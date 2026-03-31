ส่องทะเบียนรถบรรทุก เคลื่อนย้ายรูปปั้น สมเด็จพระพุฒาจารย์ รำลึกอดีตปักกลดธุดงค์วัดดังราชบุรี เปิดเลขหางประทัด เตรียมบวงสรวงใหญ่ 1 เมษายนนี้

วันที่ 31 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดกลางคลองข่อย ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี หลังจากเกิดกระแสศรัทธาของชาวบ้านเกี่ยวกับการจัดสร้างรูปปั้น สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี เพื่อประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา

พบพระสงฆ์และชาวบ้านต่างกำลังช่วยกันเคลื่อนย้ายรูปปั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสีใน “ปางเทศนาธรรม” ลงจากรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 74-2851 สมุทรปราการ มาประดิษฐานไว้ที่ลานกลางแจ้งด้านหน้าพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตรโบราณ ก่อด้วยอิฐถือปูน สูงถึง 8 เมตร

สมเด็จพระพุฒาจารย์

ส่องทะเบียนรถบรรทุก เคลื่อนย้ายรูปปั้น สมเด็จพระพุฒาจารย์ รำลึกอดีตปักกลดธุดงค์วัดดังราชบุรี เปิดเลขหางประทัด เตรียมบวงสรวงใหญ่ 1 เมษายนนี้

โดยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) เป็นผู้สร้างไว้เมื่อประมาณปี พ.ศ.2371 หรือกว่า 197 ปีมาแล้ว

สมเด็จพระพุฒาจารย์

ขณะเคลื่อนย้ายรูปปั้นลงมาประดิษฐาน ทางวัดได้นำพระพิมพ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสีที่บรรจุใส่ไว้ในไห จำนวน 1,000 องค์ วางไว้ใต้รูปปั้น และหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ ชาวบ้านได้ทำการจุดประทัดเอาฤกษ์เอาชัย ปรากฏหางประทัดเป็นเลข 985 และเลข 96 ซึ่งหลายคนเตรียมนำไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่ 1 เม.ย.นี้ กันอย่างคึกคัก

นายปรีชา สุคนธมาน คณะกรรมการจัดสร้างฯ เปิดเผยถึงที่มาว่า วัดกลางคลองข่อย เป็นวัดโบราณสมัยอยุธยาและเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เคยเสด็จทางเรือล่องแม่น้ำแม่กลองมาธุดงค์ปักกลดใต้ต้นโพธิ์ใหญ่เพื่อจำพรรษา โดยได้สร้างพระอุโบสถมหาอุด และพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรไว้

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระพุฒาจารย์ พระครูสังฆรักษ์สุเทพ สุเทโว เจ้าอาวาสวัดกลางคลองข่อย จึงมีดำริจัดสร้างรูปปั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์ ปางเทศนาธรรม ขนาดหน้าตักกว้าง 1.59 เมตร สูง 3 เมตร

ซึ่งนัยยะสำคัญของปางเทศนาธรรม คือการไม่ยึดติดในลาภสักการะ และการสอนธรรมอย่างลึกซึ้ง ในด้านของการบูชาเพื่อช่วยเสริมสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด และการมีเหตุผล ขณะที่ด้านพุทธคุณ เชื่อว่าจะช่วยให้แคล้วคลาด ป้องกันภัยอันตรายแก่ผู้บูชา โดยมีกำหนดจัดพิธีบวงสรวงใหญ่ในวันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 09.09 น.

ทั้งนี้ พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถเดินทางมาสักการะขอพรสมเด็จโต และพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตร ได้ทุกวัน ณ วัดกลางคลองข่อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุทยานฯ เปิดผลชันสูตร "พลายงาบิด" ช้างป่าเขาอ่างฤาไน ล้มหลังถูกช้างป่าทำร้ายซ้ำ-กระดูกขาหัก
2

Bangkok Closes Ratchadaphisek Road, Bans Drones for IMF-World Bank Meetings
3

Nene Royal Performs for Global Finance Leaders, Honoured as Young Thai Cultural Ambassador
4

40 ปีไม่ลืมรั้วนนทรี! Aggie46 รวมใจบริจาค 4.6 แสน หนุนสร้างโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์
5

เพชรโกศล เข้าพบรมช.คมนาคม หวังป้องเข็มขัดแชมป์โลกที่ศรีสะเกษบ้านเกิด
6

โปเต้ ณัฐพงษ์ พกดีกรีระดับโลก ล่าทองแบดมินตัน เอเชียนพาราเกมส์
7

เปิดผลโหวต 4 ร่างพ.ร.บ. ปมเสนอเปลี่ยนเงินอุดหนุนจากภาษีสุรา-ยาสูบ เป็นงบประมาณ
8

เตือนส่งออก PCB ไทยปีหน้าแผ่ว ศูนย์วิจัยกสิกร ห่วงฟองสบู่ AI แตก
9

นงนุช เวิลด์ พัทยา เชื่อมวัฒนธรรมไทย–ภูฏาน–ทิเบต–เนปาล เปลี่ยนธงมนตรา 9 ต้น
10

ยกน้ำหนักพาราไทย ปรับแผนซ้อมในโรงแรม หลังเจ้าภาพยังติดตั้งอุปกรณ์ไม่เสร็จ