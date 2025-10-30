หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน หวยเด็ดเชียงใหม่ มาแล้ว เปิดเลขไหนขายดีแห่ซื้อเกลี้ยง ขอซื้อต่อให้ราคาสูงก็ไม่ขาย เจ้าแม่ ให้เน้นๆ 2ตัว 3ตัวเพียบ มีเลขเด่น-เลขดังด้วย

เมื่อเวลา 08.40 น. วันที่ 30 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 พ.ย.2568 ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ มีประชาชนออกหาซื้อเลขเด็ดกันตามแผงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเลขมงคลถูกหาซื้อเกลี้ยงแผง ราคาหวยตามแผงใบละ 90-100 บาท หวยชุด 2 ใบ ราคา 200 บาท หวยชุด 3 ใบ ราคา 400 บาท และ หวยชุด 5 ใบ ยังคงราคา 650-700 บาท

น.ส.พรรณี แม่ค้าขายหวยในพื้นที่ อ.สารภี กล่าวว่า หวยงวดนี้ขายดี โดยเฉพาะเลขมงคลขายเกลี้ยงแผง รวมทั้งหวยดิจิทัลเช่นกัน ประกอบด้วย 59, 93, 21, 95, 39, 12, 24 ไม่เหลือ มีคนมาถามซื้อต่อจากคนที่สามารถซื้อได้ ให้ราคาสูง ใบละ 700-1,000 บาท ยังไม่มีใครขาย เขาต้องการซื้อไว้เพื่อเป็นสิริมงคล

สำหรับเลขมงคลที่ขายดีและคอหวยยังหาซื้อ ประกอบด้วย เลขวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2453 มีเลข 523, 115, 05, 53 เลขครบรอบ 125 ปี สมเด็จย่า 18 กรกฎาคม 2538 เลข 18, 523, 443, 94 นอกจากนี้ ยังมีเลข 913, 926, 559, 470, 901, 09, 13, 26, 89, 59, 93, 94, 24, 21, 12, 09, 812, 475, 929

ยังมีเลขปฏิทินจีน คือ 156, 567, 15, 56, 67 เลขเทศกาลถือศีลกินเจ 9 วัน 9 คืน 21-29 ต.ค. อีกทั้งประชาชนยังเอาเป็นทีเด็ดคือวันยี่เป็งเชียงใหม่ เริ่มวันที่ 4, 5, 6 พ.ย.2568 ก็ต้องลุ้นกัน 45, 54, 56, 65, 64, 46, 44, 55, 66, 456, 455, 566, 655, 445 เป็นวันดอกไม้ดำ, โคมไฟกลับหัว(ปิ้นจะหลิ้น)

น.ส.พลอยไพรินทร์ เจ้าแม่คำนวณหวยจากโหรดวงดาว และต่อยอดเลขเด็ดภาคเหนือ กล่าวว่า หวยงวดนี้ออกในวันเสาร์ที่ 1 พ.ย.2568 เลขคู่วันคือ 7 เลขคู่มิตร 8, 9 เลข 2 ตัวที่ประกบให้มี 78, 89, 79, 68, 45, 38, 34, 63, 13, 16, 51, 85, 65, 18, 83, 93, 94, 50, 69

เลข 3 ตัวประกอบด้วย 079, 067, 789, ,797, 700, 878, 877, 655, 656, 689, 654, 644, 455, 559, 699, 899, 611, 811, 833, 883, 844, 884, 688, 668, 344, 334, 133, 113, 411, 515, 511, 535, 533 ทั้งนี้ ให้ระวังเลขเบิ้ลด้วยงวดนี้

