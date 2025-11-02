“สุชาติ ชมกลิ่น” รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ชลบุรี เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุรถบัสนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาชนกัน สั่งดูแลและเยียวยาเต็มที่

วันที่ 2 พ.ย. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นพ.วิศิษฎ์ ผลสวัสดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

ได้เดินทางเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุรถบัสนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา 2 คันชนท้ายกัน อย่างใกล้ชิด เพื่อให้กำลังใจและติดตามความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

โดยนายสุชาติ ได้สอบถามอาการของผู้บาดเจ็บและอาจารย์ที่พักรักษาตัว พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอย่างเต็มที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกำกับดูแลให้การช่วยเหลือและเยียวยาทั้งด้านร่างกายและจิตใจแก่นิสิตและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2568 เวลา 17.55 น. เกิดอุบัติเหตุรถบัสนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาจำนวน 2 คัน ชนท้ายกันบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางบางพระ ถนนมอเตอร์เวย์สาย 7 ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี ขณะนำคณะนักศึกษากว่า 70 คนเดินทางกลับจากการดูงาน ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 41 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นคนขับรถบัส

