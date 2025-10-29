นครปฐม เสี่ยงโชคไม่ผิดหวัง ชาวบ้านแห่ไหว้ ขอพรขอโชคลาภ “ท้าวเวสสุวรรณ” วัดดังบางพระ สาวพนักงานบริษัท ดีใจล้วงลูกไข่ ได้เลขเด็ดที่ชอบตรงใจ เชื่อเลขมงคล เล็งเสี่ยงโชค หวังถูกรางวัล
29 ต.ค. 68 – ที่วัดกลางบางพระ หลวงพ่อสมหวัง ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม สาธุชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงนักเสี่ยงโชค เดินทางมาทำบุญกราบไหว้ขอพร องค์ท้าวเวสสุวรรณโณ ที่อายุเก่าแก่กว่า 50 ปี ที่หลวงพ่อพุฒิอดีตเจ้าอาวาสเกจิดังได้อัญเชิญจากวัดจุฬามณี มาประดิษฐานยัง วัดกลางบางพระ สาธุชนและนักเสี่ยงโชคต่างไปกราบไหว้ขอพรขอโชคลาภกันอย่างมากมาย
สำหรับ ภายในวิหารที่ตั้ง องค์ท้าวเวสสุวรรณ พระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระองค์ปัจจุบัน ได้นำมาบูรณใหม่ เป็นเนื้อปูนแตกร้าวบางจุดหลุดกร่อน จึงนำมาบูรณะตบแต่งใหม่ทับองค์เก่าเป็นเนื้อปูนเช่นกัน นำมารมดำ ขนาดความสูง 2 เมตร
บริเวณโดยรอบองค์ท้าวเวสสุวรรณจะมีผ้ายันต์สีแดงผูกติดกาย และพวงมาลัยสรแดง คล้องทั้งแขนและกระบองจนแน่น นอกจากนี้ทางวัดยังได้ทำธูปมงคลใส่ภาพตั้งอยู่หยน้าองค์ท้าวเวสสุวรรณ เป็นธูปมงคลมีทั้งหมด 7 สี แดง เหลือง ชมพู เขียว ส้ม ฟ้า และม่วง ตั้งไว้เพื่อให้สาธุชน อธิษฐานขอโชคลาภ นำไปจุดเสี่ยงโชค ตามสีวันเกิดของผู้ที่มากราบไหว้
ซึ่งมีหลายรายที่มากราบไหว้นำไปจุดเสี่ยงโชคจะไม่ค่อยผิดหวัง เพราะมีที่เดียวที่จัดทำเป็นธูปวันเกิด 7 สี นอกจากนี้ยัง ไหซึ่งภายในไหมีลูกปิงปองให้เสี่ยงทายตัวเลข ตั้งอยู่ด้านหน้าเช่นกัน
จากการสอบถาม น.ส.ศิณีย์ ใจร่มรื่น อายุ 33 ปี สาวพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งใน กทม. บ้านพักอยู่ในเขต อ.ดอนตูม จ.นครปฐม เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ใช้วันลาหยุดพักร้อน จึงถือโอกาสกลับบ้านพักที่ จ.นครปฐม แล้วได้แวะเที่ยวกราบไหว้ โดยตั้งใจมากราบหลวงพ่อสมหวัง ถวายสังฆทานและมากราบขอพรท้าวเวสสุวรรณด้วย
โดยเขียนชื่อในผ้าสีแดงตามความยาวแล้วนำผ้าแดงไปติดที่กระบอกยันกายของท้าวเวสสุวรรณ จะได้ฝากชื่อไว้กับท่านเพื่อปกป้องคุ้มภัยตามความเชื่อ และตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้โชคได้ลาภ ที่สำคัญไม่ลืมเกี่ยวกับหน้าที่การงานดีชีวิตราบรื่น รวมไปถึงความสงบสุขของประเทศชาติบ้านเมือง วันนี้ก็ได้สวมใส่ชุดเสื้อผ้าสีดำ ร่วมไว้อาลัย และทำบุญถวายกับพระพันปีหลวงด้วย
ก่อนเดินทางกลับได้ล้วงลูกไข่ในไห หมายเลข 4 9 0 ปรากฏว่ามีเลขตรงกับในใจที่ชื่นชอบ ถือเป็นเลขประจำตัว คือเลข 9 0 คิดว่า เป็นเลขเด็ดเลขมงคล หากถูกรางวัลใหญ่จะนำสิ่งของมาแก้บนชุดใหญ่แน่นอน