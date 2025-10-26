ฮือฮา งานทอดกฐิน สาวถูกหวย 5 งวดติด หลังสร้างศาลใหม่-ขอโชคเจ้าแม่ตะเคียนทอง ชาวบ้านเฮถูกบน-ล่างทั้งหมู่บ้าน เปิดเลขสวย 2 ตัว 3 ตัว ลุ้นงวดที่ 6
วันที่ 26 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีเสียงร่ำลือในงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำปัจจัยสมทบสร้างอุโบสถสแตนเลสวัดธาตุน้อยศรีบุญเรือง บ.ธาตุน้อย ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ว่า มีหญิงสาวเจ้าหน้าที่วัด ถูกเลข 3 ตัว และเลข 2 ตัว 5 งวดซ้อนติดต่อกัน และชาวบ้านยังถูกลอตเตอรี่เลขท้าย 2 ตัวล่างและ 2 ตัวบนกันทั้งหมู่บ้านงวดที่แล้ว สร้างความฮือฮาในงานดังกล่าว
ตรวจสอบพบ ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองหลังใหม่ อยู่ด้านข้างพระธาตุน้อยศรีบุญเรือง กว้าง 2.5 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 3 เมตร เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ได้ 1 สัปดาห์ ภายในศาลพบโต๊ะแสตนเลส ด้านบนมีไม้ตะเคียนทองยาว 2 เมตร กว้าง 1 เมตร มีคราบแป้งโรยเต็มแผ่นไม้ พบผ้า 7 สีพันรอบ พวงมาลัย หมากพลูและของเซ่นสรวงอาทิ เครื่องแป้ง ลิปสติก น้ำเขียว น้ำแดง
ด้านข้างพบราวแขนชุดไทยสภาพไม่เอี่ยม 13 ชุด ที่มีผู้ได้โชคนำมาถวาย พบไหปิงปองและกระถางธูปที่เชื่อว่าคอหวยเดินทางมาทอดกฐินในเข้าวันนี้ มาจุดธูปปักเต็มกระถางธูป เพื่อมาอธิษฐานขอโชคกับเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ตรงกลางต้นตะเคียนยังพบกล่องประทัดและหางปะทัดเป็นเลข 69, 454 โดยเฉพาะเลข 69 ซึ่งออกเลขท้าย 2 ตัวรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16 ต.ค.68 ที่ผ่านมา ใกล้กันพบหางปะทัดปรากฏเป็นเลข 25, 881 วางพาดอยู่บนสันไม้
ชาวบ้านที่ไปร่วมงานทอดกฐินสามัคคี กล่าวว่า เป็นเรื่องจริงที่หญิงสาวเจ้าหน้าที่วัดประจำซุ้มบูชาดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องประดับสายมู โดยหญิงสาวที่ถูกหวย 5 งวดซ้อนรายนี้ ถูกเลขจากการบนบานบวงสรวงจุดเลขธูปในศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง ที่อยู่ข้างองค์พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง
ทั้งเลขล้วงไหปิงปอง และเลขหางประทัดที่ญาติโยมนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้ขอพรองค์พระธาตุฯ แล้วแวะจุดธูปเสี่ยงทาย จนเป็นที่ร่ำลือกันทั้งหมู่บ้าน ตนเองก็เป็นผู้โชคดี 1 ในนั้นถูกเลข 3 ตัวและ 2 ตัวไปด้วย
นางอ้อน อายุ 51 ปี เจ้าหน้าที่วัด ซึ่งดูแลซุ้มดอกไม้ธูปเทียน เปิดเผยว่า ตนเป็นคนที่ถูกเลข 5 งวดซ้อนจริงทั้งเลข 3 ตัวและเลข 2 ตัว โดยก่อนหน้านี้มีชาวบ้านในพื้นที่ไปจุดเลขธูปและบนบานขอโชคแม่ตะเคียนทองที่มีหญิงสาวคนหนึ่งใน จ.สกลนคร นำมาถวายที่วัดตั้งแต่ปี 2562 มีชาวบ้านมาอธิษฐานขอโชคและถูกเลขเรื่อยมา แต่ไม่เคยถูก 5 งวดซ้อนเช่นตนเอง
หลังถูกเลข 5 งวดในจำนวนนี้ เป็นการจุดธูปเสี่ยงโชคในงวดวันที่ 1 ต.ค.68 พบเลข 586 จึงนำไปหมุนซื้อ 6 ประตู ปรากฏว่าถูกเลข 3 ตัวตรงรางวัลที่ 1 ที่ออก 856 ได้โชคหลายหมื่นบาท พร้อมกับถ่ายเลขธูปที่จุดให้เอฟซีจาก จ.จันทบุรี และ จ.สระบุรี พากันถูกเลข 3 ตัวตรงจังๆได้โชคคนละหลายแสนบาท งวดวันที่ 16 ต.ค.68 คอหวยชาว จ.จันทบุรี เล็งเห็นว่าศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองหลังเก่าพุพัง จึงรวบรวบเงินรวมทั้งเงินจากตู้บริจาครวม 4.9 หมื่นสร้างศาลใหม่ให้
หลังสร้างศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองหลังใหม่ ได้ทำพิธีบวงสรวง และได้นำผลไม้ 9 ชนิด ปรากฏว่าขณะทำพิธีมีผู้ตาดีพบเลขในมะละกอเป็นเลขคล้าย 16, 61 และเลขหางประทัด 1,000 ดอกที่จุดเป็นเลข 69 ชาวบ้านที่มาร่วมพิธีพากันถูกหวยบนล่างงวดวันที่ 16 ต.ค.68 กันทั้งหมู่บ้าน
ล่าสุดจึงอธิษฐานขอพรและจุดประทัด1,000 ดอก ขอโชคกับเจ้าแม่ตะเคียนทองอีกรอบ พบเลข 25, 881 ส่วนพิธีทอดกฐินสามัคคีวันนี้ ได้ปัจจัยเข้าวัด 676,755 บาท ซึ่งจะนำไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ในงวดวันที่ 1 พ.ย.68 เพื่อลุ้นลาภลอยใน งวดที่ 6 ต่อไป