารย์ช้าง เผยด้วยว่า “มหัศจรรย์ ตอนที่ผมสร้างพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง หลวงปู่สรวง คิ้วก็ไม่มี ผมก็เป็นสีขาว หนวดเครา ไม่มีเลย แล้วตอนนี้คิ้วขึ้นมาเอง หนวดเคราขึ้นมาเอง ผมจากสีขาวเป็นสีดำแล้ว โดยที่ไม่ได้ไปแตะต้องอะไรเลย”
หลวงปู่สรวง เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เลขเด็ด 1/4/69
ก่อนจะให้ เบนซ์ มาจับลูกปิงปองเหมือนงวดที่แล้ว โดยอาจารย์ช้างสวดขอจากหลวงปู่สรวงด้วยบุญบารมีของหลวงปู่สรวง ขอให้ได้โชคกัน
- เลข เบนซ์ หยิบได้เลข 3 ตัว คือ 5 – 1 – 9
- เลข พี่จิต ถวายเครื่องดื่มชูกำลัง เลขที่ฝาขวด ที่ให้โชคอยู่บ่อยๆ งวดนี้ได้เลข 5 – 6 – 4 ซึ่งตอนแรกพี่จิตเห็นแวบๆ เป็นเลข 5 – 6 – 1
- เลข พี่จิต มีเซนส์เขียนให้เลข 593-53
โดย อาจารย์ช้าง บอกทิ้งท้ายย้ำด้วยว่า “เอาเป็นเลขที่หลวงปู่นิมิตบอกไว้ ล่างจะมี 5 บนจะมี 9 และ 9 กับ 6 ตัวเดียวกัน”
ทีมข่าวสด 31 มี.ค.69