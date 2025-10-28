ความหวังนักเสี่ยงโชค ส่องด่วนงวดนี้ แม่น้ำหนึ่ง เปิดเลขขันน้ำมนต์ รัฐบาลไทย งวด 1/11/68 ขันน้ำมนต์ให้โชคอยู่บ่อยๆ แฟนหวยได้เลขเด็ด
ปล่อยเลขเด็ดช่วงใกล้หวยออกแล้ว เลขขันน้ำมนต์ให้โชคอยู่บ่อยๆด้วย งวด 1/11/68 แม่น้ำหนึ่ง ภิรดา โพสต์ภาพขันน้ำมนต์ ข้อความ เลขขันน้ำมนต์ รัฐบาลไทย 1 พ.ย.68
พร้อมแคปชั่นว่า “1 พฤศจิกายน 2568 ใครเห็นเลขอะไรบ้างคะ #เลขขันน้ำมนต์ #ร่องใต้ #พระอาจารย์จงกล #แม่น้ำหนึ่ง #หวยไทย #รัฐบาลไทย”
โดยมีคอหวยเข้ามาตีเลขเด็ด อาทิ 389 , 98 , 089.086 , 831/ , 3186-9 , 86/31 , 386ค่ะ , 893 เป็นต้น หรือแฟนหวยเห็นเลขไหนก็แล้วแต่ดวง ขอให้เฮงๆกันงวดนี้