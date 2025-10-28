สถิติหวย หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน ย้อนหลัง 10 ปี เผยเลขเด็ด-เลขดังงวดนี้ มาลุ้นรางวัลใครจะเข้าวินถูกหวยในงวดนี้กันบ้าง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะทำการออกรางวัลที่อาคารออกรางวัล ถ.นนทบุรี สนามบินน้ำ โดยสามารถตรวจและเช็กผลสลากทุกรางวัลได้ที่นี่
‘ข่าวสดออนไลน์’ ได้ทำการรวบรวม สถิติหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย ตรวจผลรางวัล งวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน ย้อนหลังไป 10 ปี ระหว่างปี 2558-2567
หวยวันที่ 1 พ.ย. 2567
รางวัลที่ 1 คือ 536044
เลขท้าย 2 ตัว 32
เลขหน้า 3 ตัว 174, 225
เลขท้าย 3 ตัว 063, 231
หวยวันที่ 1 พ.ย. 2566
รางวัลที่ 1 คือ 743951
เลขท้าย 2 ตัว 63
เลขหน้า 3 ตัว 913, 335
เลขท้าย 3 ตัว 019, 349
หวยวันที่ 1 พ.ย. 2565
รางวัลที่ 1 คือ 913106
เลขท้าย 2 ตัว 70
เลขหน้า 3 ตัว 839, 722
เลขท้าย 3 ตัว 343, 922
หวยวันที่ 1 พ.ย. 2564
รางวัลที่ 1 คือ 045037
เลขท้าย 2 ตัว 95
เลขหน้า 3 ตัว 458, 247
เลขท้าย 3 ตัว 755, 331
หวยวันที่ 1 พ.ย. 2563
รางวัลที่ 1 คือ 506404
เลขท้าย 2 ตัว 40
เลขหน้า 3 ตัว 598, 154
เลขท้าย 3 ตัว 245, 062
หวยวันที่ 1 พ.ย. 2562
รางวัลที่ 1 คือ 967375
เลขท้าย 2 ตัว 79
เลขหน้า 3 ตัว 323, 806
เลขท้าย 3 ตัว 206, 021
หวยวันที่ 1 พ.ย. 2561
รางวัลที่ 1 คือ 149840
เลขท้าย 2 ตัว 58
เลขหน้า 3 ตัว 384, 576
เลขท้าย 3 ตัว 509, 046
หวยวันที่ 1 พ.ย. 2560
รางวัลที่ 1 คือ 533726
เลขท้าย 2 ตัว 85
เลขหน้า 3 ตัว 165, 425
เลขท้าย 3 ตัว 485, 036
หวยวันที่ 1 พ.ย. 2559
รางวัลที่ 1 คือ 785438
เลขท้าย 2 ตัว 86
เลขหน้า 3 ตัว 976, 824
เลขท้าย 3 ตัว 752, 038
หวยวันที่ 1 พ.ย. 2558
รางวัลที่ 1 คือ 361211
เลขท้าย 2 ตัว 45
เลขหน้า 3 ตัว 106, 757
เลขท้าย 3 ตัว 166, 473.