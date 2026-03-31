ส่องทะเบียนรถบรรทุก เคลื่อนย้ายรูปปั้น สมเด็จพระพุฒาจารย์ รำลึกอดีตปักกลดธุดงค์วัดดังราชบุรี เปิดเลขหางประทัด เตรียมบวงสรวงใหญ่ 1 เมษายนนี้
วันที่ 31 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดกลางคลองข่อย ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี หลังจากเกิดกระแสศรัทธาของชาวบ้านเกี่ยวกับการจัดสร้างรูปปั้น สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี เพื่อประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา
พบพระสงฆ์และชาวบ้านต่างกำลังช่วยกันเคลื่อนย้ายรูปปั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสีใน “ปางเทศนาธรรม” ลงจากรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 74-2851 สมุทรปราการ มาประดิษฐานไว้ที่ลานกลางแจ้งด้านหน้าพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตรโบราณ ก่อด้วยอิฐถือปูน สูงถึง 8 เมตร
โดยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) เป็นผู้สร้างไว้เมื่อประมาณปี พ.ศ.2371 หรือกว่า 197 ปีมาแล้ว
ขณะเคลื่อนย้ายรูปปั้นลงมาประดิษฐาน ทางวัดได้นำพระพิมพ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสีที่บรรจุใส่ไว้ในไห จำนวน 1,000 องค์ วางไว้ใต้รูปปั้น และหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ ชาวบ้านได้ทำการจุดประทัดเอาฤกษ์เอาชัย ปรากฏหางประทัดเป็นเลข 985 และเลข 96 ซึ่งหลายคนเตรียมนำไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่ 1 เม.ย.นี้ กันอย่างคึกคัก
นายปรีชา สุคนธมาน คณะกรรมการจัดสร้างฯ เปิดเผยถึงที่มาว่า วัดกลางคลองข่อย เป็นวัดโบราณสมัยอยุธยาและเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เคยเสด็จทางเรือล่องแม่น้ำแม่กลองมาธุดงค์ปักกลดใต้ต้นโพธิ์ใหญ่เพื่อจำพรรษา โดยได้สร้างพระอุโบสถมหาอุด และพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรไว้
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระพุฒาจารย์ พระครูสังฆรักษ์สุเทพ สุเทโว เจ้าอาวาสวัดกลางคลองข่อย จึงมีดำริจัดสร้างรูปปั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์ ปางเทศนาธรรม ขนาดหน้าตักกว้าง 1.59 เมตร สูง 3 เมตร
ซึ่งนัยยะสำคัญของปางเทศนาธรรม คือการไม่ยึดติดในลาภสักการะ และการสอนธรรมอย่างลึกซึ้ง ในด้านของการบูชาเพื่อช่วยเสริมสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด และการมีเหตุผล ขณะที่ด้านพุทธคุณ เชื่อว่าจะช่วยให้แคล้วคลาด ป้องกันภัยอันตรายแก่ผู้บูชา โดยมีกำหนดจัดพิธีบวงสรวงใหญ่ในวันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 09.09 น.
ทั้งนี้ พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถเดินทางมาสักการะขอพรสมเด็จโต และพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตร ได้ทุกวัน ณ วัดกลางคลองข่อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี