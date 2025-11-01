เชื่อมโยงนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐกับความเคลื่อนไหวของตลาดคริปโต
การวิเคราะห์ตลาดโดยหลี่ ชิง กาน นักกลยุทธ์ตลาดการเงินที่ Exness
ดูเหมือนว่าคริปโตเคอร์เรนซีมีมาหลายปีแล้วด้วยกระแสที่มาแรงอย่างฉุดไม่อยู่ แต่นั่นกำลังจะเปลี่ยนไป ตอนนี้การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งผลกระทบเป็นระลอกคลื่นต่อสินทรัพย์ดิจิทัล ทำให้เห็นแนวโน้มสำหรับตลาดต่างๆ อย่าง Bitcoin และ Ethereum ชัดเจน ถึงเวลานี้เราจำเป็นต้องเข้าใจว่านโยบายการเงินของสหรัฐฯ ส่งผลต่อตลาดต่างๆ อย่างไร และจะตัดบรรจบกับคริปโตที่ตรงไหน
บทบาทดั้งเดิมของธนาคารกลางสหรัฐฯ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีอำนาจในการจัดการเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ผ่านนโยบายการเงิน โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นหลัก เมื่อเศรษฐกิจชะลอตัว ธนาคารกลางสหรัฐฯ มักจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทำให้การกู้ยืมภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจราคาถูกลง ส่งเสริมให้เกิดการจับจ่ายและการลงทุน การที่อัตราดอกเบี้ยต่ำลงยังทำให้ราคาหุ้นสูงขึ้นเนื่องจากบริษัทต่างๆ เห็นว่าเป็นโอกาสที่จะทำกำไรได้ง่ายขึ้น
ในทางกลับกัน เมื่อต้องการให้เศรษฐกิจชะลอตัวและควบคุมภาวะเงินเฟ้อ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ก็จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ต้นทุนการกู้ยืมจึงสูงขึ้น และมักทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องชะลอการขยายตัว รวมถึงผู้บริโภคต้องลดการใช้จ่าย สำหรับตลาดหุ้น การปรับขึ้นดอกเบี้ยนำไปสู่ผลประกอบการที่ย่ำแย่ลงและราคาหุ้นตก
ตลาดพันธบัตรก็ปรับเช่นกัน โดยพันธบัตรใหม่ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าจะทำให้พันธบัตรเก่าที่ให้ผลตอบแทนน้อยกว่าถูกลดความน่าสนใจลงทุนไป ลักษณะดังกล่าวทำให้เห็นกรอบหลักการทำงานเบื้องต้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่มีอิทธิพลต่อตลาดการเงินแบบเดิม
เมื่อพูดถึงคริปโต กลไกก็แตกต่างออกไป
ความเชื่อมโยงของคริปโตกับเศรษฐกิจโลก
ไม่นานมานี้ หลายคนเห็นว่าคริปโตแยกออกจากกลไกเศรษฐกิจทั่วโลก แต่วันนี้มุมมองแบบนั้นล้าหลังไปแล้ว การโอบอุ้มจากสถาบันการเงินบีบรัดสินทรัพย์ดิจิทัลแน่นยิ่งขึ้นพอๆ กับแรงที่ผลักอิควิตี้ พันธบัตร และสกุลเงินต่างๆ ขณะนี้แนวโน้มเงินเฟ้อ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังในการทำกำไรกลายเป็นประเด็นที่สำคัญต่อ Bitcoin ไม่ต่างจากหุ้นเทคโนโลยี
เมื่อนักลงทุนสถาบันเข้าเทรดในตลาดคริปโต ก็นำพฤติกรรมตลาดแบบเดิมๆ มาด้วย เมื่อตลาดดั้งเดิมประสบกับความตึงเครียดหรือความผันผวนฉับพลัน ความเชื่อมั่นนั้นมักจะไหลเทไปที่สินทรัพย์ดิจิทัล
ความเชื่อมโยงของดอลลาร์กับสินทรัพย์ดิจิทัล
ดอลลาร์สหรัฐซึ่งยังคงเป็นสกุลเงินสำรองหลักของโลก มีบทบาทที่สำคัญในการกำหนดราคาคริปโต ในอดีตที่ผ่านมา Bitcoin แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ผกผันกับดอลลาร์ กล่าวคือ เมื่อดอลลาร์แข็งค่า Bitcoin ราคาตก แต่เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า Bitcoin กลับได้ราคา
ในปี 2568 ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนี้ บางครั้ง Bitcoin ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า จนได้ชื่อว่าเป็น “ทองคำดิจิทัล” ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่ทิศทางของดอลลาร์ยังคงเป็นสัญญาณสำคัญที่เทรดเดอร์คริปโตเฝ้าจับตา การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมักทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งตัว ทำให้เกิดอุปสรรคต่อ Bitcoin และ Ethereum ในขณะที่การดำเนินนโยบายแบบผ่อนคลายมักส่งผลในทางตรงข้าม
ความผันผวนสำคัญต่อโลกคริปโตอย่างไร
ความผันผวนถือเป็น DNA ของคริปโต และปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคเป็นตัวขับเคลื่อนความผันผวนที่ว่านี้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับเปลี่ยนนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรง เมื่อขึ้นอัตราดอกเบี้ย นักลงทุนมักจะหันไปเทรดในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า ซึ่งนั่นมักจะหมายถึงการเทขายคริปโตเคอร์เรนซี
ความเคลื่อนไหวลักษณะนี้ไม่ใช่เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น ช่วงที่มีความไม่แน่นอนสูงในตลาดโลก ซึ่งวัดได้จากตัวบ่งชี้ต่างๆ อาทิ VIX (ดัชนีความผันผวน) มักสอดคล้องกับภาวะขาลงของราคาคริปโต ความตึงเครียดในตลาดการเงินแบบเดิม ไม่ว่าจะเป็นภาวะเงินเฟ้อไปจนถึงความล้มเหลวของธนาคาร แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะลามไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยเช่นเดียวกัน
สิ่งที่ต้องจับตาในไตรมาสสุดท้าย
เมื่อช่วงท้ายของปีมาถึง ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญหลายประการจะเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาด ส่วนใหญ่ในปี 2568 นี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วง 4.25% ถึง 4.5% อย่างไรก็ตาม ตลาดการเงินมีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปี นักวิเคราะห์บางคนถึงกับคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดถึง 3 หรือ 4 ครั้งในปี 2568 สำหรับเทรดเดอร์ นี่คือป้ายบอกสัญญาณสำหรับไตรมาสสุดท้าย
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ: จับตาผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เหลือ การเบี่ยงเบนจากเส้นทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ไว้อาจก่อให้เกิดความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ แถลงการณ์ธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่มาบ่งบอกถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ถดถอย เป็นสัญญาณบอกท่าทีที่ระมัดระวัง
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY): ดัชนี DXY ปรับตัวลดลงในปี 2568 คิดเป็น 10.7% ในช่วงครึ่งปีแรก สัญญาณการดำเนินนโยบายที่ผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ทำให้เกิดแรงกดดันขาลงมากยิ่งขึ้นต่อดอลลาร์ ซึ่งจากอดีตที่ผ่านมาถือเป็นตัวเร่งที่ดีสำหรับ Bitcoin
ระดับราคา Bitcoin และ Ethereum: Ethereum กำลังแสดงให้เห็นถึงภาวะแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆ โดยนักวิเคราะห์บางคนคาดการณ์ว่าจะเกิดการผลัดกันราคาในไตรมาสที่สี่หาก Ethereum ยังคงรักษาโมเมนตัมเช่นนี้ การไหลเข้าของเงินลงทุนจากนักลงทุนสถาบันทั้งใน Bitcoin และ ETF Ethereum ยังคงแข็งแกร่ง บ่งชี้ว่าผู้เล่นรายใหญ่กำลังเตรียมรับมือกับตลาดขาขึ้นช่วงปลายปี
การติดตามข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์ปฏิกิริยาจากแนวทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่มีต่อสินทรัพย์ดิจิทัลได้ล่วงหน้าเป็นเดือนๆ ความเกี่ยวข้องระหว่างนโยบายการเงินกับคริปโตไม่ใช่เรื่องนามธรรมอีกต่อไป แต่เป็นปัจจัยสำคัญที่กำลังขับเคลื่อนทิศทางตลาดในก้าวถัดไป