แห่ร่วมพิธีเปิดเมืองบาดาล สาวรำแก้บน ปู่โสมเฝ้าทรัพย์บ่วงนาคบาศ หลังถูก 5 งวดซ้อน รับเงินมากกว่าครึ่งล้าน ส่องเลขเด็ดหางประทัด-ล้วงปิงปองได้ 2-3 ตัวตรง
เมื่อวันที่ 29 ต.ค.68 ที่สำนักสงฆ์พุปะหังวงค์วนาราม ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ พิธีบวงสรวงเปิดทรัพย์จากเมืองบาดาล ด้านหน้าองค์พญาวาสุกรีสีเหลืองทองอร่าม 9 เศียร ซึ่งองค์พญาวาสุกรี ถือเป็นองค์พญานาคผู้เป็นใหญ่ในเมืองบาดาลมีกายสีทอง และเป็นพญานาคคู่บารมีของพระศิวะ ซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งนาคที่ปกครองโลกบาดาล มีบทบาทสำคัญในตำนานกวนเกษียรสมุทร ทำหน้าที่เป็นเชือกในการกวนทะเลน้ำนม
นอกจากนี้ ยังเป็นที่รู้จักในฐานะพญานาคที่มีฤทธิ์มาก สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ หรือ สัตว์ต่างๆ เป็นนาคคู่บารมีของพระศิวะที่ทรงใช้พญาวาสุกรีเป็นสังวาลพันรอบพระศอ เป็นกษัตริย์แห่งนาค ปกครองนครโภควดี เป็นเมืองหลวงของโลกบาดาล มีฤทธิ์อำนาจมหาศาล
ทางสำนักสงฆ์สร้างองค์ปู่พญาวาสุกรีขึ้นใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งใน จ.ราชบุรี วันนี้ได้ฤกษ์ จัดพิธีเปิดเมืองบาดาลเปิดทรัพย์ขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่นับถือมาสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ในงานตั้งบายศรีชุดใหญ่ 9 ชั้น อาหารคาวหวานพร้อมผลไม้มงคลเพื่อพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้
ท่ามกลางประชาชนที่ทราบข่าว เดินทางมากราบไหว้ขอพรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ หลายคนประสบความสำเร็จมาแล้ว เช่น ขอโชคลาภบ่วงนาคบาศ คนที่ประสบความสำเร็จจึงมาแก้บน และนำสิ่งของที่พูดกล่าวไว้มาถวาย เพื่อเป็นสิริมงคล
พิธีเริ่มขึ้นเวลา 09.59 น. ประธานจุดเทียนชัย ปักธูปที่พานของมงคล นำเงินทำบุญปักที่บายศรี เพื่อเป็นการสร้างทรัพย์ใหม่ตามกำลังศรัทธา บรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นไอธูปของความศักดิ์สิทธิ์ หญิงสาวที่มาร่วมพิธีมีโอกาสรำถวายเบื้องหน้าองค์ปู่พญาวาสุกรี ที่แผ่พังพานเศียรทั้ง 9 รูป กายสีทองอร่ามงดงาม
มีแสงพระอาทิตย์ส่องลงมา ลักษณะเป็นเมฆที่เป็นเกล็ดละเอียดท้องฟ้าแจ่มใส จากนั้นจุดประทัด 5,000 นัด เสียงดังสนั่น ชาวบ้านที่มารอยังร่วมลุ้นเลขจากหางประทัดที่จุดได้เลข 29, 223 หลังจากเสร็จพิธีก็ยังแจกผลไม้มงคลแก่ชาวบ้านที่มาร่วมพิธีด้วย
ช่วงบ่ายมีหญิงสาวชาวกรุงเทพฯรายหนึ่ง ได้รับโชคจากการรำถวายมือขอเลขศาลปู่โสมเฝ้าทรัพย์บ่วงนาคบาศ มีโชคติดต่อกันมาถึงงวดที่ 5 แล้ว นำผลไม้ 9 อย่าง ไก่ หมู ข้าวต้มมัด หมากพลู มาลัย มะขามเปียก เกลือ เหล้าอุ มาถวายศาลปู่โสม
แต่งกายด้วยชุดไทยสีเขียวสวยงาม ซึ่งหลังจากจุดธูปบอกกล่าวถวายเสร็จแล้ว เปิดเพลงรำถวายให้แก่ปู่โสมรวม 3 เพลง โดยระหว่างที่รำแต่ละเพลงจะล้วงเลขปิงปองจากโอ่งมังกรเลขละ 1 เพลง ออกมาวางไว้ในพาน ระหว่างที่รำเพลงที่ 3 มีหญิงชาวบ้านคนหนึ่งแต่งกายเสื้อผ้าสีขาวได้ลุกขึ้นมารำร่วมกัน สอบถามทราบว่า งวดที่ผ่านมาได้โชคเลข 61 ซึ่งบอกกล่าวไปว่า ถ้ามีโชคจะมารำถวายปู่ที่ศาล แล้วก็มีโชคจริงๆ มาวันนี้จึงอยากมารำถวายปู่ เผื่อว่าท่านจะให้โชคอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนการรำล้วงเลขปิงปอง 3 เพลง ได้เลข 278 หลังเสร็จจากการรำแล้วจุดประทัดแก้บนได้เลข 96, 985 ท่ามกลางชาวบ้านที่มาร่วม ต่างนำโทรศัพท์มือถือเข้ามาขอถ่ายรูปเลขจากการล้วงปิงปอง และเลขหางประทัดเก็บไว้ไปรอลุ้นเสี่ยงโชคกันในงวดวันที่ 1 พ.ย. นี้กันอย่างคึกคัก
น.ส.สุพชยาฌ์ บุญทมานพ สาวเจ้าของร้านกาแฟที่มีโชคซ้อนถึง 5 งวด รับเงินงวดละ 3-5 แสนบาท กล่าวว่า งวดนี้เป็นงวดที่ 6 แล้ว มารำในลักษณะนี้ และปู่ให้เลขจากหางประทัดที่ได้จุดงวดที่แล้วเลข 61 ส่วนตัวปกติจะเป็นคนที่เล่นเยอะอยู่แล้ว จึงเดินทางมาหาปู่ได้ตลอด งวดนี้รำได้เลข 3 ตัว 278 ประทัด 96, 985 ยังมีเลขจากหางประทัดในพิธีเปิดโชคบาดาล 29, 223
อย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่รับโชคถูกรางวัลเมื่องวดที่ผ่านมา นำอาหารก๊วยจั๊บ ขนมหวาน มาเลี้ยงผู้มาร่วมพิธีด้วย